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Nữ NSƯT phải dẹp quán cà phê, đóng cửa sân khấu nói thẳng khó khăn

| | Lifestyle

"Hiện tại kinh tế khó khăn, thuê người thì phải trả tiền nên tôi tự làm luôn" – NSƯT Cát Tường nói.

Mới đây, tại chương trình Thật giả, NSƯT Cát Tường đã nói thẳng về tình hình kinh tế của mình. Cô chia sẻ: "Tôi dùng công nghệ và phải tạo ra rất nhiều kênh để lan tỏa hình ảnh của mình tới khán giả.

Nữ NSƯT phải dẹp quán cà phê, đóng cửa sân khấu nói thẳng khó khăn - Ảnh 1.

Tôi có đến 2 kênh Youtube, bây giờ lập thêm 1 kênh mới chung với anh Trung Dũng là 3 kênh Youtube. Bên cạnh đó, tôi có một Facebook cá nhân, 4 trang Fanpage, 2 kênh Tiktok.

Tôi tự quản lý và tự làm hết. Hồi xưa tôi có thuê trợ lý làm mấy cái này cho mình, nhưng giờ là tôi tự làm hết vì phải tự làm thì mới kiểm soát được hình ảnh bản thân.

Thêm nữa, hiện tại kinh tế khó khăn, thuê người thì phải trả tiền nên tôi tự làm luôn. Bây giờ tôi cũng không nhiều show như trước.

Tôi cũng muốn nói rằng, đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Có những giai đoạn tôi nhiều show, làm ra nhiều tiền nhưng cũng có những giai đoạn tôi phải tiết kiệm để duy trì và tự làm.

Bây giờ mà ngồi chờ thời, đợi người ta mời mình đi show thì khó lắm, nên tôi phải tự bỏ tiền làm show".

Nữ NSƯT phải dẹp quán cà phê, đóng cửa sân khấu nói thẳng khó khăn - Ảnh 2.

Diễn viên Trung Dũng nghe vậy liến tiết lộ: "Bây giờ chúng tôi đều phải tiết kiệm. Chúng tôi quay show như thế này là phải quay gối đầu nhau, quay từ sáng đến tối, quay liên tục trong mấy ngày, quay nhiều số cùng lúc rồi mới phát dần dần. Các show truyền hình trước giờ họ đều quay như thế.

Cát Tường quay liên tục cũng đói bụng nhưng tôi bảo ăn sáng đi thì không ăn, lại nói quay cho xong để cho người make-up còn đi show khác. Tôi hỏi sao không mướn make-up nguyên ngày thì Cát Tường mới nói không có tiền nên phải tiết kiệm, chỉ thuê nửa ngày thôi".

NSƯT Cát Tường là một nữ nghệ sĩ tài năng và giàu có nhờ gặt hái nhiều thành công từ nghệ thuật đến các hoạt động kinh doanh đa dạng. Cô nổi tiếng mát tay trong lĩnh vực bất động sản khi liên tục mua bán, cải tạo nhà đất tại TP.HCM, Vĩnh Long.

Bên cạnh đó, nữ MC từng thử sức mở quán cà phê bình dân tại nhà riêng, nhưng sau khoảng 9 tháng đã chủ động đóng cửa do hiệu quả kinh tế không cao để chuyển sang các định hướng khác. Cô cũng đóng cửa sân khấu kịch của mình.

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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