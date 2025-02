Ai cũng có thể trở thành “người vô hình” nơi công sở, làm NGAY 4 điều này để trở thành tâm giao của lãnh đạo, sự nghiệp thăng tiến không cản nổi

Nếu bạn không muốn mãi mãi ở bên lề sự nghiệp, bạn phải chủ động, dần thoát khỏi "ngoại vi" và phấn đấu chen chân vào "cốt lõi" của tổ chức. Tất nhiên, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Bạn cần thực hiện bốn bước chính sau đây để trở thành người bạn tâm giao của nhà lãnh đạo và đạt được sự thăng tiến thực sự trong sự nghiệp.



1. Tìm "người cố vấn" thực sự và xem lại các tài nguyên đi kèm

Đối với những người làm việc ở công sở, con đường đi lên đầy chông gai. Nếu bạn muốn vượt qua khó khăn, điều quan trọng là phải tìm được "bệ đỡ" và "điểm khởi đầu" phù hợp. Điều này đòi hỏi bạn phải tìm kiếm được một "người cố vấn" thực thụ. Vậy, những phẩm chất nào khiến con người có khả năng trở thành người cố vấn của bạn?

Nhu cầu là yếu tố then chốt. Người tìm kiếm tài năng phải thể hiện mong muốn thực sự đối với kỹ năng hoặc nguồn lực của bạn, đây là cơ sở để cả hai bên thiết lập mối quan hệ. Ví dụ, một công ty Internet đang chuẩn bị một dự án thương mại điện tử mới và bạn có kinh nghiệm phong phú và hiểu biết sâu sắc độc đáo trong lĩnh vực hoạt động thương mại điện tử. Khi đó, người đứng đầu dự án có thể trở thành người cố vấn của bạn vì nhu cầu về các kỹ năng chuyên môn của bạn.

Khả năng nhận dạng giá trị cũng rất cần thiết. Một người cố vấn thực sự phải có khả năng đánh giá chính xác giá trị của tài năng, không bị đánh lừa bởi những hiện tượng hời hợt và có thể khai thác tài năng và tiềm năng tiềm ẩn của bạn. Một số nhà lãnh đạo thiển cận và chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt và hiệu suất ngắn hạn. Rõ ràng là những người như vậy khó có thể trở thành người cố vấn giúp bạn phát triển.

Có nguồn lực là một sự đảm bảo quan trọng. Người cố vấn, đỡ đầu cho bạn phải có địa vị tương đối cao và đủ nguồn lực trong tay để có thể tiến hành một "giao dịch" công bằng với bạn thay vì chỉ yêu cầu bạn làm điều gì đó. Ông có thể cung cấp cho bạn cơ hội thăng tiến, nguồn lực dự án, đào tạo và học tập nâng cao, v.v. để giúp bạn phát triển nhanh chóng tại nơi làm việc.

2. Bước vào tầm nhìn của lãnh đạo và chờ đợi cơ hội để thể hiện tài năng cá nhân

Ngay cả khi bạn tìm được người cố vấn, điều đó không có nghĩa là bạn có thể trực tiếp bước vào tầm nhìn của người lãnh đạo. Người cuối cùng quyết định sự thăng tiến và thay đổi của bạn thường là chính người lãnh đạo. Do đó, việc chủ động và nắm bắt cơ hội để thể hiện tài năng cá nhân là đặc biệt quan trọng. Vậy khi nào là thời điểm thích hợp để thể hiện tài năng của bạn?

Sau khi loại bỏ những yếu tố gây xao nhãng bên ngoài, đây là thời điểm thích hợp để bạn thể hiện tài năng của mình. Ở nơi làm việc, có một mối quan hệ cạnh tranh tự nhiên giữa các đồng nghiệp. Họ có thể đưa ra những bình luận tiêu cực về hiệu suất làm việc của bạn và can thiệp vào đánh giá của lãnh đạo về bạn. Do đó, hãy chọn thể hiện hết khả năng của mình trong những tình huống mà ảnh hưởng của đồng nghiệp không quá lớn, chẳng hạn như khi giao tiếp riêng với lãnh đạo hoặc tham gia các dự án nhỏ do lãnh đạo tổ chức, để lãnh đạo có thể hiểu rõ hơn về bạn.

Thể hiện tài năng của bạn khi mọi người đang cần gấp sẽ làm cho giá trị của bạn nổi bật hơn. Khi một tổ chức phải đối mặt với những nhiệm vụ cấp bách, thách thức của dự án hoặc mở rộng kinh doanh, các nhà lãnh đạo luôn mong muốn tuyển dụng những người tài năng. Vào thời điểm này, nếu bạn đứng lên và đảo ngược tình thế, các nhà lãnh đạo của bạn sẽ nhìn bạn với ánh mắt ngưỡng mộ. Ví dụ, một khách hàng quan trọng của công ty đột nhiên đưa ra yêu cầu khẩn cấp và bạn sử dụng kỹ năng giao tiếp và phối hợp tuyệt vời của mình để nhanh chóng tổ chức một nhóm để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, điều này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của ban lãnh đạo.

