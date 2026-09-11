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AgriS giảm sở hữu tại nhiều công ty con, công ty liên kết

| | Thị trường chứng khoán

Theo công bố thông tin bất thường, sau khi giảm tỷ lệ sở hữu, Đầu tư Growfin và Toàn Hải Vân làn lượt không còn là công ty con gián tiếp, công ty liên kết của AgriS.

AgriS giảm sở hữu tại nhiều công ty con, công ty liên kết- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: SBT

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, MCK: SBT) vừa có công bố thông tin bất thường gửi các Sở GDCK về việc giảm tỷ lệ sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó không còn là công ty con gián tiếp.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Growfin (Đầu tư Growfin) không còn là công ty con gián tiếp của AgriS kể từ ngày 9/9/2026.

Theo BCTC hợp nhất quý IV niên độ tài chính 2025-2026 của AgriS, tính đến ngày 30/6/2026, Đầu tư Growfin là công ty con gián tiếp của AgriS với tỷ lệ quyền biểu quyết 77,38%.

Cũng từ từ ngày 9/9/2026, Công ty CP Toàn Hải Vân không không còn là công ty liên kết của AgriS.

BCTC hợp nhất quý IV niên độ tài chính 2025-2026 của AgriS thể hiện, tại ngày 30/6/2026, doanh nghiệp này đầu tư hơn 2.562 tỷ đồng (giá trị ghi sổ) vào Toàn Hải Vân, tương ứng hơn 90,3 triệu cổ phần (30,87% tỷ lệ lợi ích - 39,88% tỷ lệ biểu quyết).

Toàn Hải Vân được thành lập ngày 16/4/2009, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Địa chỉ trụ sở chính tại tổ 11, Khu phố Suối Lớn, Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 4/2026, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này là 2.465 tỷ đồng.

Bà Huỳnh Bích Ngọc (SN 1962) từng có thời gian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Toàn Hải Vân. Sau đó, vị trí này do ông Nguyễn Thanh Ngữ (SN 1987) đảm nhiệm.

Toàn Hải Vân được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu Phức Hợp Vịnh Đầm tại xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang).

Ngoài ra, Toàn Hải Vân cũng là doanh nghiệp phát triển khu phức hợp nghỉ dưỡng, du lịch và thương mại Selavia, với diện tích khoảng 290ha, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 30.000 tỷ đồng.

PV

An ninh tiền tệ

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