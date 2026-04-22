Học theo Tim Cook thức dậy lúc 3h45 sáng, người đàn ông nhận điều bất ngờ: Năng suất tăng vọt, nhưng trả giá không nhỏ

Trong thế giới của những CEO quyền lực, lịch trình dày đặc và nhịp làm việc cường độ cao, việc thức dậy từ rất sớm gần như đã trở thành một “chuẩn mực ngầm” của kỷ luật và hiệu suất.

Trước thông tin Tim Cook sắp rời vị trí CEO của Apple để chuyển giao cho thế hệ lãnh đạo mới, lối sống “kỷ luật thép” của ông một lần nữa thu hút sự chú ý từ công chúng.

Vị CEO này thường bắt đầu ngày mới trước 5 giờ sáng, thậm chí có thời điểm từ 3h45, một thói quen tưởng chừng đơn giản nhưng lại đặt ra câu hỏi lớn: liệu dậy sớm có thực sự là chìa khóa tạo nên hiệu suất vượt trội, hay chỉ là phần nổi của một hệ thống kỷ luật phức tạp hơn phía sau?

Để tìm lời giải, một người đàn ông đã quyết định tự mình kiểm chứng bằng cách sống theo lịch trình của Tim Cook, thức dậy lúc 3h45 sáng liên tục trong một tuần.

Kết quả thu được không chỉ gây bất ngờ khi hiệu suất làm việc tăng lên rõ rệt, mà còn hé lộ những “cái giá” phải trả phía sau từ giấc ngủ, sức khỏe cho đến sự cân bằng cuộc sống mà không phải ai cũng sẵn sàng đánh đổi.

Thay đổi lịch trình cuộc sống

Dave Johnson là một freelance có lịch trình sinh hoạt và công việc khá linh hoạt. Trước đây, ông thường thức dậy vào khoảng 6h30 sáng và bắt đầu làm việc lúc 8h. Tuy nhiên, cảm giác “không bao giờ đủ thời gian” khiến ông luôn phải chạy đua với deadline, email và hàng loạt đầu việc mỗi ngày.

Quyết định thử thách bản thân, thử dậy từ lúc 3h45 sáng như Tim Cook, ông nhanh chóng nhận ra một điều là muốn dậy sớm, phải thay đổi thói quen sinh hoạt và đi ngủ sớm. Để có đủ 7-8 tiếng nghỉ ngơi, ông buộc phải lên giường từ khoảng 8h30 tối, một điều không hề dễ duy trì với nhịp sống bình thường.

Dù vậy, ngay ngày đầu tiên, hiệu quả mang lại gần như ngay lập tức. Sau khi thức dậy, tập thể dục và bắt đầu làm việc từ khoảng 5h30 sáng, Dave nhận thấy mình hoàn thành khối lượng công việc lớn hơn bình thường trong thời gian ngắn hơn đáng kể. Trước 9h30 sáng, ông đã xử lý xong những việc mà trước đây thường kéo dài đến tận giữa trưa.

Không chỉ là vấn đề thời gian, yếu tố tâm lý cũng thay đổi rõ rệt. Khi phần lớn mọi người còn đang bắt đầu ngày mới, việc bản thân đã hoàn thành nửa danh sách công việc tạo ra cảm giác chủ động và tinh thần nhẹ nhõm rất nhiều.

Một lợi ích khác là khả năng xử lý email nhanh và tốt hơn. Trước đây, Dave thường trì hoãn việc đọc email vì lo bị phân tâm. Nhưng với vài giờ yên tĩnh vào buổi sáng sớm, ông có thể dành riêng thời gian để giải quyết hộp thư đến một cách thoải mái, không áp lực.

Đặc biệt, việc dậy sớm giúp ông xử lý tốt hơn sự chênh lệch múi giờ khi làm việc với các đối tác ở mọi nơi trên thế giới. Thay vì mở email và thấy mọi thứ đã “trễ nhịp” từ nhiều giờ trước, ông có thể phản hồi ngay từ sớm, thậm chí chủ động đi trước tiến độ công việc của người khác.

Trong những ngày đầu, việc thức dậy lúc 3h45 sáng khiến cơ thể không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Tuy vậy, bù lại là mỗi ngày có thêm một khoảng thời gian yên tĩnh, ít bị làm phiền đã giúp công việc trở nên tập trung và năng suất hơn.

