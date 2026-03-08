Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

ABC News: Mỹ thu hồi gần 17.000 tấn thực phẩm đông lạnh của nhiều thương hiệu đình đám

08-03-2026 - 16:21 PM | Tài chính quốc tế

17.000 tấn thực phẩm đông lạnh tại Mỹ bị thu hồi sau khi người tiêu dùng phát hiện dị vật nguy hiểm bên trong sản phẩm.

Một đợt thu hồi quy mô lớn đối với các sản phẩm thực phẩm đông lạnh đang được triển khai tại Mỹ sau khi nhà sản xuất nhận được nhiều phản ánh từ người tiêu dùng về việc phát hiện mảnh thủy tinh trong thực phẩm.

Chuỗi siêu thị Trader Joe's ngày 3/3 thông báo mở rộng thu hồi một số sản phẩm đông lạnh do lo ngại nguy cơ nhiễm dị vật. Các sản phẩm này được sản xuất bởi Công ty Ajinomoto Foods Bắc Mỹ (Ajinomoto Foods North America).

Theo thông cáo, một số thực phẩm đông lạnh bán tại hệ thống Trader Joe’s có thể bị nhiễm vật lạ, cụ thể là mảnh thủy tinh. Vì lý do an toàn, công ty quyết định thu hồi sản phẩm để phòng ngừa rủi ro cho người tiêu dùng.

Bốn sản phẩm bị ảnh hưởng tại hệ thống Trader Joe’s gồm:

  • Chicken Fried Rice (cơm chiên gà), hạn sử dụng từ 4/3/2026 đến 10/2/2027
  • Vegetable Fried Rice (cơm chiên rau), hạn sử dụng từ 28/2/2026 đến 19/11/2026
  • Japanese Style Fried Rice (cơm chiên kiểu Nhật), hạn sử dụng từ 28/2/2026 đến 14/11/2026
  • Chicken Shu Mai (há cảo gà), hạn sử dụng từ 13/3/2026 đến 23/10/2026

Đại diện Trader Joe’s cho biết sức khỏe và sự an toàn của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu. Do đó, công ty lựa chọn hành động thận trọng và chủ động xử lý ngay khi có nghi vấn liên quan đến an toàn sản phẩm.

Hình ảnh các sản phẩm trong đợt thu hồi ngày 3/3 của công ty Ajinomoto Foods North America, trụ sở tại Portland, bang Oregon, Mỹ. Ảnh: USDA

Theo Phạm Trang

Đời sống pháp luật

