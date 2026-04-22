AGM Awards 2026 với 2 “hệ quy chiếu” đánh giá: Từ góc nhìn chuyên gia đến tiếng nói của nhà đầu tư

Sự tách bạch này không chỉ giúp mở rộng góc nhìn đánh giá, mà còn tạo ra một “bức tranh hai chiều”, giúp chuẩn mực chuyên môn song hành với cảm nhận thực tế từ thị trường thực tế.

Hệ thống giải thưởng do hội đồng chuyên môn lựa chọn: Có tiêu chí riêng, đảm bảo tính chuẩn mực

Ở nhóm giải thưởng do chuyên gia và CafeF lựa chọn, trọng tâm nằm ở tính chuẩn mực, chất lượng tổ chức và các tiêu chí mang tính định lượng, được thẩm định bởi hội đồng có chuyên môn.

Nhóm này được chia thành hai nhóm hạng mục:

Thứ nhất, nhóm Giải thưởng ĐHĐCĐ tiêu biểu phản ánh chất lượng tổng thể của một kỳ đại hội:

- Top 10 Đại hội đồng cổ đông thường niên tiêu biểu 2026: danh sách do CafeF lựa chọn với sự cố vấn của VIOD.

- Đại hội đồng cổ đông của năm: giải thưởng cao nhất, dành cho doanh nghiệp có kỳ đại hội xuất sắc và chuẩn mực nhất.

- Đại hội đồng cổ đông ấn tượng nhất: vinh danh đại hội tạo tiếng vang lớn trên thị trường.

- Đại hội đồng cổ đông nổi bật ngành Ngân hàng: ghi nhận ngân hàng có kỳ đại hội thể hiện rõ vai trò dẫn dắt.

Thứ hai, nhóm Giải thưởng ĐHĐCĐ có yếu tố độc đáo đi sâu vào những điểm nhấn riêng biệt của từng đại hội:

- ĐHĐCĐ có sức hút nhất trên mạng xã hội

- Phát ngôn truyền cảm hứng

- ĐHĐCĐ xanh (ESG, phát triển bền vững)

- Khoảnh khắc ĐHĐCĐ của năm

Các hạng mục này phản ánh cách doanh nghiệp tạo dấu ấn không chỉ qua con số, mà còn ở câu chuyện, thông điệp và tác động xã hội. Quy trình đánh giá cũng mang tính nhiều tầng: từ giai đoạn nhận đề cử (01/04 - 15/05), đến quá trình hội đồng thẩm định chấm điểm (16/05 - 24/05), công bố kết quả dự kiến vào ngày 25/05/2026.

Ở thời điểm hiện tại, AGM Awards 2026 đã chính thức mở cổng tiếp nhận hồ sơ tự đề cử/đề cử dành cho các doanh nghiệp mong muốn được hội đồng chuyên gia đánh giá. Đây là cơ hội để doanh nghiệp chủ động giới thiệu kỳ ĐHĐCĐ của mình, làm rõ những điểm nổi bật về quản trị, minh bạch thông tin cũng như các yếu tố sáng tạo, khác biệt trong cách tổ chức.

Doanh nghiệp quan tâm có thể truy cập https://cafef.vn/agm-awards.chn hoặc liên hệ trực tiếp để được hướng dẫn và tư vấn hoàn thiện hồ sơ qua email info@cafef.vn hoặc số điện thoại (+84) 847 611 565 (Ms. Linh).

Hồ sơ đề cử bao gồm các thông tin cơ bản:

Họ và tên người gửi

Tổ chức

Số điện thoại

Email

Đơn vị được đề cử

Lý do đề cử (dưới 500 chữ)

Các tài liệu hoặc đường link minh chứng đính kèm

Theo kế hoạch, cổng nhận hồ sơ sẽ mở từ ngày 01/04 đến 15/05/2026. Sau đó, hội đồng thẩm định sẽ tiến hành đánh giá và chấm điểm để tìm ra những đại hội xứng đáng nhất cho hệ thống giải thưởng chuyên gia.

Hệ thống 3 hạng mục bình chọn: “Quyền lực mềm” nằm trong tay mỗi NĐT

Nếu các giải thưởng do hội đồng thẩm định (gồm chuyên gia và CafeF) đóng vai trò thiết lập những chuẩn mực đánh giá dựa trên tiêu chí chuyên môn, thì 3 hạng mục bình chọn của nhà đầu tư lại mở ra một chiều kích khác: Cảm nhận trực tiếp từ thị trường.

Ở đây, không có hội đồng chấm điểm hay bộ tiêu chí mang tính “kỹ thuật” làm trung tâm. Thay vào đó, chính cộng đồng nhà đầu tư là những người tham dự, theo dõi và trải nghiệm các kỳ ĐHĐCĐ sẽ trực tiếp đưa ra lựa chọn. Điều này giúp phản ánh rõ nét mức độ yêu thích, niềm tin và ấn tượng mà doanh nghiệp tạo ra trong thực tế.

Ba hạng mục bình chọn gồm:

Đại hội đồng cổ đông ấn tượng do nhà đầu tư bình chọn: ghi nhận những kỳ đại hội để lại dấu ấn mạnh mẽ trong mắt cổ đông, từ cách tổ chức, minh bạch thông tin đến khả năng đối thoại và kết nối.

Đại hội đồng cổ đông ngân hàng của năm: tôn vinh những ngân hàng có kỳ đại hội nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng, thể hiện rõ chiến lược, năng lực vận hành và mức độ thuyết phục với cổ đông.

Lãnh đạo doanh nghiệp gây ấn tượng nhất do NĐT bình chọn: hạng mục mang tính cá nhân, dành cho những lãnh đạo để lại dấu ấn sâu đậm qua phong cách điều hành, phát biểu và khả năng truyền cảm hứng tại đại hội.

Điểm khác biệt lớn nhất của nhóm giải này nằm ở việc “trao quyền” cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người trước đây ít có cơ hội ảnh hưởng trực tiếp đến các bảng vinh danh. Mỗi lượt bình chọn không chỉ là một cú “thả tim”, mà còn là cách cộng đồng thể hiện sự ghi nhận đối với những doanh nghiệp và lãnh đạo mà họ tin tưởng.

Chính vì vậy, nếu hệ thống giải thưởng do chuyên gia lựa chọn phản ánh “chuẩn mực”, 3 hạng mục bình chọn này lại thể hiện cảm xúc thực tế, là yếu tố ngày càng quan trọng trong việc xây dựng uy tín và hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường vốn.

Khi hai hệ quy chiếu cùng tạo nên một sân chơi mới

Nếu hệ thống giải thưởng do chuyên gia và CafeF lựa chọn đóng vai trò như một “thước đo chuẩn”, các hạng mục bình chọn của nhà đầu tư lại phản ánh “nhịp đập thị trường”. Một bên là đánh giá dựa trên tiêu chí chuyên môn, quy trình chặt chẽ và góc nhìn dài hạn. Bên còn lại là cảm nhận trực tiếp, mức độ lan tỏa và niềm tin của cộng đồng.

Chính sự song hành này tạo nên điểm khác biệt của AGM Awards. Sự kiện không chỉ vinh danh những doanh nghiệp làm tốt, mà còn ghi nhận những doanh nghiệp được thị trường thực sự yêu thích.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam hướng tới các chuẩn mực cao hơn, đặc biệt là mục tiêu nâng hạng, cách tiếp cận “hai lớp đánh giá” này đang góp phần định hình lại cách nhìn về một kỳ ĐHĐCĐ đúng quy định, nhưng cũng phải đủ hấp dẫn, minh bạch và truyền cảm hứng.