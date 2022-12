AB InBev Việt Nam hướng đến nguồn nhân lực gắn kết và bền vững

Đó là những chia sẻ của Ông Hoàng Phương - Tổng Giám đốc AB InBev Việt Nam trong phiên Tọa đàm cấp cao về cách thức đổi mới phương hướng lãnh đạo và gắn kết tổ chức trước khó khăn năm 2023 tại sự kiện Hội nghị Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2022 vừa qua.



Cũng tại hội nghị, khi chia sẻ quan điểm về những cơ hội, thách thức và các mối đe dọa cho doanh nghiệp trong năm tới, đại diện AB InBev Việt Nam nhấn mạnh điều quan trọng nhất cần lưu tâm chính trong giai đoạn này chính là phân bổ nguồn lực, lựa chọn việc sử dụng vốn và nguồn lực con người thế nào cho phù hợp. Trong đó, dù tình hình thế giới biến động mỗi ngày thì những khái niệm cơ bản về kinh doanh và con người vẫn không đổi. Việc doanh nghiệp cần làm là đảm bảo gắn kết nhân viên vào các hoạt động tập thể, khơi gợi được tinh thần tự giác, tự làm chủ và giúp họ tự tin đóng góp vào thành công chung của tổ chức.

Trên tinh thần đó, đại diện AB InBev Việt Nam cho biết cách công ty đổi mới phương hướng lãnh đạo chính là nhờ áp dụng quy trình 3E gồm: Kích Hoạt Năng Lực (Enablement), Gắn kết (Engagement) và Trao quyền (Empowerment). Đặc biệt hơn, để tạo nên tập thể gắn kết, AB InBev Việt Nam còn có một chữ E quan trọng, đó là Sự thấu cảm (Empathy).

"Chúng tôi tổ chức những hoạt động để mọi người ngồi cùng nhau và chia sẻ những vấn đề, bức xúc mà họ đang gặp phải trong công việc lẫn cuộc sống. Không cần phải đưa ra giải pháp, chỉ cần chia sẻ những khó khăn của bạn mà thôi, để xả stress và giải phóng những năng lượng tiêu cực đang tích tụ. Đây là một cách sẻ chia đơn giản nhưng ai cũng đều quý trọng, bởi nó mang đến cơ hội được lắng nghe, được cất lên tiếng nói về vấn đề của mình và lắng nghe những vấn đề của người khác." - Ông Hoàng Phương cho biết.

Ban giám đốc của AB InBev Việt Nam khu vực Đông Nam Á trong sự kiện Gala - Teambuilding 2022

Năm 2022, AB InBev Việt Nam được đông đảo người đi làm bình chọn là một trong 100 Nơi làm việt tốt nhất Việt Nam® và là một trong 20 Công ty FMCG (ngành hàng tiêu dùng nhanh) được bình chọn là nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Thành tựu này có được là nhờ vào sự cam kết và tinh thần đội nhóm cao của cả tập thể với nỗ lực nghiêm túc mang đến các chương trình gắn kết cho nhân viên. Cụ thể, AB InBev Việt Nam có những sáng kiến để cảm ơn đồng nghiệp hoặc nhân viên của mình, dù cùng một phòng ban hay khác phòng ban, mọi người đều có thể gửi thư cảm ơn điện tử cho nhau và kết hợp gửi luôn cho người sếp của phòng ban đó. Nhờ vậy, người nhận được thư còn có thể đổi được những món quà nhỏ mà đầy ý nghĩa. Công ty AB InBev Việt Nam đặt văn hóa biết ơn, ghi nhận và làm việc liên phòng ban lên hàng đầu, tạo nên bầu không khí làm việc tích cực và mang tính xây dựng. Cuối cùng là trao quyền, để nhân viên phát huy tinh thần làm chủ.



Một trong các buổi đào tạo dành cho cấp quản lý tại AB InBev Việt Nam

Ngoài ra, công ty cũng có những buổi hội thảo với quản lý cấp trung và cấp cao để nhấn mạnh và truyền cảm hứng về tầm nhìn và chiến lược của công ty. Mục tiêu hướng đến là mỗi lãnh đạo, mỗi nhân viên hiểu, tin và cùng góp sức để hiện thực hóa ước mơ chung của tổ chức và hướng đến nguồn nhân lực gắn kết và phát triển bền vững, cùng nhau tạo ra một tương lai với nhiều niềm vui hơn.



Anheuser-Busch InBev (viết tắt là AB InBev Việt Nam) là một trong những công ty bia hàng đầu thế giới có trụ sở tại Leuven (Bỉ) và chi nhánh tại nhiều quốc gia, trong đó có những nhãn hiệu đã có mặt tại Việt Nam bao gồm Budweiser®, Hoegaarden®, Beck’s®, Leffe®, Corona® và Stella Artois®.