AFC Global Eucation tuyển sinh MBA-Online chuẩn QS5* từ Thụy Sĩ

Chương trình đào tạo MBA Online kết hợp hỗ trợ học tập trực tiếp đến từ SSBM Thụy Sĩ



Swiss School of Business and Management Geneva (SSBM) là Trường Đại học toàn cầu, có thế mạnh đào tạo chuyên sâu các ngành về Kinh doanh và Quản trị, thu hút học viên từ hơn 112 quốc gia trên thế giới. Bên cạnh trụ sở chính tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ), SSBM còn có các cơ sở đào tạo và văn phòng đại diện tại Zagreb (Croatia), Moscow (Nga), Paris (Pháp), Thượng Hải (Trung Quốc) và TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam).

SSBM đem đến cho học viên tại Việt Nam chương trình Global MBA ưu việt, linh hoạt, nhưng đầy thực tiễn trong kinh doanh thông qua hệ thống học trực tuyến LMS (được áp dụng trong dạy và học tại MIT và Harvard) cùng trải nghiệm học tập O2O (kết hợp giữa nền tảng LMS với đội ngũ Cố vấn Học thuật và Trợ lý Học tập).

Kiểm định chất lượng đào tạo toàn diện và danh giá

SSBM đạt kiểm định EDUQUA – Cơ quan đảm bảo chất lượng cấp quốc gia của Thụy Sĩ. Hệ thống Giáo dục Liên bang Thụy Sĩ (EDK) chính thức xem EduQua là một tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cho các chương trình đào tạo.

Là 1 trong 149 chương trình MBA trên toàn thế giới đạt kiểm định ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) - Hội đồng kiểm định các trường học và chương trình đào tạo về kinh doanh được công nhận bởi CHEA, Hoa Kỳ. ACBSP là kiểm định vàng mà tất cả các chương trình Quản trị Kinh doanh trên thế giới đều mong muốn có được.

Mới đây, SSBM cũng đã đạt kiểm định 5 sao cho hệ thống học tập trực tuyến từ QS (Quacquarelli Symonds), một trong những tổ chức xếp hạng giáo dục danh tiếng và uy tín hàng đầu thế giới.

Ngoài ra MBA của SSBM còn là thành viên của các kiểm định ngành chất lượng khác như: AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) - Hiệp hội các trường đào tạo kinh doanh; IACBE (International Accreditation Council for Business Education)…

Học viên của SSBM tham gia buổi chia sẻ chuyên đề, các sự kiện kết nối kinh doanh được tổ chức định kỳ hàng tháng tại Việt Nam.

Trợ lý học tập và cố vấn học thuật



Để đảm bảo học viên vận dụng tốt nhất kiến thức, chương trình có các buổi thảo luận chuyên đề song ngữ Anh – Việt vào chiều thứ 7 hàng tuần, với sự chia sẻ của các chuyên gia đầu ngành (Industry Mentor) và cố vấn học thuật (Academic Advisor). Đội ngũ cố vấn sẽ là cầu nối giữa kiến thức đào tạo và thực tế, tại buổi gặp gỡ học viên có thể thoải mái trao đổi ý kiến; yêu cầu hỗ trợ Tiếng Anh chuyên ngành, kiến thức chuyên môn; chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp để giải quyết các vấn đề.

Với chương trình One-to-One, mỗi học viên sẽ có một trợ lý học tập (Academic Assistant) đồng hành xuyên suốt để hỗ trợ quá trình học tập.

"Tôi có nhận được một câu hỏi là: Làm thế nào có thể sử dụng kiến thức chuyên môn để giúp đỡ các học viên? Câu trả lời đó chính là hãy lắng nghe nhiều hơn, hãy hướng dẫn, hãy huấn luyện, khuyến khích, động viên họ để họ làm tốt hơn" TS.Paul Jordan – Cố vấn học thuật của SSBM chia sẻ.

Buổi hội thảo giới thiệu chương trình Global-MBA tại Việt Nam

Học viên sẽ được gì khi tham gia Global MBA của SSBM?



Sở hữu chương trình MBA chất lượng cùng tấm bằng được công nhận trên toàn cầu, có "nhãn kiểm định vàng" bởi hàng loạt các hội đồng uy tín của thế giới, mức học phí chỉ 7000 EUR;

Tối ưu về mặt thời gian với tổng thời lượng chương trình là 12 tháng. Hệ thống LMS giúp học viên có thể học vào mọi thời điểm trong ngày;

Chương trình MBA của SSBM thực sự là bước tiến lớn trong con đường sự nghiệp của họ. Theo thống kê của nhà trường, có khoảng 68% học viên có sự thăng tiến về vị trí ngay sau 3 tháng hoàn thành MBA – SSBM;

SSBM có rất nhiều các hoạt động để hỗ trợ học viên tại Việt Nam. Các bạn sẽ được tham gia các buổi thảo luận chuyên đề song ngữ Anh – Việt, buổi Offline để cùng giải đáp thắc mắc, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Đội ngũ cố vấn và trợ lý học tập sẽ theo sát hỗ trợ bất cứ vấn đề nào trong quá trình học tập.