Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai được hỗ trợ đến 50% khi đóng BHXH tự nguyện?

11-10-2025 - 15:59 PM | Xã hội

Chính sách BHXH tự nguyện có nhiều điểm mới, mở rộng quyền lợi cho người tham gia, với mức hỗ trợ cao nhất lên đến 50%.

BHXH Việt Nam cho biết theo Luật BHXH 2024 và Nghị định 159/2025 của Chính phủ, mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được tính theo tỉ lệ phần trăm mức đóng hằng tháng, dựa trên chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn hiện là 1,5 triệu đồng/tháng.

Ai được hỗ trợ đến 50% khi đóng BHXH tự nguyện?- Ảnh 1.

Vận động người lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện.

Từ ngày 1-7-2025, người thuộc hộ nghèo, cư trú tại xã đảo hoặc đặc khu được hỗ trợ 50% mức đóng; hộ cận nghèo được hỗ trợ 40%; người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 30%; các đối tượng khác được hỗ trợ 20%. 

Nếu một người thuộc nhiều diện, sẽ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất. Thời gian hỗ trợ tối đa là 10 năm (120 tháng).

Mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% thu nhập làm căn cứ đóng, do người tham gia tự lựa chọn. Mức thấp nhất là 22% chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn, tương đương 330.000 đồng/tháng; mức cao nhất bằng 22% mức tham chiếu hiện tương đương lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng. 

Người tham gia có thể chọn đóng theo nhiều phương thức như hằng tháng, 3 tháng/lần, 6 tháng/lần, 12 tháng/lần, một lần cho nhiều năm (tối đa 5 năm) hoặc một lần cho thời gian còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Đáng chú ý, từ 1-7-2025, BHXH tự nguyện bổ sung chế độ trợ cấp thai sản. Lao động nữ sinh con hoặc lao động nam có vợ sinh con, nếu đã đóng BHXH tự nguyện (hoặc cả bắt buộc và tự nguyện) đủ 6 tháng trong 12 tháng trước khi sinh, sẽ được trợ cấp 2 triệu đồng/con. 

Trường hợp thai từ 22 tuần tuổi trở lên chết lưu hoặc chết khi sinh cũng được hưởng. Lao động nữ là người dân tộc thiểu số hoặc người Kinh có chồng là dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo sẽ được hưởng thêm chính sách hỗ trợ khác theo quy định của Chính phủ. 

Với quyền lợi hưu trí, người tham gia BHXH tự nguyện được nhận lương hưu hằng tháng khi đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động 2019 và có từ 15 năm đóng BHXH trở lên. 

img

Mức đóng BHXH tự nguyện tại Hà Nội - Ảnh: BHXH Hà Nội

Riêng người tham gia trước ngày 1-1-2021 phải có ít nhất 20 năm đóng BHXH và đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ. Ví dụ, người đủ điều kiện nhận lương hưu vào tháng 9-2025 sẽ được chi trả từ tháng 10-2025.

Luật cũng khuyến khích UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định mức hỗ trợ thêm tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội. 

Trước đó, BHXH TP HCM đã trình Thành ủy và UBND TP đề xuất hỗ trợ thêm 20% cho người lao động trong độ tuổi 45-60, bên cạnh mức 20% của trung ương, nâng tổng hỗ trợ lên 40%. 

Cơ quan này cũng đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng BHXH tự nguyện cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không thuộc diện bắt buộc; 30% cho hộ nghèo (ngoài mức 50% của Trung ương) và 20% cho hộ cận nghèo (ngoài mức 40% của Trung ương).

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 9, số người tham gia BHXH bắt buộc trên cả nước đạt 17,59 triệu người, tăng 190,9 nghìn người so với tháng 8. Số tham gia BHXH tự nguyện là hơn 1,9 triệu người.

Theo D. Thu

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VIDEO: Những hình ảnh mới nhất ở nơi nước ngập sâu 2 m, dân sinh hoạt trên mái nhà

VIDEO: Những hình ảnh mới nhất ở nơi nước ngập sâu 2 m, dân sinh hoạt trên mái nhà Nổi bật

Danh tính 5 người chết trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Danh tính 5 người chết trong vụ cháy nhà ở Hà Nội Nổi bật

Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng

Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng

15:48 , 11/10/2025
Vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu mà không làm được gì

Vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội: Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu mà không làm được gì

15:37 , 11/10/2025
Mật phục, truy đuổi bắt Nguyễn Huy Phương

Mật phục, truy đuổi bắt Nguyễn Huy Phương

14:10 , 11/10/2025
Hà Nội xuất hiện hơn 10 điểm ngập sau trận mưa sáng 11/10

Hà Nội xuất hiện hơn 10 điểm ngập sau trận mưa sáng 11/10

12:01 , 11/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên