AEON Việt Nam tạo cơ hội phát triển cho nguồn nhân lực địa phương

Đặc biệt, đối với nguồn nhân lực đã có kinh nghiệm, đây là cơ hội để tiếp tục phát triển và đảm nhiệm những trọng trách lớn hơn ngay tại khu vực mình đang sinh sống và làm việc.

Thị trường bán lẻ Việt Nam đang từng bước chuyển dịch từ mô hình truyền thống sang hiện đại, với dư địa phát triển tại các tỉnh, thành phố ngoài hai đô thị lớn, làn sóng mở rộng mạng lưới bán lẻ hiện đại về các tỉnh vệ tinh đang tạo ra động lực mới cho thị trường lao động địa phương. Riêng trong năm 2026, AEON Việt Nam dự kiến tạo ra hơn 3.000 cơ hội việc làm mới, nâng tổng số nhân sự lên hơn 12.000 người vào cuối năm. Trong Quý 4, doanh nghiệp tiếp tục đưa các điểm bán mới tại Hải Dương, Thanh Hóa và Hạ Long vào vận hành".

Để chuẩn bị lực lượng vận hành cho 3 điểm bán mới, AEON Việt Nam liên tiếp tuyển dụng nhân sự tại địa phương, với nhu cầu tuyển dụng trải dài từ nhân viên đến các vị trí quản lý như Trưởng nhóm, Trưởng ca và Giám sát...Song song với đó, nhu cầu tuyển dụng các vị trí bán thời gian của doanh nghiệp sẽ tiếp tục kéo dài nhằm phục vụ người tiêu dùng trong đợt cao điểm mua sắm, lễ Tết.

Đứng trước nhu cầu tuyển dụng nhân sự quy mô lớn, thách thức đặt ra cho doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là việc lấp đầy các vị trí. Yếu tố then chốt là làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng tại địa phương, tạo dựng môi trường ổn định để người lao động gắn bó và phát triển lâu dài.

AEON Việt Nam liên tục mở rộng, mang đến đa dạng cơ hội việc làm cho người lao động

Đối với nhóm ứng viên đã tích lũy kinh nghiệm, sức hút của một môi trường làm việc không dừng lại ở cơ hội việc làm trước mắt, mà cốt lõi nằm ở lộ trình phát triển sự nghiệp dài hạn. Tại AEON Việt Nam, lộ trình này không chỉ đáp ứng tính minh bạch, mà được thiết kế như một hành trình khai mở tiềm năng, mang đến cho mỗi cá nhân cơ hội thấu hiểu bản thân và nâng tầm năng lực toàn diện.

Để đồng hành cùng nhân sự, doanh nghiệp vận hành mô hình phát triển "kiềng ba chân" gồm: đối tác nhân sự HRBP đồng hành cùng từng lĩnh vực kinh doanh, đội ngũ phát triển kỹ năng thực chiến và học viện AEON Academy - nơi tổng hợp hệ thống đào tạo và phát triển toàn diện cho nhân sự. Cùng với đó là hệ thống đào tạo được thiết kế theo từng cấp bậc, từ các chương trình chuyên môn bán lẻ đến các chương trình phát triển năng lực quản lý do Tập đoàn AEON tổ chức (JMP-BMP-NMP).

Giá trị thực sự từ hệ thống đào tạo này là giúp nhân sự nhận diện rõ năng lực cốt lõi và định hướng phát triển của chính mình. Trên nền tảng đó, người lao động được trao quyền chủ động lựa chọn hai hướng phát triển linh hoạt: hoặc trải nghiệm đa dạng lĩnh vực thông qua chính sách luân chuyển nội bộ theo định hướng tổng quát (Generalist), hoặc tập trung vào một lĩnh vực chuyên môn theo định hướng chuyên sâu (Professionalist).

Sự tự nhận thức về năng lực kết hợp cùng lộ trình thăng tiến rõ ràng chính là minh chứng cho định hướng "Cá nhân phát triển sự nghiệp bền vững" tại AEON Việt Nam. Tại đây, mỗi cá nhân được trao trọn quyền làm hành trình nghề nghiệp, hiện thực hóa tinh thần "Nuôi dưỡng chất riêng - Sự nghiệp tỏa sắc" ngay tại nơi sinh sống và làm việc.

Song song với lộ trình đào tạo bài bản, yếu tố giữ chân đội ngũ còn là một "Văn hóa làm việc bền vững". Nền tảng này mang lại một môi trường ổn định, cân bằng và khuyến khích mỗi cá nhân phát huy tối đa giá trị của bản thân.

Tại AEON Việt Nam, nhân sự được liên tục trao cơ hội khai phá tiềm năng thông qua việc thúc đẩy mạnh mẽ văn hóa khai vấn. Nhờ chú trọng đào tạo tư duy khai vấn và triển khai các hoạt động khai vấn sát sao cho cả cá nhân lẫn đội nhóm, doanh nghiệp tạo ra bệ phóng vững chắc để xây dựng nên những thế hệ quản lý tiếp nối nhau.

Văn hóa khai vấn thúc đẩy phát triển năng lực cá nhân và đội ngũ tại AEON Việt Nam.

Bên cạnh đó, AEON cũng đặc biệt quan tâm đến các chính sách phúc lợi toàn diện, chăm sóc sức khỏe và linh hoạt sắp xếp thời gian làm việc theo đặc thù công việc. Sự kết hợp chặt chẽ của các yếu tố này góp phần hỗ trợ người lao động cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Hơn thế nữa, môi trường làm việc tại đây luôn đề cao các giá trị Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập (DEI). Sự tôn trọng trong giao tiếp hai chiều được thể hiện rõ qua việc nhân sự luôn được cập nhật, làm rõ các chính sách, chiến lược từ Ban Giám đốc và có sẵn các kênh phản hồi thường xuyên. Tất cả những nỗ lực này hợp thành một không gian làm việc đa dạng, nơi các thế hệ nhân sự đều được trao cơ hội bình đẳng để tỏa sáng và phát huy năng lực. Minh chứng rõ nét nhất là hơn 200 nhân sự gắn bó trên 10 năm, cùng thành tích 7 năm liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng HR Asia Award.

Từ bệ phóng vững chắc này, lựa chọn làm việc tại AEON Việt Nam sẽ mở ra cơ hội để nhân sự có kinh nghiệm tiếp tục tích lũy chuyên môn và thăng tiến sự nghiệp ngay tại quê hương. Xa hơn thế, sự gia nhập của đội ngũ quản lý có chuyên môn không chỉ mang ý nghĩa bước tiến cho từng cá nhân, mà còn tạo ra giá trị lan tỏa khi họ trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm, đồng hành và đóng góp vào việc xây dựng và phát triển đội ngũ vận hành tại địa phương.

AEON Việt Nam tiếp tục tiếp nhận hồ sơ cho các vị trí toàn thời gian và bán thời gian tại các điểm bán trên toàn quốc, bao gồm các địa điểm kinh doanh mới AEON Hải Dương (Thành phố Hải Phòng), AEON Thanh Hóa (Tỉnh Thanh Hóa) và AEON Hạ Long (Thành phố Quảng Ninh).

Ứng viên quan tâm có thể tìm hiểu thông tin và nộp hồ sơ ứng tuyển tại website tuyển dụng chính thức : https://tuyendung.aeon.com.vn/