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Hồ Gươm, Hồ Tây rực sáng pháo hoa mừng 72 năm Giải phóng Thủ đô

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Tối 10/10, Hà Nội đồng loạt bắn pháo hoa tại Hồ Gươm, Hồ Tây và hồ Văn Quán, thắp sáng bầu trời Thủ đô trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tối 10/10, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 3 địa điểm gồm Hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm), khu vực phố Quảng Khánh giáp Hồ Tây (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông), nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Đúng 21h, cả 3 trận địa đồng loạt khai hỏa, thắp sáng bầu trời Hà Nội.

Cả 3 trận địa đều kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật. Chương trình diễn ra trong 15 phút, từ 21h đến 21h15.

Tại Hồ Gươm, những chùm pháo hoa nhiều màu sắc liên tiếp xuất hiện trên bầu trời khu vực trung tâm Thủ đô.

Sắc đỏ, vàng, xanh và tím nối tiếp nhau trên nền trời đêm.

Những chùm pháo hoa bung nở phía trên mặt hồ, thu hút sự chú ý của người dân và du khách có mặt tại khu vực.

Cùng thời điểm, trận địa tại khu vực phố Quảng Khánh giáp Hồ Tây cũng đồng loạt khai hỏa.

Với 1.800 quả pháo hoa nổ tầm cao, 200 quả pháo nổ nước và 900 giàn hỏa thuật, đây là điểm bắn có số lượng pháo tầm cao và giàn hỏa thuật lớn nhất trong 3 trận địa.

Màn trình diễn tại Hồ Tây kết hợp các hiệu ứng pháo hoa trên cao với hệ thống hỏa thuật bố trí trên mặt hồ.

Tại hồ Văn Quán, pháo hoa cũng được khai hỏa trong cùng khung giờ.

Trận địa này sử dụng 500 quả pháo hoa nổ tầm cao, cùng pháo tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật bố trí trên bờ hồ, góp phần tạo nên không khí kỷ niệm tại khu vực Hà Đông.

Theo Đỗ Trung - Quốc Bảo/VTC News

VTC News

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