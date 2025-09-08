A.I. "cách mạng hóa" ngành công nghiệp sản xuất lốp xe

Trí tuệ nhân tạo A.I. đang hỗ trợ tích cực cho nhiều ngành sản xuất, bao gồm sản xuất lốp xe. Thay vì tốn nhiều thời gian để tìm ra loại cao su tốt nhất, trí tuệ nhân tạo A.I. có thể nhanh chóng phân tích hàng trăm tổ hợp hợp chất để tìm ra chất liệu phù hợp nhất. Các kỹ sư công nghệ thậm chí đã dùng đến từ "cách mạng hóa" để nói về những đóng góp của trí tuệ nhân tạo A.I. cho ngành sản xuất lốp xe.

Chiếc xe đua thể thao đang lăn bánh trên đường có hai điểm đặc biệt. Thứ nhất đó là xe năng lượng mặt trời. Còn điểm đặc biệt thứ hai nằm ở những chiếc lốp xe. Đây là thế hệ lốp xe mới do trí tuệ nhân tạo A.I. phát triển.

Ông Hiroshi Imai - Giám đốc cấp cao mảng đua xe thể thao, Tập đoàn Bridgestone cho biết: "Cuộc đua xe năng lượng mặt trời thế giới Bridgestone là một bãi thử rất tốt và có lẽ là một trong những nơi khắc nghiệt nhất cho lốp xe. Yêu cầu ở đây cực kỳ cao về lực cản lăn, trọng lượng nhẹ, độ bền lâu dài và điều kiện nhiệt độ rất khắc nghiệt. Vì vậy, đây là một cơ hội rất tốt để chúng tôi phát triển các công nghệ và hiệu suất mới".

Trong việc phát triển lốp xe thế hệ mới, A.I. đóng vai trò như một bếp trưởng, tìm ra công thức tốt nhất để chế tạo lốp xe. A.I. phân tích hàng triệu tổ hợp hợp chất cao su nhằm giảm lực cản lăn trong khi vẫn tối đa hóa độ bám đường. Chặng đường đua xuyên Australia dài hơn 3.000 km chính là thử nghiệm thực tế cho hiệu suất của những chiếc lốp xe này. Tuy nhiên, lốp xe công nghệ cao không phải là mục tiêu duy nhất của công ty phát triển, mà còn đi kèm với nỗ lực giảm thiểu tác động đến môi trường.

Ông Chris Selwood - Nhà sáng lập Cuộc đua xe năng lượng mặt trời thế giới Bridgestone chia sẻ: "Năm nay, chúng tôi sử dụng lốp xe có hơn 65% vật liệu tái chế. Công ty Bridgestone đã tạo ra một nền kinh tế tuần hoàn để biến lốp xe cũ thành lốp mới và những chiếc lốp này đang được đưa vào những chiếc xe điện cao cấp mới nhất trên đường phố".

Ngoài những đổi mới trên mặt đất - bao gồm cả lốp "không hơi" thử nghiệm - những tiến bộ của A.I của Bridgestone thậm chí còn mở rộng sang phát triển lốp xe cho xe tự hành trên mặt trăng, chuẩn bị cho kỷ nguyên thám hiểm không gian mới.