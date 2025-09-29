AEON Văn Giang sắp ra mắt – Điểm hẹn mua sắm & ẩm thực mới phía Đông Hà Nội

Việt Nam – thị trường bán lẻ tiềm năng

Với dân số trẻ và nhu cầu tiêu dùng gia tăng mạnh mẽ, Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường bán lẻ năng động bậc nhất khu vực. Hiện tỷ trọng bán lẻ hiện đại mới chiếm khoảng 12–15%, cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn. Người tiêu dùng ngày nay không chỉ quan tâm đến sự tiện lợi mà còn ưu tiên chất lượng và an toàn thực phẩm – đây chính là cơ hội để AEON gia tăng sự hiện diện tại Việt Nam.

Thị trường bán lẻ hiện đại vẫn còn nhiều dư địa phát triển tại Việt Nam

Chiến lược mở rộng dài hạn

AEON xác định Việt Nam là thị trường chiến lược bên cạnh Nhật Bản, với định hướng phát triển đa dạng mô hình bán lẻ, từ đại đô thị đến các địa phương tiềm năng, nhằm đưa sản phẩm và dịch vụ AEON đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước. Trước đó, ngày 23/9. AEON đã đưa vào vận hành Trung tâm thương mại AEON Tân An tại tỉnh Tây Ninh, và ngay sau đó AEON Văn Giang sẽ là điểm nhấn mới, đồng thời cũng là cửa hàng đầu tiên được mở tại một trung tâm thương mại thuộc Tập đoàn Vingroup. Trong giai đoạn tới, AEON tiếp tục đẩy mạnh ở ba khu vực: Đồng bằng sông Hồng, miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long.

Trải nghiệm mua sắm toàn diện tại AEON Văn Giang

Tại tầng 1 là khu vực Siêu thị và khu ẩm thực AEON Delica, mang đến lựa chọn thực phẩm an toàn, chất lượng cao, hàng nhập khẩu cùng các món ăn chế biến sẵn đa dạng đáp ứng nhu cầu hàng ngày của khách hàng. Tại tầng 2, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn các sản phẩm may mặc, giày dép, túi xách, phụ kiện cho nam - nữ, đồ gia dụng, và trải nghiệm các cửa hàng chuyên doanh của AEON.

AEON Văn Giang cung cấp các sản phẩm an toàn, chất lượng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm hàng ngày

AEON Văn Giang khai trương không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế – thương mại địa phương, mà còn mang đến một phong cách mua sắm hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng dân cư phía Đông Hà Nội. Cùng đón chờ và trải nghiệm những giá trị khác biệt tại AEON Văn Giang từ ngày 2/10/2025.