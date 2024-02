ABBANK lọt top 10 Nhà tuyển dụng được yêu thích 2023 ngành Tài chính

ABBANK được đánh giá có các kế hoạch xây dựng lộ trình nghề nghiệp cho các vị trí chủ chốt và hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp cá nhân một cách hiệu quả; Định hướng xây dựng lộ trình đào tạo riêng từng nhóm vị trí công việc, thiết kế các chương trình đào tạo đa dạng cả về năng lực lãnh đạo và chuyên môn; Xây dựng được lực lượng kế cận, sẵn sàng cho các vị trí quản lý. Bên cạnh đó, ABBANK cũng không ngừng rà soát và cải thiện các chính sách đãi ngộ tổng thể cho người lao động, đặc biệt cho các vị trí nhân sự thuộc nhóm kinh doanh trực tiếp nhằm tạo động lực và ghi nhận sự hiệu quả của từng cán bộ nhân viên.



Q.TGĐ ABBANK – ông Phạm Duy Hiếu chia sẻ một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng của ABBANK là kiến tạo môi trường làm việc tốt nhất cho nhân tài.

Ngoài việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và giàu kinh nghiệm trên thị trường, ABBANK cũng tập trung phát triển nguồn lực trẻ, năng động, nhiệt huyết và sáng tạo thông qua các hoạt động liên kết với các Trường Đại học lớn có thế mạnh đào tạo các chuyên ngành về tài chính, ngân hàng, kinh tế... ABBANK cũng đẩy mạnh triển khai chương trình Giới thiệu ứng viên nội bộ (ERP) - mỗi CBNV là 1 đại sứ thương hiệu, giúp giới thiệu nhân tài gia nhập ABBANK, nhằm tăng thêm nguồn ứng viên đa dạng, phù hợp văn hóa, yêu cầu công việc.

Với giá trị cốt lõi Nhân sự là tài sản quý giá nhất của tổ chức, ABBANK xác định một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng là kiến tạo môi trường làm việc tốt nhất cho nguồn CBNV chất lượng cao của mình. Năm 2023, ABBANK đã tổ chức hơn 1.000 khóa đào tạo cho hơn 71.000 lượt học viên của Ngân hàng

Trong năm 2024, bên cạnh việc tiếp tục duy trì, cải thiện các mảng quản trị nhân sự được người lao động bình chọn, đánh giá cao kể trên, ABBANK hướng tới thúc đẩy mạnh mẽ định vị giá trị nhân viên – EVP của Ngân hàng bao gồm Trao quyền và tạo điều kiện để CBNV làm việc hiệu quả; Cơ hội phát triển về sự nghiệp cho cá nhân; Hướng đến các chính sách về lương, thưởng và phúc lợi đãi ngộ cạnh tranh trên thị trường và Môi trường làm việc chuyên nghiệp. ABBANK cũng tiếp tục nâng cao độ nhận diện thương hiệu tuyển dụng thông qua truyền thông đa nền tảng cùng nội dung phù hợp với đối tượng ứng viên mục tiêu. Song song đó, Ngân hàng đang tập trung thực hiện cải tiến quy trình tuyển dụng tinh gọn và cải thiện và nâng cao quy trình tiếp nhận công việc, chào đón nhân viên mới (onboarding) nhằm nâng cao sự hài lòng và cam kết gắn bó của đội ngũ.

Chia sẻ về danh hiệu "Nhà tuyển dụng yêu thích 2023", ông Phạm Duy Hiếu – Quyền Tổng Giám đốc ABBANK cho biết: "Với giá trị cốt lõi Nhân sự là tài sản quý giá nhất của tổ chức, một trong những mục tiêu chiến lược quan trọng của ABBANK là kiến tạo môi trường làm việc tốt nhất cho nhân tài. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục đầu tư vào việc cải thiện, nâng cao hiệu quả thu hút, phát triển đội ngũ cũng như các chính sách và kế hoạch quản trị nhân sự để có thể phát triển tích cực, bền vững và hiện thực hóa mục tiêu. Việc được đông đảo người lao động bình chọn ở các thứ hạng cao trong khảo sát uy tín này chính là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực của ABBANK và là động lực để chúng tôi tiếp tục kiến tạo một môi trường làm việc nơi mọi cán bộ nhân viên được sống, làm việc và phát triển hạnh phúc."



Ngoài việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và giàu kinh nghiệm, ABBANK cũng tập trung phát triển nguồn lực trẻ, năng động, nhiệt huyết và sáng tạo thông qua các hoạt động liên kết với các Trường Đại học lớn

Bảng xếp hạng "Nhà tuyển dụng yêu thích" là một nghiên cứu khảo sát thường niên được thực hiện hoàn toàn độc lập bởi công ty mạng lưới việc làm và tuyển dụng CareerViet Việt Nam cùng đơn vị nghiên cứu thị trường - Amco Việt Nam từ năm 2013 đến nay. Khảo sát này được thực hiện phi lợi nhuận và minh bạch trên nhiều tiêu chí, đặc biệt tập trung vào các đánh giá của đáp viên đối với công tác tuyển dụng và tạo dựng thương hiệu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Năm 2023, kết quả khảo sát được thực hiện với sự tham gia của hơn 310 doanh nghiệp và gần 40.000 đáp viên thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề trên toàn quốc. Cũng trong năm này, ABBANK cũng vinh dự được người lao động bình chọn vị trí 31/100 Nhà tuyển dụng được yêu thích Khối doanh nghiệp lớn.



CBNV ABBANK có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng, phong trào thể thao – văn hóa, sinh hoạt Công đoàn thú vị, bổ ích mang nhiều ý nghĩa tích cực.