Á quân Olympia với sự nghiệp diễn xuất ngắn nhất lịch sử vừa lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia!

Nhiều người vẫn hay đùa rằng các Á quân Đường Lên Đỉnh Olympia thường “mờ nhạt” hơn Quán quân, như thể ánh hào quang chỉ đủ để chiếu sáng một người đứng trên đỉnh podium cuối cùng. Nhưng thực tế thì… không hẳn vậy. Có những Á quân vẫn tạo dấu ấn riêng, thậm chí còn được nhắc đến nhiều hơn nhờ những câu chuyện, lựa chọn và hành trình rất khác biệt. Và Lê Thành Vinh chính là một trong những ví dụ thú vị nhất.

Trong hành trình hơn 25 năm phát sóng của Olympia, một trong những thí sinh để lại dấu ấn sâu đậm nhất với khán giả chính là Nguyễn Thành Vinh - Á quân của mùa Olympia mùa đầu tiên. Thời điểm tham gia, anh là học sinh lớp chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa).

Lê Thành Vinh là Á quân Olympia mùa đầu tiên.

Lê Thành Vinh gây ấn tượng với công chúng không chỉ nhờ bảng thành tích học tập đáng nể, mà còn bởi vai diễn “ngoài lề” từng làm mưa làm gió trong bộ phim Phía Trước Là Bầu Trời. Trong phim, anh đảm nhận vai Nam - chàng sinh viên hiền lành, chăm chỉ, ít nói, toát lên vẻ “mọt sách” đặc trưng.

Bộ phim đình đám này đến nay vẫn được nhiều bạn trẻ tìm xem lại, trở thành một phần ký ức thanh xuân của khán giả. Điều thú vị là đó cũng là vai diễn duy nhất của Á quân Olympia, khiến nhiều người hay đùa rằng Lê Thành Vinh sở hữu “sự nghiệp diễn xuất ngắn nhất trong lịch sử”.

Lê Thành Vinh sở hữu “sự nghiệp diễn xuất ngắn nhất trong lịch sử Olympia”.

Sau vai diễn ngắn ngủi đó, anh Lê Thành Vinh quay trở lại với con đường học thuật. Anh giành học bổng của chính phủ Australia và tiếp tục theo đuổi lĩnh vực Hóa học. Năm 2010, anh hoàn thành chương trình tiến sĩ và sang Đức làm nghiên cứu sau tiến sĩ (Ph.D) tại Viện Hóa học Hữu cơ RWTH Aachen trong nhóm của Giáo sư Dieter Enders. 3 năm sau, anh sang Đại học Curtin (Perth, Úc) để xây dựng nhóm nghiên cứu riêng, rồi đến năm 2015 tiếp tục công tác tại Đại học New South Wales (UNSW) với vị trí giảng viên/ARC DECRA.

Năm 2021, anh Nguyễn Thành Vinh là năm 2021 được bổ nhiệm làm Phó Giáo sư tại Trường Hóa học, Đại học New South Wales. Thành tựu này của anh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ vậy, anh còn ghi dấu bằng nhiều giải thưởng danh giá trong ngành Hóa học: Giải thưởng Tạp chí Hóa học Thieme năm 2014, học bổng nghiên cứu Discovery Early Career Research Award (DECRA) của Hội đồng Nghiên cứu Úc, hay học bổng Athel Beckwith do Viện Hóa học Hoàng gia Úc (RACI) trao tặng năm 2016.

Thông tin của Thành Vinh trên web chính thức của trường UNSW.

Và mới đây nhất, The Australian - tờ nhật báo có lượng độc giả lớn nhất Australia, công bố “2026 Research Magazine”, bảng xếp hạng các trường đại học và nhà nghiên cứu có tầm ảnh hưởng nhất năm 2026. Danh sách được xây dựng dựa trên số lượt trích dẫn của các bài báo khoa học đăng trên 20 tạp chí hàng đầu của từng lĩnh vực trong 5 năm, sử dụng dữ liệu từ Google Scholar.

Anh Nguyễn Thành Vinh, Phó giáo sư Trường Hóa học, Đại học New South Wales (UNSW) được vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.

Anh Nguyễn Thành Vinh được vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.

Theo giới thiệu, PGS Nguyễn Thành Vinh (Vinh Nguyen) là người có ảnh hưởng nhất trong chuyên ngành Hóa hữu cơ, thuộc nhóm Khoa học Hóa học và Vật liệu. Hiện anh là Phó giáo sư (Associate Professor) tại UNSW - trường xếp hạng top 20 thế giới theo QS 2026. Nghiên cứu của ông tập trung vào xúc tác hữu cơ, hoạt hóa cation thơm, tổng hợp hợp chất tự nhiên và hoạt chất sinh học, tổng hợp không đối xứng và hóa học dược phẩm.

Hiện tại, anh có gia đình nhỏ hạnh phúc.

Hơn 20 năm sau khi bước ra từ Olympia, Á quân năm nào giờ có cuộc sống bình yên và tròn đầy bên gia đình nhỏ. Anh không chia sẻ quá nhiều về đời tư trên mạng xã hội, nhưng qua vài tấm hình hiếm hoi có thể thấy cả nhà thường tranh thủ đi du lịch, trải nghiệm nhiều nơi trên thế giới. Từ một Á quân Olympia được nhiều người biết đến, anh nay là Phó Giáo sư, sự nghiệp ổn định, tính cách vẫn điềm đạm và gần gũi như ngày nào. Chính điều đó khiến anh tiếp tục giữ được thiện cảm trong mắt khán giả đã dõi theo mình suốt nhiều năm.