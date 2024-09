ACB: Văn hóa học tập tạo lợi thế khác biệt trong phát triển bền vững

Trong đó, ACB đã thành công khi định vị mình như một tổ chức học tập hàng đầu trong ngành ngân hàng. Sự khác biệt của ACB không chỉ nằm ở các chương trình đào tạo chất lượng mà còn ở cách ngân hàng này tạo ra một môi trường đa dạng và sáng tạo với người học là trung tâm cho tất cả các hoạt động học tập liên tục. Mô hình tổ chức học tập giúp tăng hiệu suất và xây dựng được một nền văn hóa linh hoạt, thúc đẩy nhu cầu học tập tự thân và khả năng tự chuyển đổi liên tục, mang đến giá trị cho ACB.

Cam kết mạnh mẽ với mục tiêu trở thành một tổ chức học tập suốt đời

ACB là một tổ chức học tập mang tính tiên phong với việc thành lập trung tâm đào tạo bài bản đầu tiên trong ngành ngân hàng Việt Nam cách đây hơn 30 năm và duy trì các tiêu chuẩn cao về chất lượng trong đào tạo nhân sự cho đến nay. Từ những kinh nghiệm thực tiễn, hiện ACB đã thiết lập một cấu trúc chức năng nhiệm vụ học tập đa dạng và chuyên biệt, khác biệt so với các doanh nghiệp khác. Điều này cũng được lồng ghép vào chiến lược phát triển lâu dài khi HĐQT, Ban Lãnh Đạo ngân hàng thực hiện cam kết xây dựng ACB như một tổ chức học tập suốt đời.

Từ cấp quản lý đến nhân viên ACB được khuyến khích học hỏi thường xuyên và nghiêm túc. Tỷ lệ học tập của nhân viên ACB hiện nay là 90%. Số giờ học cụ thể được đưa vào thành phần chính trong KPI cá nhân và đơn vị. Một nhân viên ACB cần hoàn thành trung bình 67 giờ học trong một năm. Bên cạnh đó, Trung Tâm Học Tập ACB cũng xây dựng một danh mục gồm hơn 250 khóa học từ kiến thức chuyên môn đến chăm sóc bản thân, những khóa học mang tính "chữa lành" đúng tinh thần Work – Live – Learn ACB thông qua các hình thức học tập đa dạng như học tập trung, trực tuyến, tư vấn, hội thảo, chia sẻ kiến thức nhóm, tập huấn thực tế.

Trung Tâm Học Tập ACB duy trì các tiêu chuẩn cao về chất lượng trong đào tạo nhân sự từ khi thành lập cho đến nay, góp phần tạo nên văn hóa học tập mạnh mẽ.

Trung Tâm Học Tập ACB không dừng lại ở việc tổ chức các khóa học mà còn xây dựng một nền tảng văn hóa học tập mạnh mẽ khi thành lập nhóm đối tác học tập và nhóm kích hoạt, phát triển văn hóa học tập. Nhóm đối tác học tập tập trung vào việc kết nối với các đối tác nội bộ và bên ngoài để mang lại những chương trình đào tạo chất lượng, đúng nhu cầu, trong khi nhóm phát triển kích hoạt văn hóa học tập làm nhiệm vụ tăng cường động lực học tập liên tục cho đội ngũ nhân sự ACB.

Ngân hàng đã tạo điều kiện để cá nhân có thể được chọn lựa cách học, danh mục khóa học phù hợp nhu cầu, lộ trình phát triển. Cơ chế học tập không ngừng, hoàn toàn chủ động và mang tính tương tác cao đã được tạo ra trong nội bộ ACB.

Ứng dụng công nghệ học tập hiện đại, gắn liền với công việc thực tế

Sự đổi mới và sáng tạo là nền tảng của ACB trên hành trình định vị là một tổ chức học tập hiện đại. Trong 5 năm gần đây, ACB liên tục đầu tư vào công nghệ và các nền tảng học tập: website học tập, hệ thống E-learning nội bộ (khóa nghiệp vụ, khóa cần bảo mật học bằng hệ thống tại ngân hàng) và E-learning bên ngoài (khóa có thể học tại nhà, mạng bên ngoài), hệ thống ghi nhận lịch sử và thời lượng học tập, dashboard học tập, trang thông tin truyền thông về hoạt động học tập.

Nâng cao trải nghiệm và kích hoạt tinh thần học tập không ngừng giúp đội ngũ nhân viên ACB thích ứng, bắt kịp xu hướng mới để phát triển cùng tổ chức

Các khóa học online, bite-sized learning xây dựng theo hướng game hóa, gia tăng tương tác và thúc đẩy sự yêu thích học tập cho nhân viên ACB khi tham gia. Nhiều hình thức sản xuất được áp dụng linh hoạt để nhanh chóng cung cấp khóa học mới, kịp thời đáp ứng nhu cầu đào tạo của tổ chức và người học. Công nghệ dựng video, thiết kế nội dung kết hợp các ứng dụng AI cũng dần được thiết lập. Bên cạnh đó, nhiều khóa học không chỉ dừng ở bước tích lũy kiến thức mà còn yêu cầu người học phải thực hành và áp dụng sau khi học tập mới được ghi nhận hoàn thành. Hoạt động này cũng được tự động theo dõi và ghi nhận trên hệ thống học tập và thi đua của ACB.