Chuẩn bị đầy đủ trước khi thuyết trình để đảm bảo mọi việc diễn ra tốt đẹp. Trước khi thể hiện tài năng của mình, hãy chắc chắn rằng bạn đã nghiên cứu sâu về các vấn đề và doanh nghiệp liên quan cũng như chuẩn bị kế hoạch và ý tưởng chi tiết. Việc vội vã làm một việc gì đó không chỉ dẫn đến hiệu suất kém mà còn để lại ấn tượng xấu với lãnh đạo của bạn. Chỉ khi bạn tự tin, bạn mới có thể thoải mái thuyết trình và giành được sự công nhận của lãnh đạo.

3. Thu hẹp khoảng cách giữa bạn và các nhà lãnh đạo thông qua bài kiểm tra khó khăn

Các nhà lãnh đạo ở vị trí cao và có xu hướng hành động thận trọng. Để đảm bảo rằng họ không tin tưởng nhầm người, họ sẽ kiểm tra những người mà họ định sử dụng trước và đặt những câu hỏi khó là cách kiểm tra phổ biến. Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội. Việc bạn có vượt qua bài kiểm tra hay không sẽ quyết định trực tiếp đến triển vọng nghề nghiệp của bạn.

Khi người lãnh đạo đưa ra một vấn đề khó khăn, điều đầu tiên cần làm là giữ bình tĩnh, phân tích kỹ lưỡng bản chất của vấn đề và sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Đừng vội đưa ra câu trả lời mà hãy trao đổi với người lãnh đạo của bạn để làm rõ bối cảnh, mục tiêu và các yêu cầu chính của vấn đề. Khi suy nghĩ về các giải pháp, bạn phải thể hiện tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề, đề xuất nhiều giải pháp khả thi và phân tích ưu điểm và nhược điểm tương ứng của chúng.

Trong quá trình triển khai giải pháp, bạn phải duy trì hiệu quả và tập trung, báo cáo tiến độ với cấp trên kịp thời, chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn, nhưng cũng phải thể hiện sự quyết tâm và khả năng giải quyết vấn đề của mình. Sau khi giải quyết thành công một vấn đề, đừng tự mãn mà hãy tóm tắt lại những kinh nghiệm và bài học của mình, chia sẻ những thành quả và sự phát triển với các nhà lãnh đạo và thu hẹp hơn nữa khoảng cách giữa bạn và các nhà lãnh đạo.

4. Gắn kết chặt chẽ lợi ích và hòa nhập vào vòng tròn cốt lõi

Được coi trọng trong một thời gian không có nghĩa là bạn sẽ luôn được coi trọng. Nếu bạn muốn có được chỗ đứng trong tầng cốt lõi của nơi làm việc, bạn cần giải quyết hai vấn đề chính.

Hình thành mối quan tâm sâu sắc với ban lãnh đạo. Cộng đồng lợi ích là mối quan hệ quan trọng để ổn định mối quan hệ. Tại nơi làm việc, bạn có thể làm việc chặt chẽ với các nhà lãnh đạo của mình về hợp tác dự án, mục tiêu hiệu suất, v.v., để chia sẻ lợi ích và rủi ro, đồng thời để các nhà lãnh đạo nhận ra giá trị và độ tin cậy của bạn.

Thứ hai là hòa nhập vào vòng tròn cốt lõi và không bị những nhân vật lớn khác loại trừ. Các mối quan hệ giữa các cá nhân trong vòng tròn cốt lõi rất phức tạp và một khi đã gia nhập, bạn cần học cách sống hòa thuận với những nhân vật chủ chốt khác. Tôn trọng ý kiến và sở thích của người khác, tích cực tham gia vào hoạt động nhóm và thể hiện tinh thần đồng đội và kỹ năng giao tiếp tốt. Đồng thời, hãy liên tục nâng cao sức mạnh và tầm ảnh hưởng của mình để có thể có được một vị trí trong nhóm cốt cán.

Tóm lại, con đường sự nghiệp luôn cực kỳ cạnh tranh và đầy thử thách. Nếu bạn muốn tránh bị gạt ra ngoài lề và gia nhập vào lớp cốt lõi, bạn phải nắm bắt chính xác bốn bước này, áp dụng đúng chiến lược ở các giai đoạn khác nhau, dần dần giành được sự tin tưởng và tái sử dụng của các nhà lãnh đạo, hòa nhập vào cốt lõi của tổ chức và bắt đầu một chương mới rực rỡ của sự phát triển sự nghiệp.