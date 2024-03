Ai cũng muốn giàu nhanh nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói thẳng: "Không có tiền thì phải có chí, không có chí nữa thì xác định phải mất 2 thứ này"

Khi nhắc đến cái tên Đặng Lê Nguyên Vũ, chắc hẳn công chúng đã không còn xa lạ với hình ảnh một vị CEO tài ba, người được mệnh danh là "vua cà phê". Khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng, ông đã thành công xây dựng được một đế chế cà phê ít ai vượt qua được tại Việt Nam, cùng hoài bão lớn lao đưa thương hiệu cà phê Việt "phủ rộng" toàn thế giới.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng hành trình đầy gian truân và khó khăn của ông bắt đầu từ những ngày thơ ấu đầy cực khổ. Xuất thân từ một gia đình nghèo tại vùng biển Nha Trang, Khánh Hòa, Đặng Lê Nguyên Vũ đã trải qua những ngày thơ ấu đầy khó khăn và gian truân. Sau đó, gia đình ông chuyển lên Đắk Lắk, một huyện miền núi, cuộc sống cũng vất vả không kém. Tuổi thơ của ông gắn bó với những công việc nặng nhọc như bẻ ngô, chăm sóc lợn, và việc hỗ trợ mẹ đóng gạch. Đường đến trường của Đặng Lê Nguyên Vũ là những con đường đất đỏ gập ghềnh, mỗi ngày ông phải vượt qua quãng đường 15km bằng đôi chân mệt nhoài để đến lớp học.

Sau này, ôm trong lòng khoắc khoải làm giàu, không ngừng loay hoay tìm cách khởi nghiệp và kinh doanh, ông cũng nhiều lần thất bại liên tục. Nhiều khi, đứng trước nguy cơ phá sản, ông phải xin bạn cho mượn 1 chiếc xe Dream để bán lấy tiền gồng gánh. Vượt qua rất nhiều gian truân, thương hiệu của ông mới bắt đầu được chú ý tới và từng bước xây dựng vị thế cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Hành trình từ tuổi thơ nghèo khó đến thành công lớn lao của Đặng Lê Nguyên Vũ là một câu chuyện đầy cảm hứng, là minh chứng cho sự kiên trì và nỗ lực phi thường. Đằng sau vẻ ngoài của một doanh nhân xuất sắc, là một quãng đường dài đầy cam go, là bài học cho những ai đam mê và có lòng kiên trì trước khó khăn.

Chính vì thế, khi chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp cho người trẻ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng nói: "Tôi khởi nghiệp khó lắm, cái đầu tôi trụi luôn. Không có bất cứ thuận lợi nào mà chỉ có rất nhiều khó khăn. Thế nhưng, khi khó khăn hay mệt mỏi, tôi đã tự an ủi mình. Bởi vì dường như trước khi trời trao cho ai việc lớn thì trời phải hành hạ người đó. Thứ hai, mình không có tiền thì phải có chí. Mà không có chí thì phải đổ mồ hôi và sức lao động. Những thứ đó phải là điểm tựa cho mình.

Nếu nói khởi nghiệp thì hiện nay không còn là con số 0 nữa. Nó có điều kiện, môi trường đủ tốt. Ngày xưa tôi khởi nghiệp là từ con số âm chứ không phải con số 0 nữa."

Chủ tịch cà phê Trung Nguyên cũng đúc rút rằng: "Tôi nghĩ rằng, thế hệ thanh niên trẻ Việt Nam có thể học tập thêm rất nhiều từ thanh niên Do Thái. Họ tư duy rất khác với chúng ta hiện nay. Đối với họ, lứa tuổi 25, 28 họ đã rất chín muồi, đã có thể nói và làm rất nhiều điều lớn lao. Họ luôn suy nghĩ ‘không phải ta thì là ai?’, ‘Không phải bây giờ thì còn đợi lúc nào?’ Họ không phó mặc cho thế hệ trước hay con cái tương lai, mà nhận lấy trách nhiệm ở thời điểm hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Chính vì tư duy đó nên dân tộc Do Thái dù chỉ khoảng 14 triệu người mà đạt được thành tựu rất lớn, nắm giữ vô số vị trí trọng yếu trên toàn thế giới. Trong khi chúng ta có 100 triệu người. Đây là điều nhức nhối trong thâm tâm tôi. Họ cũng là người thôi chứ không phải thần thánh gì cả. Họ làm được thì Việt Nam cũng làm được."

Quả thật, người Do Thái chiếm tỷ lệ rất nhỏ trên thế giới nhưng họ thông minh và cực kỳ giàu có khi nắm giữ 1/3 của cải toàn cầu. Theo ước tính có đến 50% giới thượng lưu và những người giàu có của nước Mỹ xuất thân là người Do Thái. Một số tỷ phú người Do Thái phải kể đến như: Cha đẻ của ứng dụng Facebook - Mark Zuckerberg, ông vua sòng bài - Sheldon Adelson hay gia tộc siêu giàu trên thế giới - Lord Rothschild,…

Bí quyết mà hầu hết các tỷ phú Do Thái đều sở hữu đó chính là: Nuôi tham vọng và không ngừng sáng tạo.

Ảnh minh họa: Internet

Một trong những yếu tố đồng hành với sự thành đạt của những người giàu có là tinh thần tham vọng mạnh mẽ. Những cá nhân giàu có và khôn ngoan thường sở hữu một tham vọng lớn lao, với mục tiêu cụ thể và chiến lược đặc biệt để đạt được những ước mơ đó.

Trên hành trình của họ, những người giàu có không chỉ là những người chủ động trong việc xây dựng đỉnh cao thành công mà còn là những nhà lãnh đạo sáng tạo, hiểu rõ cách kết nối nguồn lực và tận dụng mối quan hệ để đạt được những mục tiêu to lớn. Nhìn nhận mọi thứ với quan điểm chiến lược và tầm nhìn xa, họ không chỉ là những doanh nhân thành công mà còn là những người ảnh hưởng đặc biệt trong cộng đồng do sự tham vọng mạnh mẽ và khả năng lãnh đạo xuất sắc của mình.

Người Do Thái cũng quan niệm, bất kỳ lý thuyết hay tư duy làm giàu dù có hay đến bao nhiêu nhưng không phù hợp với thực tế, không áp dụng được vào thị trường cũng đều là vô nghĩa. Trong kiếm tiền và kinh doanh, quan trọng nhất là sự nỗ lực tự thân.

Nhiều tỷ phú giàu có sở hữu khối lượng tài sản khổng lồ vẫn hết sức khiêm tốn. Họ chăm chỉ tự làm mọi việc, thường xuyên phân tích để bắt kịp thị trường. Hơn nữa, để kiếm tiền nhanh hãy thực tế, đừng mơ mộng những điều viển vông và nhớ không ngừng học hỏi để nâng cao tri thức. Bởi tri thức là con đường ngắn nhất dẫn bạn đến với thành công.