Đưa công nghệ vào hệ thống học tập là một tham vọng lớn mà ACB đang từng bước thực hiện vì theo bà Nguyễn Hoài Mai – Giám Đốc Trung Tâm Học Tập ACB: "Chúng tôi không chỉ tập trung vào việc truyền đạt mà còn tạo điều kiện cho việc nắm bắt và áp dụng kiến thức trong thực tế công việc của từng nhân viên". Bà còn cho biết ACB không ngừng cải tiến hệ thống đo lường theo phương pháp định lượng cho giai đoạn trước và sau đào tạo để đánh giá hiệu quả việc học.

ACB tập trung vào người học và tạo điều kiện để nhân viên áp dụng kiến thức vào thực tế công việc, ghi nhận trước và sau đào tạo để đánh giá hiệu quả

Từ việc thu thập, phân tích dữ liệu và đánh giá trên hệ thống, ACB thực hiện điều chỉnh và phát triển các nội dung, phương thức và xu hướng học tập hiệu quả, tối ưu cho tổ chức và cá nhân trong quá trình thiết kế. Nâng cao trải nghiệm và kích hoạt tinh thần học tập không ngừng sẽ giúp mỗi nhân viên phát huy tối đa khả năng bản thân, góp phần vào việc xây dựng một ngân hàng thích ứng, theo kịp xu hướng và sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức, tận dụng mọi cơ hội đến từ sự phát triển.

Khách hàng, đối tác cùng học tập, nâng cao năng lực đổi mới với ACB

Định hướng trở thành một tổ chức học tập và đẩy mạnh tinh thần học tập trong tổ chức, ACB tăng cường trong đổi mới sáng tạo và chia sẻ kiến thức, khai thác được sự liên kết giữa các nguồn lực nội bộ và bên ngoài để đạt được mục tiêu kinh doanh và phát triển bền vững, đồng thời tạo dựng được một môi trường làm việc chú trọng đến phát triển con người hơn.

Học tập trong tổ chức cũng cho phép ACB thực hiện chiến lược chuyển đổi toàn diện từ sản phẩm dịch vụ cho đến trải nghiệm khách hàng. Đội ngũ nhân sự ACB tạo ra các sản phẩm và quy trình mới gắn với các xu hướng công nghệ đang dẫn dắt thị trường. Từ đó, ACB cải thiện quy trình làm việc và tăng cường hiệu quả dẫn đến gia tăng thêm nhiều giá trị cho khách hàng. Các sáng kiến như phát triển ứng dụng di động, tự động hóa các quy trình xét tín dụng, quy trình nội bộ, và việc triển khai các công cụ phân tích dữ liệu tiên tiến đã chứng minh rằng ACB không ngừng học hỏi và tìm kiếm cách thức mới để cải thiện, đạt được nhiều bước tiến hơn.

ACB lan tỏa mạnh mẽ tinh thần học tập và mở rộng việc chia sẻ kiến thức đến những đối tác, khách hàng để cùng nhau phát triển

Đáng chú ý hơn, không dừng ở nội bộ, ACB lan tỏa mạnh mẽ tinh thần học tập đến những đối tác, khách hàng khi tổ chức những hội thảo, workshop cập nhật, trao đổi các thông tin kinh tế xã hội, công nghệ. Gần đây nhất, ông Boris Groysberg – Giáo sư hàng đầu của Trường Kinh doanh Harvard – theo lời mời của Chủ tịch HĐQT Trần Hùng Huy đã đến Việt Nam và trực tiếp tham gia giảng dạy tại Leadership Summit "From Great To Exceptional" dành cho các khách hàng, đối tác chiến lược của ACB.

Phát triển như một tổ chức học tập không chỉ là chiến lược của ACB mà còn tạo nên một nền tảng vững chắc cho ACB phản ứng nhanh chóng, linh hoạt với những thay đổi của môi trường kinh doanh, tiếp tục nâng cao năng lực thích nghi với những đổi mới và đạt được thành công trong tương lai. Văn hóa học tập đã trở thành điểm nhấn nổi bật của ACB trong việc tạo nên một văn hóa doanh nghiệp tích cực, mang đến nhiều cơ hội cho sự phát triển cá nhân cũng như duy trì các tiêu chuẩn cao về lợi ích cho đội ngũ nhân sự tài năng.

Văn hóa học tập mang đến nhiều cơ hội cho sự phát triển cá nhân cũng như duy trì các tiêu chuẩn cao về lợi ích cho đội ngũ nhân sự tài năng, góp phần tạo nên một môi trường làm việc lý tưởng cho ACB.

Tháng 8 vừa qua, ACB được Tạp chí HR Asia vinh danh với giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2024" (Best Companies to work for in Asia 2024). Đây là năm thứ 6 liên tiếp HR Asia trao tặng giải thưởng này cho ACB như một sự công nhận quan trọng, khẳng định cam kết của ngân hàng trong việc tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên. Những doanh nghiệp như ACB đang góp phần xây dựng và phát triển một môi trường làm việc ngày càng tốt hơn trên thị trường.