Tình hình hiện tại của cô gái người Lào nổi tiếng nhất Việt Nam

Ngày 10/10, Maysaa – Cô Gái Lào, tên đầy đủ là Bouavone Phanthaboouasy, chia sẻ niềm vui trên trang Facebook cá nhân, khoảnh khắc cô chính thức trở thành tân thạc sĩ. Trong bài đăng, cô viết: "Xin chào Tân Thạc sĩ".

Cùng ngày, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) tổ chức lễ trao bằng thạc sĩ năm 2026 tại Hà Nội. Có 912 học viên hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp bằng thạc sĩ trong đợt này. Đại học Kinh tế Quốc dân là cơ sở giáo dục đại học có tiếng trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý, từng được truyền thông ví von là "Stanford Việt Nam". Đây cũng là nơi Maysaa theo học chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh bằng học bổng toàn phần.

Từng giành học bổng tại nhiều quốc gia nhưng quyết định chọn Việt Nam

Maysaa sinh năm 2001 tại Luang Prabang, Lào, trong một gia đình làm nông nghiệp. Gia đình cô có bốn thành viên, gồm bố mẹ và hai người con. Từ khi còn nhỏ, Maysaa đã được nghe ông bà kể về tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào, từ đó nuôi dưỡng mong muốn một ngày được sang Việt Nam học tập.

Năm 10 tuổi, khi ra sân bay tiễn người anh họ sang Việt Nam du học, Maysaa từng nói với mẹ rằng sau này nhất định cô cũng sẽ đến Việt Nam. Tám năm sau, mong ước ấy trở thành hiện thực.

Trong thời gian học phổ thông, Maysaa từng tự chuẩn bị hồ sơ đăng ký vào nhiều trường đại học tại Mỹ, Singapore và Hungary, đồng thời nhận được những suất học bổng hỗ trợ học phí. Tuy nhiên, cô quyết định chọn Việt Nam sau khi giành giải Nhì cuộc thi tìm hiểu ASEAN cấp tỉnh và nhận học bổng toàn phần.

Điểm đến của Maysaa là Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, nơi cô theo học ngành Tài chính doanh nghiệp. Một lý do thú vị khiến cô lựa chọn Quảng Ninh là mong muốn được tận mắt nhìn thấy biển, điều không có ở quê hương Lào.

Dù vậy, cuộc sống du học ban đầu không hề dễ dàng. Rào cản ngôn ngữ, khác biệt ẩm thực và nỗi nhớ gia đình từng khiến Maysaa nhiều lần bật khóc, thậm chí nghĩ đến chuyện trở về nước.

Thay vì bỏ cuộc, cô chủ động kết bạn với sinh viên Việt Nam, luyện nghe, ghi chép từ mới và nhờ mọi người sửa lỗi phát âm. Kết thúc năm học đầu tiên, Maysaa đạt kết quả học tập cao thứ ba trong số hơn 50 sinh viên Lào.

Cô tiết lộ từng nằm trong nhóm ba sinh viên có điểm cao nhất khóa đại học và đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt. Tháng 8/2024, Maysaa tốt nghiệp đại học trước khi tiếp tục giành học bổng toàn phần bậc thạc sĩ tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Sau nhiều năm học tập tại Việt Nam, cô gái người Lào chính thức nhận tấm bằng thạc sĩ từ Đại học Kinh tế Quốc dân

Trở thành nhà sáng tạo nội dung có hơn 1 triệu người theo dõi

Không chỉ có thành tích học tập đáng chú ý, Maysaa còn là gương mặt quen thuộc với đông đảo người dùng mạng xã hội Việt Nam.

Cô bắt đầu đăng tải video trên TikTok từ năm 2023, ban đầu chỉ với mong muốn giải thích rằng bản thân là người Lào chứ không phải người Việt như nhiều người nhầm tưởng. Khả năng nói tiếng Việt lưu loát cùng cách trò chuyện gần gũi khiến video nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Từ đó, Maysaa phát triển các nội dung về ẩm thực, lịch sử, văn hóa và cuộc sống thường ngày tại Việt Nam. Cô thường giới thiệu những món ăn quen thuộc như bún đậu mắm tôm, chia sẻ trải nghiệm tại các địa danh lịch sử, đồng thời kể cho khán giả Việt những nét đặc sắc trong văn hóa Lào. Hiện tại, Maysaa đã có hơn 1,3 triệu người theo dõi trên TikTok và hơn 800.000 người theo dõi trên Facebook.

Sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng mang đến cho cô nhiều cơ hội tham gia các sự kiện lớn. Maysaa từng có mặt tại hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2024, lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam năm 2025 và Đại lễ A80 nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Tại A80, cô thực hiện nhiều video ghi lại hình ảnh các quân nhân Việt Nam, Lào và những khoảnh khắc đáng nhớ trong các hoạt động diễu binh, diễu hành.

Mới đây, ngày 7/9/2026, Maysaa tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện với tư cách diễn giả tại Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II ở TP.HCM. Cô chia sẻ về hành trình xây dựng cộng đồng người theo dõi, việc tiếp nhận góp ý và mong muốn tạo ra những nội dung có giá trị hơn cho công chúng.

Cô tham gia vào hoạt động ý nghĩa nhân dịp A80

Dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng

Bên cạnh việc học tập và sáng tạo nội dung, Maysaa còn được biết đến qua nhiều hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam. Cô từng nhiều lần sử dụng tiền tích góp cá nhân để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Tháng 8/2025, Maysaa trực tiếp tham gia chuyến cứu trợ tại Điện Biên, cùng đoàn thiện nguyện tìm cách tiếp cận những khu vực bị cô lập.

Tháng 3/2026, cô trở lại Trường Đại học Hạ Long để thăm các giảng viên từng dạy mình tiếng Việt. Trong chuyến đi, Maysaa còn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập và hòa nhập với các lưu học sinh Lào đang theo học tại trường.

Đặc biệt, trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 6/2026, Maysaa bày tỏ rằng sau 7 năm, Việt Nam đã trở thành quê hương thứ hai, nơi cô có thầy cô, bạn bè, công việc và rất nhiều kỷ niệm.



