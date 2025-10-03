Aeon sẽ mở rộng quy mô hoạt động ở Việt Nam gấp 3 lần vào năm 2030

Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị Aeon Văn Giang đặt tại Vincom Mega Mall Ocean City, Khu đô thị sinh thái Dream City, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Đây là trung tâm bách hoá tổng hợp và siêu thị thứ 11 của Aeon tại Việt Nam và hướng đến các gia đình trẻ đang bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc sống – những bậc cha mẹ ở độ tuổi cuối 20 đến đầu 30, có một hoặc hai con nhỏ.

Siêu thị Aeon đầu tiên tại Hưng Yên được định vị là "điểm đến tất cả trong một", hướng tới phục vụ gia đình trẻ, khách du lịch và người lao động tại các khu công nghiệp lân cận. Tầng một gồm khu siêu thị và ẩm thực Aeon Delica, cung cấp thực phẩm an toàn, hàng nhập khẩu, các món chế biến sẵn. Tầng hai bày bán thời trang, giày dép, túi xách, phụ kiện, đồ gia dụng cùng hệ thống cửa hàng chuyên doanh….

Tọa lạc tại tầng 1 và tầng 2, Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Ocean City, AEON Văn Giang có tổng diện tích hơn 7.550 m2

Trung tâm cũng kỳ vọng thu hút du khách và cư dân khu vực phía Đông Hà Nội, đặc biệt là những người làm việc tại các khu công nghiệp lân cận, mang đến một không gian mua sắm hằng ngày thuận tiện và đáng tin cậy.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban điều hành tập đoàn, Trưởng đại diện Aeon tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc Aeon Việt Nam cho biết, trước đây, khi tập đoàn đầu tư xây Trung tâm mua sắm ở Long Biên, rất nhiều người đã đặt câu hỏi vì sao lại đầu tư vào một nơi chưa sầm uất, ít dân tại thời điểm đó như vậy. Nhưng cùng với thời gian, Aeon Long Biên giờ đã trở thành một trong những trung tâm có doanh thu cao nhất của tập đoàn trên toàn thế giới.

“Chúng tôi cũng có kinh nghiệm từ dự án siêu thị ở Bình Dương sau 3 năm kể từ khi đi vào hoạt động và giờ đã rất thành công. Với tiềm năng phát triển của khu vực, chúng tôi rất kỳ vọng về sự thành công của Aeon Văn Giang trong thời gian tới”, ông Tezuka Daisuke cho hay.

Nhiều lựa chọn cho khách hàng khi thưởng thức ẩm thực tại Aeon Văn Giang

Về chiến lược phát triển của tập đoàn, theo ông Tezuka Daisuke, hiện tập đoàn vận hành 8 trung tâm mua sắm, 15 trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị (gồm cả mô hình tinh gọn), 45 siêu thị vừa và nhỏ, 182 cửa hàng tiện lợi, 29 cửa hàng chuyên doanh. Trong đó, ba cửa hàng mới dự kiến sẽ khai trương trước cuối năm 2025. Nhờ triển khai chiến lược kinh doanh đa định dạng, Aeon duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 30% mỗi năm. Dự kiến năm 2026, tập đoàn cũng sẽ mở thêm các siêu thị quy mô lớn, quy mô vừa và nhiều siêu thị ở các địa phương .

Với định hướng coi Việt Nam là thị trường chiến lược bên cạnh Nhật Bản, AEON sẽ tiếp tục mở rộng đa dạng mô hình kinh doanh tại nhiều địa phương tiềm năng, tập trung vào 3 khu vực chính gồm Đồng bằng sông Hồng, miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long. Dự kiến từ nay đến năm 2023, Aeon sẽ mở rộng quy mô hoạt động gấp 3 lần.