Lộ diện 3 người trẻ Việt có cơ hội mang BST đến "kinh đô thời trang" Milan, thiết kế trang phục cho Miss Cosmo Vietnam 2026

Chiều 9/10, tại Thủ Thiêm Riverstage (TP.HCM), Vietnam NextGen Fashion Era 2 - Grand Fashion Show giới thiệu những sáng tạo của 25 nhà thiết kế trẻ và 10 thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang sau hành trình tuyển chọn kéo dài từ tháng 4. Dưới sự định hướng của Nhà sáng lập - Đạo diễn Long Kan, đêm diễn mang các thiết kế từ ý tưởng đến sàn runway chuyên nghiệp, tạo cơ hội để những gương mặt trẻ thể hiện dấu ấn cá nhân và tiếp cận môi trường làm nghề thực tế.

Dàn Hoa hậu, Á hậu, Nam vương quốc tế, Quán quân trình diễn loạt sáng tạo của các NTK trẻ

Tại Vietnam NextGen Fashion (VNGF) Era 2 - Grand Fashion Show, Top 25 nhà thiết kế trẻ thuộc nhóm Future Me giới thiệu 25 bộ sưu tập qua ba phần trình diễn, với sự góp mặt của Miss Universe Vietnam 2026 - Quỳnh Anh, Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026 - Ngô Bảo Ngọc và Mister Supranational Thailand 2023 - Topz Nathanon. Sàn runway còn quy tụ những gương mặt quen thuộc từ Vietnam’s Next Top Model.

Mở đầu là nhóm thiết kế theo tinh thần may đo cao cấp - Haute Couture, chú trọng kỹ thuật thủ công, cấu trúc phom dáng và cách xử lý chất liệu. Trong đó, bộ sưu tập Dalat dans la brume của NTK Đinh Thiên Phong gây chú ý khi được mở màn bởi Miss Universe Vietnam 2026 - Quỳnh Anh. Những thiết kế còn lại như Liminal của Trịnh Ngọc Hà, Mind Apocalypse của Nguyễn Anh Tú và Black Tie Opera của Võ Văn Khoa tiếp tục giới thiệu các hướng tiếp cận riêng về ngôn ngữ thời trang.

Ở chương trình trình diễn Street Style, 6 bộ sưu tập đưa tinh thần trẻ trung, phóng khoáng lên sàn diễn. Đáng chú ý, Cyber Soul của Bùi Khánh Huyền khai thác hình ảnh robot công nghiệp, trong khi Là Một của Nguyễn Hải Ninh kết nối chất liệu lịch sử với thời trang đương đại.

Khép lại chuỗi trình diễn là chủ đề Dân gian đương đại, nơi các nhà thiết kế trẻ khai thác cảm hứng từ văn hóa và chất liệu bản địa. Khảm của Đinh Xuân Điệp lấy cảm hứng từ kiến trúc, nghệ thuật trang trí tại chùa Chén Kiểu (Sóc Trăng), còn Mai Core của Võ Thành Đạt tiếp cận chất liệu gốm Cây Mai qua ngôn ngữ thời trang đương đại.

Từ văn hóa Champa đến hình tượng chim én… 10 thủ khoa từ các trường đại học kể chuyện bằng thời trang

Mở màn phần trình diễn của Top 10 Nhà thiết kế Thủ khoa tại Vietnam NextGen Fashion (VNGF) Era 2, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Xuân Hạnh mang đến tiết mục âm nhạc “XINH”, trước khi Miss Universe Vietnam 2026 - Quỳnh Anh và Miss Universe Vietnam 2023 - Bùi Quỳnh Hoa cùng các người mẫu xuất hiện trên sàn diễn trong những thiết kế của các tài năng trẻ. Top 10 nhà thiết kế đến từ 10 trường đại học gồm ĐH Hoa Sen, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương…

Các thiết kế mang đến nhiều hướng tiếp cận khác nhau, từ chất liệu bản địa, văn hóa Champa đến những hình tượng giàu tính biểu tượng. Sự góp mặt của các Hoa hậu và dàn người mẫu chuyên nghiệp cũng góp phần giúp những sáng tạo của Top 10 thủ khoa được giới thiệu trên sàn diễn chuyên nghiệp, đưa các ý tưởng thời trang được phát triển từ giảng đường đến gần hơn với công chúng.

Sau các màn trình diễn, Vietnam NextGen Fashion (VNGF) Era 2 - Grand Fashion Show bước vào phần công bố kết quả và vinh danh những nhà thiết kế trẻ. Phần công bố này thêm hồi hộp khi các Hoa hậu, Á hậu và Nam vương quốc tế sẽ trình diễn trang phục của các NTK đạt ngôi vị cao.

Ở hạng mục cao nhất The Next Icon - Nhà thiết kế xuất sắc nhất, NTK Đinh Thiên Phong được xướng tên. Thiết kế của anh được trình diễn bởi Hoa hậu Yolina Lindquist, Miss Cosmo 2025.

The Visionary - Nhà thiết kế sáng tạo nhất thuộc về NTK Võ Thành Đạt, với thiết kế được trình diễn bởi Á hậu Miss Cosmo 2025 Chelsea Fernandez. Trong khi đó, NTK Nguyễn Thành Lương nhận giải The Breakthrough - Nhà thiết kế ấn tượng nhất, với thiết kế được trình diễn bởi Mister Supranational Thailand 2023 Topz Nathanon.

Ba nhà thiết kế dẫn đầu ở các hạng mục trên tạo thành Top 3 của VNGF Era 2, đồng thời có cơ hội tiếp cận những hướng phát triển nghề nghiệp mới. Các quyền lợi dành cho Top 3 bao gồm cơ hội giới thiệu bộ sưu tập tại sự kiện thời trang quốc tế ở Milan, thiết kế trang phục cho Miss Cosmo Vietnam 2026 và được hỗ trợ phát triển thương hiệu cá nhân. Đây là những bước đệm để các nhà thiết kế tiếp tục hoàn thiện dấu ấn riêng và mở rộng cơ hội trong ngành thời trang.

Ở các hạng mục cá nhân khác, NTK Đinh Xuân Điệp được vinh danh tại The People’s Choice - Nhà thiết kế thế hệ mới được yêu thích nhất. Với The Changemaker - Nhà thiết kế bền vững nhất, NTK Trần Anh Khoa là chủ nhân giải thưởng, cùng thiết kế được trình diễn bởi Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh.

Bên cạnh các giải thưởng dành cho thế hệ nhà thiết kế mới, chương trình còn vinh danh những tên tuổi có dấu ấn trong lĩnh vực thời trang Việt Nam. Hai hạng mục The Fashion Legend và The Fashion Vanguard lần lượt gọi tên NTK Vũ Việt Hà và Giám đốc sáng tạo - NTK Cường Đàm.

Sau đêm diễn, Nhà sáng lập, Đạo diễn Long Kan tiếp tục đưa các nhà thiết kế trẻ đến với triển lãm AETHER của NTK Cường Đàm. Tại đây, các tài năng trẻ có dịp tiếp cận những góc nhìn sáng tạo đương đại, quan sát cách ý tưởng được chuyển hóa thành ngôn ngữ thiết kế và tìm kiếm cảm hứng cho con đường sáng tạo của mình.

Khép lại hành trình tuyển chọn kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10, VNGF Era 2 mang đến cho các nhà thiết kế trẻ cơ hội trình diễn sáng tạo trên sàn diễn chuyên nghiệp, đồng thời mở ra những hướng phát triển tiếp theo trong quá trình định hình phong cách và dấu ấn cá nhân.