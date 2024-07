ACB tăng trưởng tín dụng gấp đôi bình quân ngành, dẫn đầu thị trường về mức độ hiệu quả trong 6 tháng đầu năm 2024

ACB: Tín dụng tăng gấp đôi bình quân ngành, dẫn đầu thị trường về mức độ hiệu quả



Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng đạt 10,5 nghìn tỷ. Riêng quý 2/2024 lợi nhuận trước thuế đạt 5,6 nghìn tỷ, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng tốt về quy mô, cải thiện phí dịch vụ và kiểm soát chi phí chặt chẽ. Tỷ lệ ROE của ACB tiếp tục duy trì ở mức cao 23,4%, dẫn đầu thị trường về mức độ hiệu quả.

Cụ thể, huy động của ACB đạt 512 nghìn tỷ, tăng trưởng 6% so với đầu năm, vượt so với tăng trưởng bình quân ngành. Tỷ lệ CASA đạt 22%, nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường. Trong khi đó, tín dụng của ACB đạt 550 nghìn tỷ, tăng trưởng 12,8% so với đầu năm, tăng gấp đôi so với bình quân ngành và đây là mức tăng trưởng cao nhất trong gần một thập niên qua. Tăng trưởng về tín dụng cho thấy ACB đang đi đúng hướng theo mục tiêu cân bằng tăng trưởng tín dụng ở cả hai phân khúc cá nhân và doanh nghiệp, báo cáo cho thấy hai phân khúc này đều tăng trưởng trên 12% so với đầu năm.

Tăng trưởng tốt về quy mô cũng giúp thu nhập lãi của ACB tăng 11% so với cùng kỳ. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao với 13%, chủ yếu đến từ các sản phẩm cốt lõi như phí thẻ, thanh toán quốc tế,… đưa tổng thu nhập lũy kế 2 quý đầu năm đạt 16,8 nghìn tỷ, tăng trưởng 5,5%.

Trong 6 tháng đầu năm, ACB vẫn tiếp tục nằm trong nhóm những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất thị trường. Đến cuối Quý 2.2024, tỷ lệ nợ xấu của ACB ở mức 1,5% chủ yếu tăng theo tình hình chung của thị trường và bị tác động bởi nhóm nợ kéo theo CIC. Các quy định về tỷ lệ an toàn thanh khoản theo quy định của NHNN được ACB tuân thủ nghiêm ngặt với tỷ lệ LDR là 82,2%, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn chiếm 17,6%.

ACBS: Kết quả kinh doanh nổi bật liên tiếp 2 quý, thị phần tăng so với cùng kỳ

Quý 2/2024, ACBS tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tốt với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng hơn 70% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ACBS đạt lợi nhuận trước thuế gần gấp đôi cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu nhờ hầu hết các khoản thu nhập của ACBS đều tăng.

Trong đó, đóng góp chính đến từ thu nhập từ hoạt động cho vay margin tăng gấp 4 lần và thu nhập từ hoạt động môi giới tăng 45% so với cùng kỳ. Nhờ vậy, thị phần ACBS có những bước tăng trưởng đáng kể, lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh số giao dịch ACBS đạt 2,67% thị phần, tăng 0,15% so với cùng kỳ.

Với việc tăng vốn ACBS lên 7.000 tỷ trong Quý 1 và kết quả đạt được tích cực trong 6 tháng đầu năm 2024 đã thể hiện cam kết kinh doanh hiệu quả và bền vững của ACBS.

Hệ sinh thái Ngân hàng số ACB ONE: tăng tính năng hỗ trợ, nâng cao trải nghiệm người dùng

Trong Quý 2.2024, Ngân hàng số ACB ONE liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm, dịch vụ và các tính năng hỗ trợ nhằm nâng cao trải nghiệm liền mạch, mang đến sự an tâm cho khách hàng.

Cụ thể, ACB đã tích cực triển khai và thực hiện các hoạt động truyền thông khuyến khích khách hàng sử dụng tính năng xác thực khuôn mặt, đây là công nghệ tiên tiến giúp bảo mật tài khoản tối đa và bảo vệ các giao dịch trực tuyến theo Quyết định số 2345/QĐ-NHNN. Với tính năng này, khách hàng được đảm bảo giao dịch chính chủ thông qua hệ thống công nghệ đối chiếu thông tin sinh trắc học, giảm thiểu rủi ro bị chiếm quyền điều khiển thiết bị từ xa và chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Đến nay, gần 1.000.000 khách hàng ACB đã thực hiện xác thực khuôn mặt thành công trên ứng dụng ACB ONE, đạt tỷ lệ xác thực khuôn mặt thành công thuộc nhóm cao nhất ngành.

Trước đó, ngân hàng cũng đã chủ động loại bỏ các tài khoản không chính chủ qua các phương thức định danh eKYC, Video Call Face Identity hay IDCheck đối chiếu với dữ liệu CCCD lưu tại Bộ Công an, ngăn chặn hiệu quả việc giả mạo giấy tờ tùy thân khi giao dịch với ngân hàng, đồng thời cập nhật tính năng tự động phát hiện và cảnh báo những ứng dụng khả nghi được cấp quyền trợ năng (Accessibility), có nguy cơ chiếm quyền kiểm soát điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Khách hàng ACB an tâm giao dịch với hệ thống xác thực đa tầng. Các sản phẩm dịch vụ cũng liên tục được cập nhật công nghệ.

Các sản phẩm dịch vụ cũng liên tục được cập nhật công nghệ. Gần đây nhất, QR động một giải pháp thanh toán phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh như dịch vụ y tế, trường học, siêu thị, nhà hàng, chuỗi cafe, dịch vụ lữ hành, chuỗi cửa hàng tiện lợi giúp doanh nghiệp tạo mã thanh toán theo từng đơn hàng với số tiền và nội dung giao dịch cụ thể đã giải quyết các vấn đề sai sót khi nhập thông tin giao dịch. Giải pháp này giúp khách hàng cá nhân được trải nghiệm thanh toán thuận tiện và nhanh chóng, khách hàng doanh nghiệp dễ dàng phân tách nguồn thu của từng cửa hàng, bóc tách dòng tiền, giúp theo dõi doanh thu và đối soát giao dịch.Tháng 7 vừa qua, ACB cũng ghi dấu ấn với giải thưởng "Ngân hàng ứng dụng công nghệ thanh toán Apple Pay tốt nhất (Visa card) - Best Retail Payments Initiative in Vietnam" từ tạp chí tài chính uy tín hàng đầu The Asian Banker cho những thành tích nổi bật của Ngân hàng trong việc ứng dụng công nghệ thanh toán Apple Pay cũng như chiến lược thấu hiểu khách hàng, kiện toàn trải nghiệm trên không gian số.

Kết quả khả quan của ACB trong 6 tháng đầu năm 2024 cho thấy Ban Lãnh Đạo và đội ngũ nhân viên ACB liên tục nỗ lực cũng như sự sáng tạo, nhạy bén để tìm kiếm các hướng đi phù hợp với bối cảnh thị trường, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng đúng phương châm "khách hàng là trọng tâm" của Ngân hàng.