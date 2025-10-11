Ai được hỗ trợ đến 50% khi đóng BHXH tự nguyện?

BHXH Việt Nam cho biết theo Luật BHXH 2024 và Nghị định 159/2025 của Chính phủ, mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được tính theo tỉ lệ phần trăm mức đóng hằng tháng, dựa trên chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn hiện là 1,5 triệu đồng/tháng.

Vận động người lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện.

Từ ngày 1-7-2025, người thuộc hộ nghèo, cư trú tại xã đảo hoặc đặc khu được hỗ trợ 50% mức đóng; hộ cận nghèo được hỗ trợ 40%; người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 30%; các đối tượng khác được hỗ trợ 20%.

Nếu một người thuộc nhiều diện, sẽ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất. Thời gian hỗ trợ tối đa là 10 năm (120 tháng).

Mức đóng BHXH tự nguyện bằng 22% thu nhập làm căn cứ đóng, do người tham gia tự lựa chọn. Mức thấp nhất là 22% chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn, tương đương 330.000 đồng/tháng; mức cao nhất bằng 22% mức tham chiếu hiện tương đương lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Người tham gia có thể chọn đóng theo nhiều phương thức như hằng tháng, 3 tháng/lần, 6 tháng/lần, 12 tháng/lần, một lần cho nhiều năm (tối đa 5 năm) hoặc một lần cho thời gian còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Đáng chú ý, từ 1-7-2025, BHXH tự nguyện bổ sung chế độ trợ cấp thai sản. Lao động nữ sinh con hoặc lao động nam có vợ sinh con, nếu đã đóng BHXH tự nguyện (hoặc cả bắt buộc và tự nguyện) đủ 6 tháng trong 12 tháng trước khi sinh, sẽ được trợ cấp 2 triệu đồng/con.

Trường hợp thai từ 22 tuần tuổi trở lên chết lưu hoặc chết khi sinh cũng được hưởng. Lao động nữ là người dân tộc thiểu số hoặc người Kinh có chồng là dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo sẽ được hưởng thêm chính sách hỗ trợ khác theo quy định của Chính phủ.

Với quyền lợi hưu trí, người tham gia BHXH tự nguyện được nhận lương hưu hằng tháng khi đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động 2019 và có từ 15 năm đóng BHXH trở lên.

Mức đóng BHXH tự nguyện tại Hà Nội - Ảnh: BHXH Hà Nội

Riêng người tham gia trước ngày 1-1-2021 phải có ít nhất 20 năm đóng BHXH và đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ. Ví dụ, người đủ điều kiện nhận lương hưu vào tháng 9-2025 sẽ được chi trả từ tháng 10-2025.

Luật cũng khuyến khích UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định mức hỗ trợ thêm tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội.

Trước đó, BHXH TP HCM đã trình Thành ủy và UBND TP đề xuất hỗ trợ thêm 20% cho người lao động trong độ tuổi 45-60, bên cạnh mức 20% của trung ương, nâng tổng hỗ trợ lên 40%.

Cơ quan này cũng đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng BHXH tự nguyện cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không thuộc diện bắt buộc; 30% cho hộ nghèo (ngoài mức 50% của Trung ương) và 20% cho hộ cận nghèo (ngoài mức 40% của Trung ương).

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 9, số người tham gia BHXH bắt buộc trên cả nước đạt 17,59 triệu người, tăng 190,9 nghìn người so với tháng 8. Số tham gia BHXH tự nguyện là hơn 1,9 triệu người.