Hồ Gươm, Hồ Tây rực sáng pháo hoa mừng 72 năm Giải phóng Thủ đô
Theo Đỗ Trung - Quốc Bảo/VTC News |
10-10-2026 - 23:31 PM |
Lifestyle
Tối 10/10, Hà Nội đồng loạt bắn pháo hoa tại Hồ Gươm, Hồ Tây và hồ Văn Quán, thắp sáng bầu trời Thủ đô trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
- 10-10-2026
- 10-10-2026
- 10-10-2026
Theo Đỗ Trung - Quốc Bảo/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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