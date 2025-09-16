Ai cấm Lý Tử Thất đăng video?

Lý Tử Thất là một trường hợp lạ trong làng sáng tạo nội dung. Nếu như các content creator khác đang ráng sản xuất nội dung, cập nhật hàng ngày thì Lý Tử Thất lại đi ngược đám đông. Gần 1 năm qua, nữ YouTuber không đăng video mới.

Lý Tử Thất

Cụ thể, tháng 11/2024, Lý Tử Thất chính thức tái xuất sau 3 năm ở ẩn, đăng liên tiếp 3 video chỉ trong 2 ngày. Tuy nhiên cũng từ đó đến nay - gần 1 năm trôi qua, “tiên nữ đồng quê” hoàn toàn im lặng.

Sự im lặng này khiến người hâm mộ toàn cầu không khỏi thắc mắc. Bởi tất cả đều đã mong đợi Lý Tử Thất tiếp tục đăng video đều đặn như trước đây.

Cũng chính vì chuyện này mà phía dưới các video của Lý Tử Thất trên YouTube, cư dân mạng vẫn có nhiều bình luận mới, bày tỏ sự nhớ nhung và mong cô sớm ra video: “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đã 10 tháng rồi sao bạn không đăng bài nữa?”, “Xin hãy quay lại Lý Tử Thất nhé, chúng tôi đều nhớ bạn”, “Bạn đã trở lại rồi biến mất lần nữa. Sao vẫn chưa đăng video mới vậy?”, “Tôi đã chờ đợi video mới của bạn rất lâu rồi. Hãy đăng thêm video nữa nhé”, “Nhớ video của cô ấy quá! Sao cô ấy lại biến mất nữa vậy?”,...

Lý Tử Thất đã không ra video trong 10 tháng qua (Ảnh chụp màn hình)

Điều khó hiểu là Lý Tử Thất vẫn đều đặn tham gia các sự kiện ở Trung Quốc, đặc biệt là các sự kiện quảng bá văn hoá, du lịch chỉ là không đăng video.

Mới nhất - ngày 13/9, Lý Tử Thất xuất hiện tại Lễ trao giải Gấu trúc vàng. Tại đây cô là người trao giải cho hoạt động video ngắn toàn cầu. Những khoảnh khắc của Lý Tử Thất tại sự kiện nhận về nhiều lời khen về vẻ ngoài xinh đẹp và tự tin.

Ngoài ra, Lý Tử Thất cũng rất thân thiện với khán giả. Sau khi tham gia sự kiện, cô vui vẻ chụp ảnh, có những hành động dễ thương như chủ động tương tác với fan.

Lý Tử Thất trên sân khấu lễ trao giải

"Tiên nữ đồng quê" chụp ảnh và ký tặng cho fan sau sự kiện

Dù ít hoạt động trên MXH nhưng đầu năm 2025, Lý Tử Thất vẫn được bình chọn là 1 trong 10 tài khoản có ảnh hưởng văn hoá của năm ở Weibo. Tại sân khấu nhận giải, cô chia sẻ:

“Xin chào mọi người, tôi là Lý Tử Thất, người đứng đầu Trạm Di sản Văn hóa Phi vật thể Lý Tử Thất. Hôm nay tôi rất hạnh phúc khi nhận được vinh dự này từ Weibo, nhưng đó cũng là trách nhiệm.

Cảm ơn khán giả trên toàn thế giới vì đã ủng hộ và yêu mến tôi. Cảm ơn nhiều bạn bè đã quan tâm và trân trọng văn hoá truyền thống của chúng ta. Vì vậy, việc bảo tồn và kế thừa văn hóa truyền thống đòi hỏi sự nỗ lực chung của tất cả mọi người, đặc biệt là những nghệ nhân, thầy cô giáo và các nghệ sĩ có sức ảnh hưởng ở đây.

Một ngôi sao dù sáng đến đâu thì vẫn chỉ là một ngôi sao. Nhưng khi tất cả các ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm, nó sẽ trở thành dải Ngân Hà, thành vũ trụ. Vì vậy, tôi hoan nghênh tất cả bạn bè tham gia vào đội ngũ bảo tồn và kế thừa văn hóa truyền thống. Cảm ơn tất cả mọi người!”.

Trước đó, ở thời điểm comeback vào cuối năm 2024, Lý Tử Thất cho biết muốn tập trung vào việc sử dụng ảnh hưởng của mình để quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc. Một trong những video nổi bật nhất khi trở lại của cô là làm tranh sơn mài, đạt 150 triệu lượt xem trên Weibo và 26 triệu lượt xem trên YouTube, tính đến ngày 15/9/2025.