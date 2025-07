Kiếm đâu ra người thứ 2 khóc trôi cả nền vẫn đẹp tuyệt mỹ như cô gái này, bảo sao viral khắp toàn cầu

Léa Seydoux là một nữ diễn viên nổi tiếng của Hollywood, được đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn diễn xuất. Thế nhưng ít ai ngờ, một trong số những khoảng khoảnh khắc viral nhất sự nghiệp của cô lại không phải trên phim mà là từ những giọt nước mắt sau ống kính.

Cụ thể, trong quá khứ, khi tham gia buổi họp báo phim Blue Is the Warmest Colour ở LHP Cannes, Léa Seydoux đã không kìm được nước mắt, liên tục khóc nức nở. Khoảnh khắc cô khóc đến trôi nền, lớp nền loang khắp khuôn mặt cực viral suốt một thời và gần đây người ta lại nhắc lại nó như một khoảnh khắc kinh điển từng xuất hiện tại Cannes. Trang Instagram có tên The_goodfilms mới đây đã đăng tải lại loạt hình ảnh của của Léa Seydoux và hút tới hơn 260 nghìn lượt thích cùng hàng chục nghìn bình luận, đa phần đều khen ngợi diện mạo của nữ diễn viên. Ai nấy đều bất ngờ vì dù có khóc đến trôi cả lớp trang điểm thì Léa Seydoux vẫn quá đẹp, nét đẹp khiến người xem cảm thấy đau lòng.

Lớp nền loang khắp mặt của nữ diễn viên

Đáng nói hơn cả là lý do của những giọt nước mắt này không phải vì chiến thắng rực rỡ với giải Cành Cọ Vàng cho bộ phim Blue Is the Warmest Colour mà vì những tháng ngày nằm gai nếm mật vì vai diễn. Cụ thể Léa Seydoux và bạn diễn Adèle Exarchopoulos đã bước vào hành trình đầy cảm xúc, nơi điện ảnh không còn là ánh sáng lung linh mà là vết xước tâm lý nghiêm trọng. Những cảnh quay thân mật kéo dài hàng chục phút được yêu cầu quay đi quay lại trong nhiều ngày. Từng chuyển động đều bị đạo diễn tính toán tỉ mỉ, chỉnh sửa liên tục đến từng milimet như thể họ là công cụ kỹ thuật thay vì con người đang sống với nhân vật.

Léa cay đắng chia sẻ: “Chúng tôi đã làm những điều mà chưa ai từng yêu cầu trước đây… và không có quyền từ chối.” Khi nhắc lại những trải nghiệm kinh hoàng này, nữ diễn viên mới không cầm được nước mắt, khóc nức nở vì cảm thấy bản thân không được coi trọng. Dù Blue Is the Warmest Colour đã bước lên đỉnh vinh quang cùng giải thưởng danh giá nhưng câu chuyện về nó lại khiến thế giới chấn động, tạo ra luồng tranh cãi vô cùng gay gắt suốt một thời.

Một hình ảnh của Léa trong phim