Bộ Xây dựng: Sốt đất tại Bắc Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Đồng Nai... trước sáp nhập chủ yếu là giao dịch đầu cơ

Bộ Xây dựng vừa công bố báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản quý II. Quý vừa qua, dự án nhà ở thương mại đủ điều kiện đưa vào kinh doanh là có 87 dự án, quy mô 20.893 căn. Trong đó, 11.477 căn chung cư và 9.416 căn nhà ở riêng lẻ, tăng 19,2% so với quý trước và tăng 45,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Lượng giao dịch bất động sản gồm căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền có xu hướng tăng. Quý II, hơn 157.000 giao dịch bất động sản, bằng 116,6% quý trước. Trong đó, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ là hơn 34.400 giao dịch, tăng nhẹ so với quý trước và tăng 33% so với cùng kỳ. Lượng giao dịch đất nền đạt 122.560 giao dịch, tăng 21% so với quý trước và giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Bộ Xây dựng cho biết, thời điểm cuối quý I/2025 đã xảy ra hiện tượng sốt đất nền cục bộ tại một số địa phương như (như Bắc Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Đồng Nai,…).

Giá đất nền tại các địa phương này tăng nhanh trước thông tin sáp nhập các tỉnh thành và sắp xếp lại đơn vị hành chính mới. Các giao dịch trong thời gian này chủ yếu là các giao dịch đầu cơ.

Trước tình hình đó, các cơ quan quản lý tại các địa phương đã đưa cảnh báo tới người dân đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát, tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn.

Do vậy, giá chuyển nhượng đất nền đã được các địa phương kiểm soát. Mặt bằng giá rao chuyển nhượng đất nền tăng nhẹ khoảng từ 3-5% so với quý I/2025.

Cụ thể, tại TP Hà Nội, Minh Giang Đầm Và (Mê Linh) có giá rao chuyển nhượng bình quân khoảng 40 triệu đồng/m2, Cienco 5 Mê Linh (Mê Linh) có giá rao chuyển nhượng bình quân khoảng 60 triệu đồng/m2, Tân Lập Cienco 5 (Đan Phượng) có giá rao chuyển nhượng bình quân khoảng 165 triệu đồng/m2, Phú Cát City (Thạch Thất) có giá rao chuyển nhượng bình quân khoảng 58 triệu đồng/m2.

Tại TP.HCM, Phú Mỹ Chợ Lớn (Quận 7 cũ) có giá rao chuyển nhượng bình quân khoảng 115 triệu đồng/m2, Phú Xuân Cảng Sài Gòn (Huyện Nhà Bè cũ) có giá rao chuyển nhượng bình quân khoảng 62 triệu đồng/m2, Khang Điền Bình Chánh (huyện Bình Chánh cũ) có giá rao chuyển nhượng bình quân khoảng 60 triệu đồng/m2, Khu nhà ở và nghỉ ngơi giải trí Tân Phong (Quận 7 cũ) có giá rao chuyển nhượng bán bình quân khoảng 155 triệu đồng/m2, 13E Phong Phú (Huyện Bình Chánh cũ) có giá rao chuyển nhượng bình quân khoảng 50 triệu đồng/m2, Park Riverside Tân Cảng (Quận 9 cũ) có giá rao chuyển nhượng bình quân khoảng 128 triệu đồng/m2.

Tại TP Đà Nẵng, dự án Gami Eco Charm (Liên Chiểu) có giá rao chuyển nhượng bình quân khoảng 23,1 triệu đồng/m2, Hòa Khánh Residence (Liên Chiểu) có giá rao chuyển nhượng bình quân khoảng 30 triệu đồng/m2, dự án Elysia Complex City (Hải Châu) có giá rao chuyển nhượng bình quân khoảng 61 triệu đồng/m2.

Tại TP Hải Phòng, dự án Vườn Hồng (Quận Hải An) có rao chuyển nhượng bình quân khoảng 67 triệu đồng/m2, dự án Anh Dũng II - Sao Đỏ I (Quận Dương Kinh) có giá rao chuyển nhượng bình quân khoảng 40 triệu đồng/m2.

Tại tỉnh Bình Dương (nay thuộc TP.HCM), dự án Golden Center City (Bến Cát) có giá rao chuyển nhượng bình quân khoảng 15 triệu đồng/m2, Khu đô thị Bình Nguyên (TP. Dĩ An) có giá rao chuyển nhượng bình quân khoảng 45 triệu đồng/m2, Khu đô thị Phú Hòa I (TP. Thủ Dầu Một) có giá rao chuyển nhượng bình quân khoảng 83 triệu đồng/m2.