Một doanh nghiệp chuẩn bị "dốc hầu bao" trả cổ tiền mặt 70%, cổ phiếu lập tức tăng vọt lên sát đỉnh lịch sử

Sau phiên tăng kịch trần, cổ phiếu SAC của CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tiếp tục bứt phá 3,57% cán mốc 29.000 đồng/cp (chốt phiên 13/9). Như vậy, sau 1 tháng cổ phiếu này đã bứt phá 32% giá trị để leo lên sát mức đỉnh lịch sử thiết lập cuối tháng 6/2024. Thanh khoản cũng tăng vọt với hơn 200 nghìn đơn vị khớp lệnh, con số này cao gấp nhiều lần so với khối lượng bình quân của chỉ chục nghìn đơn vị của SAC.

Thị giá cổ phiếu tăng vọt sau thông tin chốt ngày 30/9 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 70,65%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 7.065 đồng. Với hơn 3,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến sẽ chi gần 28 tỷ đồng trả cổ tức trong đợt này. Ngày thanh toán dự kiến là 15/10 tới đây.

Trong cơ cấu cổ đông, CTCP Cảng Sài Gòn (SGP - công ty con của VIMC) đang là cổ đông lớn nhất với việc sở hữu 52,72% vốn dự kiến sẽ nhận về 15 tỷ đồng. Theo sau, CTCP Thương mại và đầu tư thịnh vượng Việt Nam (nắm 7,8% vốn) và CTCP Vật tư nông sản (nắm 5% vốn) sẽ lần lượt nhận về 2 tỷ đồng và 1,4 tỷ đồng.

Cổ tức năm 2023 là mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Nhìn lại lịch sử, kể từ khi đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM vào năm 2016, SAC luôn duy trì chính sách trả cổ tức tiền mặt đều đặn từ 8-12% mỗi năm.

Công ty Cổ phần Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (SAC), tiền thân là Xí nghiệp Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn - một đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn được thành lập năm 2008. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty là bốc xếp đóng gói hàng hóa, dịch vụ giao nhận kho bãi, cho thuê phương tiện thiết bị cơ giới, dịch vụ cung ứng tàu biển, vận tải biển.

Về tình hình kinh doanh năm 2023, doanh thu thuần của SAC ghi nhận đạt 88 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do sản lượng sản hàng hóa thông qua các khu vực khai thác của công ty không tăng như kỳ vọng do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế kéo dài. Đặc biệt sự cố tại Cảng Interflour dẫn đến cảng phải ngưng hoạt động trong thời gian dài làm giảm doanh thu. Tuy nhiên, do tiết giảm các chi phí nên lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp tăng 37% lên 3,7 tỷ đồng.

Sang năm 2024, SAC lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 98 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 4,8 tỷ đồng. Công ty dự kiến sẽ tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tại khu vực tỉnh Trà Vinh, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa và các khu vực khác. Song song đó, công ty sẽ mở rộng địa bàn phát triển và đẩy mạnh hoạt động logistics.