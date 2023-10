Acecook Việt Nam: Hành trình "tiếp lửa" Đội tuyển nữ Quốc Gia dự World Cup

Trong nhiều lần khảo sát thị trường, khi nhận được những phản hồi tích cực từ cả những người dân sống ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, nông thôn của Việt Nam về sự đồng hành của Acecook Việt Nam cùng các nữ tuyển thủ quốc gia, ông Kaneda Hiroki, Tổng giám đốc công ty, không giấu được xúc động. Đó cũng là khoảnh khắc vị doanh nhân người Nhật Bản chắc chắn rằng chiến dịch "Kiêu hùng tiếp bước" mà công ty xây dựng đã thật sự thực hiện được sứ mệnh của nó - mang lại hạnh phúc cho xã hội Việt Nam. Ông cũng lần đầu bật mí về những dư âm đặc biệt & những điểm ấn tượng của chiến dịch này.



Cam kết lâu dài với thể thao Việt Nam

- Việc tài trợ cho thể thao nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng xuất phát từ định hướng chiến lược nào của Doanh nghiệp?

Ông Kaneda Hiroki, Tổng giám đốc Acecook Việt Nam: Chúng tôi nhận thấy người Việt Nam rất đam mê thể thao, đặc biệt Bóng đá dường như là môn thể thao quốc dân. Người Việt Nam cũng có tinh thần dân tộc cao và mỗi thành công của đội tuyển đều mang lại những cảm xúc mãnh liệt và niềm hạnh phúc to lớn cho mọi người.

Với triết lý kinh doanh Cook Happiness thể hiện qua 3 chữ Happy (Happy customers, Happy employees, Happy society) chúng tôi hân hạnh được tài trợ và được đồng hành với sự thành công của các Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam cũng như sự hạnh phúc của người dân Việt Nam.

- Điều gì đã thôi thúc Acecook triển khai chiến dịch rất nhanh chóng chiến dịch Kiêu hùng tiếp bước với sự tập trung cao độ dành cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam như vậy?

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã luôn kiên cường và dành được nhiều thành tích ấn tượng trong các năm qua. Acecook đã đồng hành cùng bóng đá Việt Nam nói chung, đội tuyển nữ Việt Nam nói riêng từ lâu và đã xác định 2023 sẽ có những hoạt động đặc biệt để cổ vũ đội tuyển nữ. Đó là một quá trình chuẩn bị dài hơi từ trước chứ không phải đợi đến lúc đội tuyển thành công thì mới cổ vũ.

Thật tuyệt vời là tại SEA Games 32, đội đã xuất sắc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Cảm xúc lúc đó của cả xã hội trong đó có chúng tôi là rất tự hào về các cô gái vàng. Vì vậy, ngay khi kết thúc SEA Games 32 và trước thềm đội tuyển lên đường dự World Cup, chúng tôi muốn góp phần tôn vinh những giá trị và cảm xúc lớn lao mà đội tuyển đã mang lại cho người dân Việt Nam bằng chiến dịch "Kiêu hùng tiếp bước" với tinh thần nhanh chóng và thiết thực.

- Ông đánh giá như thế nào về những thành tựu mà chiến dịch Kiêu hùng tiếp bước đã đạt được?

Chúng tôi hết sức vui mừng khi người hâm mộ bóng đá cả nước đã rất quan tâm và ủng hộ đội tuyển nữ trong suốt thời gian vừa qua. Đó có lẽ là điều thành công nhất đối với chiến dịch của Acecook lần này, vì chúng tôi đã góp một phần trong nỗ lực kêu gọi cộng đồng ủng hộ đội tuyển nữ nhiều hơn.

Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên khi tại nhiều vùng sâu xa, vùng nông thôn thì có những người dân cũng đã phản ánh với nhân viên của Acecook là họ đã thấy hình ảnh Acecook đồng hành, tại trợ cho đội tuyển nữ dự World Cup và rất lấy làm phấn khích vì điều đó chứng tỏ mức độ lan tỏa của chiến dịch. Qua đây, chúng tôi tin rằng hình ảnh của Acecook sẽ được yêu mến nhiều hơn bởi người dân Việt Nam.

- Acecook Việt Nam có kế hoạch gì để tiếp tục đồng hành với thể thao Việt Nam?

Đồng hành cùng Thể thao Việt Nam nói chung và Bóng đá Việt Nam nói riêng là định hướng nhất quán và lâu dài của Acecook Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam viết tiếp hành trình kiêu hùng với bóng đá nữ và chinh phục giấc mơ World Cup của Đội tuyển Bóng Đá Quốc Gia Việt Nam.

Nỗ lực để trở thành doanh nghiệp thực phẩm tiên phong trong việc nâng cao sức khỏe toàn diện của người Việt Nam

- Việc lựa chọn sát cánh cùng đội tuyển nữ đã mang tới những tác động tích cực gì với thương hiệu Acecook từ người tiêu dùng?