Khi cơ thể “lên tiếng” và cái giá của việc thiếu ngủ

Tuy nhiên, hiệu quả ban đầu không kéo dài lâu. Chỉ sau vài ngày, Dave bắt đầu cảm nhận rõ những tác động ngược từ việc thay đổi nhịp sinh hoạt quá đột ngột.

Trước tiên là trong vấn đề ăn uống. Việc dậy quá sớm khiến khoảng thời gian từ sáng đến trưa bị kéo dài và cơ thể nhanh đói hơn bình thường. Ông liên tục phải ăn vặt để trống đói và vô tình đã làm xáo trộn thói quen dinh dưỡng vốn có.

Nhưng vấn đề lớn nhất lại nằm ở giấc ngủ, yếu tố nền tảng quyết định trạng thái cơ thể và sức khỏe của con người. Dù đã cố gắng đi ngủ sớm, Dave vẫn khó duy trì lịch trình ổn định khi buổi tối thường bị kéo dài bởi công việc và các hoạt động cá nhân.

Chỉ cần đêm trước ngủ muộn, cái giá phải trả xuất hiện ngay lập tức vào hôm sau khi thức dậy cơ thể mệt mỏi, đầu óc uể oải, khả năng tập trung giảm rõ rệt.

Có những ngày, ông chỉ ngủ khoảng 4 tiếng và thức dậy trong trạng thái "như người không hồn". Ông không còn đủ năng lượng để tập thể dục, bắt đầu công việc và ngay lập tức cảm nhận được hiệu suất đi xuống rõ rệt

Sau nửa tuần thử thách, những lợi ích ban đầu cũng dần bị bào mòn. Sự thiếu ngủ khiến ông dễ mất tập trung, làm việc kém hiệu quả, thậm chí thường xuyên bị thu hút bởi điện thoại và mạng xã hội như một cách chống lại sự uể oải.

Đến cuối tuần, tình trạng này trở nên rõ rệt hơn với các biểu hiện như: đau đầu, giảm tỉnh táo và tâm trạng đi xuống. Một quyết định tưởng chừng giúp tối ưu năng suất rốt cuộc lại phản tác dụng, khi cơ thể không còn đủ năng lượng để “theo kịp” nhịp sống bị đẩy quá nhanh khiến Dave buộc phải từ bỏ.

Không phải cứ áp dụng thói quen của người thành công là sẽ hiệu quả

Sau một tuần thử nghiệm, Dave Johnson rút ra kết luận rằng vấn đề không nằm ở việc Tim Cook dậy lúc mấy giờ, mà ở việc lịch trình đó có thực sự phù hợp với bản thân hay không.

Với Tim Cook, việc thức dậy từ rất sớm giúp ông có khoảng thời gian “vàng” để tập trung trước khi bước vào một ngày làm việc dày đặc với các cuộc họp và quyết định quan trọng. Đó là một lịch trình được thiết kế riêng, dựa trên đặc thù công việc và kỷ luật cá nhân ở mức rất cao.

Nhưng với phần lớn mọi người, việc áp dụng thói quen này mà không điều chỉnh các yếu tố đi kèm, đặc biệt là giấc ngủ có thể mang lại cảm giác hiệu quả trong ngắn hạn, nhưng khó duy trì về lâu dài.

Sau thử nghiệm, Dave không tiếp tục duy trì lịch trình thức dậy lúc 3h45 sáng. Thay vào đó, ông điều chỉnh về mốc 4h30, vẫn đủ sớm để tận dụng lợi thế thời gian, nhưng cân bằng hơn với nhịp sinh hoạt cá nhân.

Qua câu chuyện này có thể thấy, không tồn tại một công thức chung nào cho thành công hay năng suất. Thức dậy sớm có thể là chìa khóa với người này, nhưng lại trở thành áp lực với người khác.

Suy cho cùng, điều quan trọng không nằm ở việc bạn thức dậy lúc mấy giờ, mà ở việc bạn có đang thực sự làm chủ thời gian, năng lượng và nhịp sống của chính mình hay không. Bởi mỗi người đều có một chuẩn mực thành công và con đường riêng.

Theo Businessinsider