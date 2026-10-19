Agribank đạt giải thưởng phát triển bền vững WSBI-ESG năm 2026

‏Đây là năm thứ hai liên tiếp Agribank được ghi nhận tại hạng mục này, thể hiện những nỗ lực trong thúc đẩy tài chính toàn diện và tạo giá trị thiết thực cho cộng đồng.‏

‏Khẳng định cam kết phát triển bền vững‏

‏Giải thưởng Phát triển bền vững của Hiệp hội Ngân hàng Tiết kiệm và bán lẻ Thế giới (WSBI), phối hợp với Nhóm Ngân hàng Tiết kiệm và Bán lẻ châu Âu (ESBG), nhằm tôn vinh những sáng kiến tiêu biểu của các tổ chức thành viên trong việc đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Giải thưởng ghi nhận những mô hình hoạt động hiệu quả, có tác động tích cực đối với cộng đồng, đồng thời khuyến khích các tổ chức tài chính thúc đẩy tài chính toàn diện và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.‏

‏Tại lễ trao giải năm 2026 tổ chức ở Bangkok, Thái Lan, Agribank vinh dự được trao giải thưởng ở hạng mục "Ngân hàng toàn diện và Tác động xã hội". Trước đó, năm 2025, Agribank cũng được WSBI-ESBG vinh danh tại hạng mục này với sáng kiến nền tảng Agribank Plus.‏

‏Việc hai năm liên tiếp được ghi nhận tại giải thưởng quốc tế là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của Agribank trong kết hợp hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp. Thành tích này cũng góp phần khẳng định vai trò của Agribank trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt đối với lĩnh vực tài chính toàn diện.‏

‏Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ phát triển bền vững‏

‏Sáng kiến giúp Agribank đạt giải năm 2026 mang tên "Kinh doanh bền vững cùng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ", hướng tới tạo điều kiện để các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo tiếp cận nguồn vốn tín dụng ổn định với chi phí hợp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.‏

‏Với quy mô chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn 5.000 tỷ đồng, lãi suất thấp hơn sàn cho vay thông thường đến 0,7%/năm, sáng kiến thể hiện nỗ lực cụ thể của Agribank trong hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn. Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, chương trình còn góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển doanh nghiệp và tạo thêm cơ hội tham gia vào các hoạt động kinh tế.‏

‏Đại diện Agribank nhận Giải thưởng Phát triển bền vững WSBI-ESBG năm 2026 ở hạng mục "Ngân hàng toàn diện và Tác động xã hội"

‏Thông qua những chương trình tín dụng thiết thực, Agribank từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển gắn với nhu cầu thực tế của khách hàng, đồng thời lan tỏa các giá trị tích cực tới cộng đồng. Việc được WSBI-ESBG ghi nhận cho thấy sáng kiến của Agribank phù hợp với xu hướng quốc tế, trong đó tài chính toàn diện và trách nhiệm xã hội ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của ngành ngân hàng.‏

‏Mở rộng kết nối, thúc đẩy hợp tác quốc tế‏

‏Bên cạnh lễ trao giải, đại diện Agribank tham gia Diễn đàn Nhóm khu vực châu Á của WSBI năm 2026 (WSBI Asian Regional Group Meeting 2026). Diễn đàn là dịp để các tổ chức tài chính thành viên trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, tài chính toàn diện và phát triển bền vững.‏

‏Nhân dịp này, Agribank đã trao tặng món quà tới đại diện lãnh đạo WSBI, thể hiện tình cảm, sự trân trọng và mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Agribank với WSBI. Hoạt động góp phần thắt chặt kết nối giữa hai bên, đồng thời thể hiện tinh thần hữu nghị, hợp tác và sự gắn kết của Agribank với mạng lưới các tổ chức tài chính quốc tế.‏

‏Các nội dung thảo luận tại diễn đàn nhấn mạnh yêu cầu phát triển ngân hàng số đi đôi với bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin và củng cố niềm tin khách hàng; đồng thời khẳng định tài chính toàn diện cần hướng tới khả năng tiếp cận vốn, cải thiện sinh kế và tạo ra giá trị kinh tế thực chất. Đây là những kinh nghiệm tham khảo hữu ích để Agribank tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ và tăng cường quản trị rủi ro.‏

‏Thông qua việc tham dự các hoạt động của WSBI, Agribank có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng quan hệ với các tổ chức tài chính quốc tế, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính toàn diện và phát triển bền vững.‏