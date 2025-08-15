ACV tăng vốn vượt 35.800 tỷ đồng sau đợt trả cổ tức

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (MCK: ACV, sàn UPCoM) vừa công bố kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.



Theo đó, tính đến ngày 8/8, ACV đã phân phối hơn 1,4 tỷ cổ phiếu trả cổ tức cho 11.992 cổ đông. Còn 6.113 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền 100:64,58, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 64,58 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại tại ngày 31/12/2023 theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2025 của Đại hội đồng cổ đông ACV.

Sau đợt phát hành, ACV tăng số lượng cổ phiếu lưu hành lên mức 3,58 tỷ cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 35.828,4 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

ACV hiện quản lý 22 sân bay trên cả nước, bao gồm 9 cảng hàng không quốc tế. Trong đó, doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư dự kiến 336.630 tỷ đồng.

Trong quý II/2025, ACV ghi nhận doanh thu thuần 6.340 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 2.604 tỷ đồng, giảm 19%.

Theo giải trình từ ACV, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận giảm mạnh đến từ việc giá vốn hàng bán tăng đáng kể. Giá vốn hàng bán biến động tăng chủ yếu do tăng chi phí khấu hao và chi phí vận hành khi Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được đưa vào khai thác.

Bên cạnh đó, kỳ này doanh thu tài chính của ACV cũng giảm mạnh tới 68% chỉ ghi nhận 262 tỷ đồng. ACV cho biết, sự sụt giảm này chủ yếu do giảm lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và không còn phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá như kỳ trước, chủ yếu từ đồng Yên.

Tính chung 6 tháng đầu năm, ACV ghi nhận doanh thu thuần 12.609 tỷ đồng, tăng 12,8% và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 3.716 tỷ đồng, giảm 39,5% so với cùng kỳ.

Năm 2025, ACV lên kế hoạch tổng doanh thu 22.239 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2024. Trong đó, doanh thu hoạt động chính chiếm 21.563 tỷ đồng, với mức tăng trưởng 8,6%.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 10.531 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2024, chủ yếu do ghi nhận lỗ tỷ giá đồng Yên. Tuy vậy, lợi nhuận từ hoạt động chính vẫn được kỳ vọng tăng 8,1% lên 11.747 tỷ đồng.



