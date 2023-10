AB InBev nâng cao văn hóa thưởng thức bia cho hàng ngàn công nhân viên

Trong nền văn hóa của Á Châu, bia được gắn với những hình ảnh mang tính tiêu cực như là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, và hàng ngàn nỗi đau cho các gia đình Việt. Hiểu được trách nhiệm xã hội của mình nói chung và đặc biệt với sự đề xuất và phối hợp thực hiện của Ban An toàn Giao thông tỉnh Hòa Bình, đây là năm thứ hai công ty TNHH Bia Anheuser-Busch InBev cùng nhãn hàng Budweiser bắt đầu chương trình Thưởng thức bia có trách nhiệm "Đã uống bia thì không lái xe" hợp tác với công ty TNHH Tesselation tỉnh Hòa Bình và giới truyền thông cùng chung tay tạo nên những thay đổi nhỏ trong văn hóa thưởng bia cho các công nhân viên tại Hòa Bình để cùng nhau đạt được những bước tiến xa hơn trong hành trình giảm thiểu tác hại của việc lạm dụng thức uống có cồn.

Trong vòng 5 tuần, từ ngày 12 tháng 9 năm 2023 đến hết ngày 13 tháng 10 năm 2023, công nhân viên của công ty TNHH Tesselation đã được truyền cảm hứng và nâng cao nhận thức "Đã uống bia thì không lái xe" là một điều hết sức quan trọng. Thưởng bia là vui miễn chúng ta luôn nhớ rằng trách nhiệm của bản thân sau khi uống bia thì tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh đó, trong thời gian chương trình diễn ra, khoảng 4.000 công nhân viên luôn được nhắc nhở liên tục những thông điệp tích cực và đã ký tên cam kết rằng "Đã uống bia thì không lái xe" và còn biết học cách thưởng thức bia theo cách riêng của từng loại.



Anh Trương Văn Toàn – Giám đốc Pháp lý Đối ngoại và Truyền thông của AB InBev chia sẻ về thông điệp nhân văn Thưởng thức bia có trách nhiệm Vì ai đó cần bạn

Trao đổi với các công nhân viên, anh Trương Văn Toàn – Giám đốc Pháp lý Đối ngoại và Truyền thông của AB InBev chia sẻ: "Tỉnh Hòa Bình là một tỉnh miền núi phía Bắc có tiềm năng phát triển về kinh tế và xã hội với hơn 8 khu công nghiệp tiêu biểu có số lượng công nhân và người lao động rất lớn, hầu hết tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy nên ưu tiên an toàn của mọi người rất cấp thiết. Bên cạnh đó, từ những biến tấu trong mục đích thưởng thức, giờ đây uống bia cũng có những "luật bất thành văn". Với văn hóa thưởng bia của đại đa số người Việt phải so xem số chai rỗng sau tiệc là bao nhiêu để đánh giá độ "chịu chơi" thì ngày nay các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp đã có những chính sách, kế hoạch truyền thông đẩy mạnh trong việc tuyên truyền rằng quan trọng nhất vẫn luôn là sức khỏe và sự an toàn, chính những điều này sẽ giúp cho những trụ cột của gia đình có trách nhiệm nhiều hơn và nâng cao văn hóa thưởng thức bia của người Việt.



Chương trình nâng cao văn hóa thưởng thức bia có trách nhiệm đến với tỉnh Hòa Bình với sự phối hợp của Ban An Toàn Giao thông địa phương và công ty TNHH AB InBev đồng hành cùng nhãn hàng Budweiser đã thành công tuyên truyền cho hơn 4000 nhân viên ở đây.

Thưởng thức bia có trách nhiệm - Vì ai đó cần bạn



Là một trong những nhà sản xuất bia hàng đầu thế giới, AB InBev luôn tin và cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng thượng hạng đó chính là những chai bia Budweiser với hương vị bia tuyệt hảo không thể tìm thấy ở bất kì một loại bia nào khác. Đồng thời, công ty cũng mong muốn rằng mỗi chai bia của bất kì nhãn hàng nào do AB InBev sản xuất đều được thưởng thức đúng cách và có trách nhiệm. Để hiện thực hóa, AB InBev luôn nỗ lực giảm thiểu tác động tiêu thụ thức uống có cồn có hại. Chương trình "Thưởng Thức Bia Có Trách Nhiệm - Vì Ai Đó Cần Bạn " là một trong những cam kết của AB InBev nói chung, cũng như nhãn hàng Budweiser nói riêng mong muốn mang đến cho cộng đồng, người tiêu dùng, đối tác tại Việt Nam một tương lai có nhiều niềm vui hơn.

Về Anheuser-Busch InBev

Thành lập năm 1366, Anheuser-Busch InBev (viết tắt là AB InBev) có trụ sở tại Leuven (Bỉ) và chi nhánh tại nhiều quốc gia, cùng đội ngũ 150.000 nhân viên trên toàn cầu.

Anheuser-Busch InBev hiện sở hữu hơn 500 nhãn hiệu bia phủ sóng khắp 150 quốc gia. Công ty luôn nằm trong Trong đó, nhãn hiệu đã có mặt tại Việt Nam bao gồm Budweiser®, Hoegaarden®, Beck’s®, Leffe®, Corona® và Stella Artois®.