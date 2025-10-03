AgriS (SBT) thông báo tổ chức Đại Hội Cổ Đông Niên Độ 2024-2025

Theo tài liệu ĐHĐCĐ được công bố, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hoà (AgriS, HOSE: SBT) dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua 7 tờ trình và 3 báo cáo với các nội dung chính Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận, Thù lao Hội Đồng Quản Trị (HĐQT), Đăng ký, lưu ký và Đăng ký niêm yết Trái phiếu, Thông qua chiến lược phát triển 2025 – 2030,… và một số nội dung khác.

AgriS báo cáo ĐHĐCĐ kết quả kinh doanh niên độ 2024-2025 tích cực, với doanh thu thuần hợp nhất đạt 28.492 tỷ đồng, hoàn thành 109% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 950 tỷ đồng, hoàn thành 106% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 834 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 3% so với cùng kỳ. Sản lượng Đường tiêu thụ đạt gần 1,4 triệu tấn. Trên cơ sở lợi nhuận tích cực, Doanh nghiệp trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025 với mức cổ tức bằng cổ phiếu 6%, qua đó tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ cổ tức với cổ đông đều đặn hằng năm.

Đáng chú ý, AgriS đã trình ĐHĐCĐ chi tiết chiến lược phát triển đến năm 2030. Theo đó, Công ty tiếp tục bám sát định hướng về ứng dụng mô hình Chuỗi giá trị Thương mại tuần hoàn – Circular Commercial Value Chain với 5 mục tiêu chiến lược: (1) Mô hình tổ chức 03 Trung tâm - 03 Dịch vụ - 01 Hệ thống quản trị xuyên suốt và đa quốc gia; (2) Phát triển chuỗi thương mại và hợp tác quốc tế đa chiều và tăng cường hợp tác quốc tế trong thương mại và đầu tư; (3) Chiến lược phát triển bền vững, đẩy mạnh quản trị và thực hiện các cam kết ESG; (4) Xây dựng đội ngũ nhân sự năng lực cao đáp ứng mô hình thương mại và thị trường quốc tế; (5) Vốn hóa thị trường đạt mức 2,7 tỷ USD vào năm 2030.

Niên độ tiếp theo 2025-2026 của AgriS được dự báo diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi chậm và chịu nhiều ảnh hưởng từ bất ổn địa chính trị, chính sách thuế quan, cùng với việc ngành đường bước vào chu kỳ giảm. AgriS trình ĐHĐCĐ mục tiêu doanh thu thuần kế hoạch ở mức thận trọng 26.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 951 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng ổn định so với thực hiện năm trước, và dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% - 7% mệnh giá.

Cổ phiếu SBT liên tiếp bứt phá, xác lập mức cao nhất trong tám năm

Kết thúc niên độ tài chính 2024-2025 (30/06/2025), cổ phiếu SBT ghi nhận tăng hơn 80% so với thời điểm 30/06/2024, đánh dấu một trong những chuỗi tăng trưởng ấn tượng nhất trên sàn HOSE. Trong những phiên giao dịch đầu niên độ mới, cổ phiếu SBT tiếp tục ghi nhận giao dịch tích cực, chạm mức đỉnh 25.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 11/08/2025, mức cao nhất trong vòng 8 năm trở lại đây.

Vốn hoá thị trường của doanh nghiệp hiện đang đạt mức 19.500 tỷ đồng, thanh khoản 12 tháng duy trì ổn định với khối lượng giao dịch hơn 2 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng giá trị giao dịch trung bình gần 34 tỷ đồng.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư tổ chức ghi nhận xu hướng tăng, hiện dao động gần 54%, so với khoảng 40% vào đầu niên độ 2024-2025, phản ánh mức độ quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp gia tăng đối với AgriS trong bối cảnh doanh nghiệp đang thực hiện chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Diễn biến giá và thanh khoản cổ phiếu SBT trong giai đoạn 30/09/2024 – 01/10/2025 (Nguồn: Vietstock)

Động lực tăng trưởng đến từ chiến lược chuyển mình mạnh mẽ

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược phát triển của AgriS khi doanh nghiệp đã xác lập chiến lược chuyển mình mạnh mẽ, từ doanh nghiệp sản xuất sang mô hình Tập đoàn nông nghiệp công nghệ cao, phát triển hệ sinh thái AgTech (Công nghệ Nông nghiệp) – FoodTech (Công nghệ Thực phẩm) – FinTech (Công nghê Tài chính), trên nền tảng ESG. Mô hình mới xoay quanh ba trụ cột vận hành: Trung tâm Nông nghiệp (Agriculture Center), Trung tâm Sản xuất (Production Center) và Trung tâm Thương mại Tích hợp (Commercial Center). Mỗi trung tâm đảm nhiệm một vai trò chiến lược riêng, từ phát triển vùng nguyên liệu bền vững, nâng cao năng lực chế biến đến mở rộng hệ thống phân phối trong và ngoài nước, qua đó hình thành chuỗi giá trị đồng bộ, linh hoạt và có khả năng thích ứng cao.

AgriS tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Nông nghiệp AgriS Agro Day 2025 vào ngày 07-08/08/2025, sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo cấp cao và các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu để thảo luận và thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn và hội nhập quốc tế

Song song với quá trình tái cấu trúc, AgriS đẩy mạnh chiến lược mở rộng sang lĩnh vực Thực phẩm – Đồ uống – Sữa – Bánh kẹo (Food - Beverage - Milk - Confectionery) trên thị trường quốc tế. Danh mục sản phẩm được phát triển từ các loại cây trồng mang đặc tính vùng miền như mía, dừa, chuối, gạo, sắn,... và được chế biến theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế cao. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu từ mảng này sẽ chiếm khoảng 40% trên tổng doanh thu vào năm 2030.

Bên cạnh các dòng sản phẩm đường chủ lực, AgriS đã mở rộng danh mục lên đến hơn 200 sản phẩm tiêu dùng phát triển từ chuỗi giá trị các loại cây trồng như mía, dừa, chuối, gạo…

Nhiều hoạt động cơ cấu danh mục đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi cũng đã được AgriS đẩy mạnh trong thời gian gần đây. Trong kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, AgriS sẽ tăng cường hoạt động huy động vốn, và hoạt động M&A, nâng tỷ lệ sở hữu tại các đơn vị chiến lược trong chuỗi giá trị. Theo chia sẻ, Doanh nghiệp đã hoàn tất các giao dịch mua tổng cộng hơn 30% cổ phần tại CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex) – một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành dừa chế biến, trên tổng mục tiêu 40% như đã công bố trước đó. Một số thương vụ khác dự kiến sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Từ bước chuyển mình mạnh mẽ, AgriS xác định niên độ 2025-2026 sẽ là niên độ bản lề quan trọng, và là điểm nối vững chắc chuyển tiếp cho giai đoạn chiến lược 5 năm kế tiếp 2025-2030. Ban lãnh đạo AgriS cho biết sẽ tiếp tục bám sát mục tiêu nâng cao giá trị chuỗi nông nghiệp, phát triển các giải pháp dinh dưỡng có nguồn gốc tự nhiên, bền vững, tham gia vào chuỗi cung ứng thực phẩm và đồ uống dinh dưỡng toàn cầu, tiến tới hoàn thành mục tiêu doanh thu 60.000 tỷ đồng vào năm 2030 và Net Zero vào năm 2035.