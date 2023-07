ACB hoàn thành 50% kế hoạch năm, đẩy mạnh cho vay ưu đãi

Hoạt động kinh doanh hiệu quả



Tính tới cuối tháng 6, quy mô tín dụng của ACB đạt hơn 434 nghìn tỷ, tăng 4.9% so với đầu năm. Riêng trong quý 2, tốc độ tăng trưởng có sự cải thiện mạnh mẽ, ở mức tăng 5.5% tương đương gần 23 nghìn tỷ so với quý 1.

Với mặt bằng lãi suất tăng cao từ cuối năm 2022, gây áp lực lên khả năng trả nợ của khách hàng, đã góp phần làm tỷ lệ nợ xấu ở các ngân hàng tăng cao. Nợ xấu của ACB cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình chung của thị trường, khi tăng lên 1.07% nhưng vẫn là một trong những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất thị trường.

Quy mô huy động ghi nhận sự tăng trưởng tốt hơn toàn ngành, với quy mô tới cuối tháng 6 đạt 432 nghìn tỷ, tăng 4.5% so với đầu năm. Trong đó, tỷ lệ CASA tuy còn thấp so với mức đầu năm nhưng đã có dấu hiệu tích cực khi tăng trở lại sau đợt giảm liên tục từ quý 2 năm 2022. Tỷ lệ CASA đã tăng lên 20.9% từ mức 19.8% tại cuối quý 1.

ACB nỗ lực bám sát các mục tiêu kinh doanh đề ra khi hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm, đạt 10 nghìn tỷ. Động lực lớn giúp lợi nhuận của ACB tăng trưởng đến từ thu nhập ngoài lãi tăng 28% so với cùng kỳ. Tỷ trọng đóng góp của thu nhập ngoài lãi vào doanh thu liên tục tăng từ 19% lên 22%, giảm áp lực lên mảng thu nhập từ lãi. Trong đó, dịch vụ thẻ, mua bán ngoại tệ và hoạt động đầu tư đóng góp lớn vào tăng trưởng thu nhập trong 6 tháng đầu năm.

Bên cạnh kết quả kinh doanh hiệu quả, ACB luôn ưu tiên tuân thủ các tỷ lệ an toàn thanh khoản theo quy định của NHNN. Cụ thể như: Tỷ lệ LDR đạt mức 79% (dưới mức 85% so với quy định), Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn chiếm 19% (thấp hơn nhiều so với mức quy định 34%). Tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ vượt xa mức quy định tối thiểu, ở mức 12.4%.

Đồng hành cùng khách hàng, thúc đẩy phục hồi kinh doanh

ACB luôn đồng hành cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn trong hoạt động kinh doanh, tiến đến việc phục hồi kinh tế. ACB đã thực hiện nhiều giải pháp để tiết kiệm chi phí. Cụ thể ACB kiểm soát chi phí hoạt động một cách hiệu quả, giúp duy trì chi phí hoạt động so với cùng kỳ năm 2022 trong khi doanh thu tăng trưởng 16%. Nhờ đó tỷ lệ CIR được cải thiện còn 31%, giảm so với mức 36% trong nửa năm 2022. Đồng thời, ACB đa dạng các kênh huy động, nỗ lực giảm lãi suất huy động bình quân.

Trong 6 tháng đầu năm, ACB đã ban hành các chương trình ưu đãi, hỗ trợ lãi suất cho khách hàng cá nhân và tổ chức để chia sẻ và đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn, với tổng số tiền hỗ trợ lãi suất lên tới gần 500 tỷ. Ngoài ra, ACB cũng triển khai quyết liệt các chương trình hỗ trợ kịp thời theo chỉ đạo của NHNN thông qua Gói hỗ trợ lãi suất 2% với tổng doanh số giải ngân hơn 1.5 nghìn tỷ; hoặc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 02 cho 117 khách hàng với tổng dư nợ 1.2 nghìn tỷ chỉ sau 2 tháng triển khai chương trình.

Hoạt động ngân hàng số của ACB cũng diễn ra vô cùng sôi nổi khi cho ra mắt nhiều sản phẩm và tiện ích mới như ra mắt thẻ liên kết Urbox tích điểm đổi quà; ra mắt Ngân hàng tự động ACB Lite ứng dụng công nghệ mới, phục vụ 24/7 cung cấp các dịch vụ nổi bật như mở tài khoản thanh toán bằng công nghệ eKYC và Video Call, phát hành nhanh thẻ Visa Debit,…. Ngày 25/7 vừa qua, ACB tiếp tục cho ra mắt điểm giao dịch thứ 2 của Ngân hàng tự động ACB Lite tại Vinhomes Grand Park, quận 9, TP.HCM giúp khách hàng chủ động thời gian giao dịch, thuận tiện, đa dạng tiện ích.

Điểm giao dịch thứ 2 của Ngân hàng tự động ACB Lite tại Vinhomes Grand Park, Quận 9, TP.HCM

Nhờ chiến lược chuyển đổi số quyết liệt, số lượng khách hàng mới của ACB trong quý 2 tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 50% so với quý 1. Trong đó, số lượng khách hàng phát triển qua kênh online trong quý 2 tăng gấp đôi so với quý 1.



Thu nhập bình quân trên một nhân viên của ACB duy trì ở mức tốt trên thị trường

Thu nhập trên một nhân viên có sự cải thiện tốt qua các năm, hiện đạt bình quân ở mức 466 triệu/năm, tăng 12% mỗi năm trong vòng 5 năm trở lại đây. Mức thu nhập này đứng thứ 4 trong nhóm các ngân hàng có thu nhập tốt nhất trên thị trường. Trung bình doanh thu một nhân viên đem lại hàng năm tăng tới 15%, trong khi mỗi năm ngân hàng chỉ tăng 5% về số lượng nhân viên, cho thấy sự cải thiện trong hiệu suất hoạt động qua từng năm.