Bên cạnh việc cung cấp những sản phẩm an toàn, an tâm đến người tiêu dùng, chúng tôi luôn mong muốn làm những điều tốt nhất cho đất nước và người dân Việt Nam. Trong suốt 30 năm hình thành và phát triển của Acecook Việt Nam đến nay, chúng tôi ý thức rằng sự thành công của công ty là nhờ người tiêu dùng Việt Nam đã luôn ủng hộ. Vì vậy, việc đồng hành cùng đội tuyển nữ chỉ là một trong nhiều hoạt động mà Acecook Việt Nam đã và đang làm để cảm ơn đất nước và người dân Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng với những hoạt động như vậy thì công ty sẽ nhận được sự yêu mến và ủng hộ của người dân Việt Nam từ đó giúp chúng tôi hiện thực hóa khát vọng trở thành một phần không thể thiếu của xã hội Việt Nam. Thời điểm chúng tôi triển khai chiến dịch thì cũng ghi nhận được một số kết quả tích cực như:

Hơn 23 triệu lượt tương tác, gần 900 ngàn lượt thích, 33 ngàn lượt bình luận đa phần tích cực và gần 4,500 lượt chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội

Lượt tìm kiếm tự nhiên trên Google "Acecook Vietnam" tăng gần gấp đôi trong giai đoạn cao điểm tháng 6-7/2023 so với giai đoạn trước đó. Lượt tìm kiếm tự nhiên "Mì Acecook" tăng tìm kiếm lên từ trong giai đoạn tháng 6-7 so với các tháng trước đó trung bình tăng thêm 83% so với 12 tháng trước đó.

- Ấn tượng lớn nhất của ông sau chiến dịch là gì?

Tôi đã thấy niềm tự hào của chính những cán bộ, công nhân viên của công ty, nhất là những nhân viên nữ khi Acecook đã triển khai chiến dịch tiếp sức cho Đội tuyển nữ Việt Nam lần này. Khi đi đến những vùng thị trường vùng sâu, vùng xa, nông thôn và được nghe người tiêu dùng bày tỏ cảm xúc tích cực khi biết được Acecook đã đồng hành cùng đội nữ quả thật là một cảm xúc khó tả với tôi.

Tôi nghĩ rằng, chiến dịch Kiêu hùng tiếp bước đã thật sự mang lại hạnh phúc cho xã hội Việt Nam và cho chính bản thân công ty chúng tôi. Đó là điều tôi ấn tượng nhất.

- Bên cạnh các chương trình vì cộng đồng, bản thân sản phẩm của Acecook có giúp ích gì cho sự phát triển thể chất của trẻ em hay không? Có công nghệ hay nghiên cứu đặc biệt nào mà công ty áp dụng cho các sản phẩm của mình?

Các sản phẩm của Acecook luôn đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng cao để người tiêu dùng nói chung, đặc biệt là trẻ em có thể an tâm sử dụng. Acecook Việt Nam vinh dự có hai sản phẩm Cháo Ohayo và Tô Nhớ Mãi Mãi của chúng tôi lọt vào Top 100 – Sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em lần thứ IX, 2023.

Trước đó, vào năm 2022, Acecook Việt Nam đã tham gia chương trình và được vinh danh với các sản phẩm hướng đến người tiêu dùng trẻ em: Mì Doraemon, Mì ly Mini Handy Hảo Hảo. Chúng tôi có bổ sung Canxi, là chất tốt cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ em vào một số dòng sản phẩm như Mì Doraemon, mì ly Mini Handy Hảo Hảo. Ngoài ra chúng tôi cũng phát triển nhiều sản phẩm hướng đến sức khỏe người tiêu dùng như các sản phẩm miến ít calo và các sản phẩm có sợi mì không chiên qua dầu.

Trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho những công nghệ kỹ thuật tiên tiến, sáng tạo các nguyên liệu đột phá nhằm tạo ra những sản phẩm ăn liền mang giá trị dinh dưỡng cao, không những tốt cho sức khỏe cộng đồng và còn góp phần vào việc nâng cao sắc vóc trẻ em Việt Nam.

- Ở chiều ngược lại, ông thấy người tiêu dùng Việt Nam đánh giá ra sao với các sản phẩm hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe toàn diện này?

Tôi nghĩ xu hướng tiêu dùng ở Việt Nam đang có sự chuyển biến mạnh mẽ, người tiêu dùng ngày càng quan tâm và lựa chọn sản phẩm tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, cũng có những rào cản như giá của các sản phẩm này thường sẽ cao hơn mặt bằng chung và phân phối cũng chưa rộng khắp. Điều này tạo ra bài toán thú vị cho doanh nghiệp trong nỗ lực đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

- Ông có thể chia sẻ các mục tiêu tiếp theo mà Acecook Việt Nam hướng tới khi đồng hành cùng các chương trình nâng cao sức khỏe toàn diện cho người Việt Nam?

Chúng tôi muốn trở thành doanh nghiệp thực phẩm tiên phong với những sản phẩm và dịch vụ hàng đầu giúp nâng cao sức khỏe toàn diện của người Việt Nam.