ACV: 8 tháng đầu năm, khách quốc tế qua cảng hàng không tăng mạnh 32%, nhiều hạng mục dự án Long Thành vượt tiến độ

Thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV), sản lượng vận chuyển khai thác 8 tháng đầu năm 2024 duy trì tăng trưởng tốt, thị trường trong nước giảm nhẹ nhưng thị trường quốc tế tăng trưởng mạnh mẽ nhờ chính sách mở cửa của nền kinh tế đất nước.



Cụ thể, lũy kế 8 tháng đầu năm, sản lượng cất hạ cánh (CHC) đạt 460.135 lượt chuyến, đạt 65% kế hoạch năm và giảm khoảng 8% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, CHC quốc tế đạt 170.362 lượt chuyến, tăng 22%; CHC trong nước đạt 289.772 lượt chuyến, giảm 19,5%.

Sản lượng hành khách 8 tháng đạt gần 76 triệu khách, tương đương 67% kế hoạch năm đồng thời giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế đạt hơn 27 triệu khách, tăng 32%; ngược lại khách trong nước giảm 17% xuống còn hơn 48 triệu khách.

Sản lượng hàng hóa, bưu kiện đạt 995.304 tấn, đạt 73% kế hoạch năm, tăng 26%. Trong đó HH-BK quốc tế đạt 691.053 tấn, tăng 23%, HH-BK trong nước đạt 304.251 tấn, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023.



ACV cho biết công tác an ninh, an toàn tại các cảng hàng không được đảm bảo tuyệt đối, không để xảy ra các sự cố nghiêm trọng trong hoạt động khai thác tại các cảng hàng không; phục vụ tốt các chuyến bay chuyên cơ, ưu tiên của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế. Chất lượng dịch vụ an ninh, an toàn khai thác ngày càng nâng cao, các chỉ số về vụ việc có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2023. Toàn mạng cảng 8 tháng đã ghi nhận 186 vụ việc về ANHK, giảm 43 vụ việc so với cùng kỳ năm trước.



Về công tác an toàn, trong 8 tháng tại các cảng hàng không trực thuộc ACV sự cố - vụ việc trong cả 3 lĩnh vực: khai thác cảng hàng không, quản lý hoạt động bay và khai thác tàu bay đã giảm 20% so với cùng kỳ năm 2023.

Năng lực quản trị khai thác tiếp tục được nâng cao. Công tác quản lý kỹ thuật được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo quy chế của Tổng công ty. A CV hoàn thành kế hoạch bay kiểm tra hiệu chuẩn mùa bay 2023-2024 đối với 21 cảng hàng không. Kết quả cho thấy, các hệ thống đảm bảo yêu cầu hoạt động khai thác.

Triển khai đồng bộ dự án chuyển đổi số; đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm

ACV cũng triển khai đồng bộ các dự án chuyển đổi số trên các lĩnh vực khác nhau. Hiệu quả công tác chuyển đổi số đã làm thay đổi dây chuyền khai thác hiện đại hóa các cảng hàng không.

Trong đó, dự án thu phí tự động không dừng tại 05 cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cát Bi, Phú Bài đã hoàn thành lắp đặt thiết bị, chạy thử nghiệm đạt yêu cầu, ký hợp đồng dịch vụ thu hộ Epay. Hiện nay đã hoàn thiện cơ bản, chuẩn bị áp dụng chính thức.

Dự án A-CDM sau 3 năm đã tối ưu hóa hạ tầng và trang thiết bị, giảm tỷ lệ chậm chuyến và thời gian chờ cất hạ cánh của các hãng hàng không. ACV đã tổ chức hội nghị với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) liên quan đến công tác điều phối triển khai A-CDM và ATFM mức 3; ACV-VATM đã có báo cáo Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc để hoàn thiện dự án.

Đồng thời, ACV đã đưa vào khai thác hạ tầng mạng SCN, iCute tại 21 cảng hàng không để triển khai checking online cho các hãng hàng không trong nước; đang thử nghiệm AODB, iCute, FIDS, PAS tại DIA và các cảng hàng không cấp 2, 3.

Đối với dự án ứng dụng CCCD gắn chíp, VneID mức độ 2 và công nghệ sinh trắc học đối với hành khách đi tàu bay, hiện đã hoàn thành tích hợp VneID mức độ 2 và công nghệ sinh trắc học toàn trình 03 điểm chạm tại phòng Lab ACV. ACV báo cáo Cục Hàng không Việt Nam đề xuất triển khai chính thức tại Phú Bài, Cát Bi và Điện Biên.

Ngoài ra, hệ thống ACV self Services (kiosk check-in, self bag drop, ABGS) dùng chung đã triển khai chính thức cho Vietnam Airlines tại Cảng HKQT Cát Bi, Phú Bài; tiếp tục phối hợp với Vietnam Airlines để tích hợp với DCS Amadeus mới, dự kiến hoàn tất cut-over tại Cát Bi.

ACV cũng thông tin về tiến độ các dự án trọng điểm như Dự án Nhà ga T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, phần thô bê tông đạt 100%; phần thô kiến trúc đạt 80%, kết cấu thép mái đạt 93%, phần cơ điện đạt 80%, đã lắp đặt 1/39 thang máy, 10/35 thang cuốn; phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác trước ngày 30/4/2025.



Tại dự án Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1, các gói thầu đã được triển khai đồng bộ, một số hạng mục vượt tiến độ theo hợp đồng. Cụ thể, Gói thầu 5.10: Nhà ga hành khách đến nay đã hoàn thành toàn bộ phần bê tông cốt thép cột, dầm sàn lầu 1, lầu 2, lầu 3 và đang thi công bê tông cốt thép dầm sàn lầu 4 (đạt 66,8%). Dự kiến, hoàn thành thi công toàn bộ hạng mục kết cấu bê tông cốt thép vào cuối tháng 8-9/2024 để bắt đầu tiến hành lắp dựng kết cấu thép mái theo đúng kế hoạch và tiến độ trong hợp đồng.

Với Gói thầu 4.6 của Dự án xây dựng Cảng HKQT Long Thành, tiến độ thi công đang thực hiện đúng theo tiến độ đề ra. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư phấn đấu hoàn thành khai thác kỹ thuật đường cất hạ cánh trước ngày 30/4/2025. Các hạng mục thi công của gói thầu đến nay đều được kiểm tra, giám sát nghiệm thu theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, đảm bảo chất lượng và tiến độ yêu cầu.

Dự án mở rộng nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Nội Bài được khởi công ngày 19/5/2024, tiến độ phần thi công mở rộng nhà ga và công trình phụ trợ và phần thi công cải tạo và chuyển đổi công năng nhà ga đáp ứng yêu cầu tiến độ. Phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/12/2025.