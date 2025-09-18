“Vũ trụ VFC” vẫn luôn là lãnh địa hấp dẫn với công chúng. Không chỉ sự biến hóa khôn lường qua các vai diễn mà cuộc sống đời thường của họ cũng được quan tâm như câu hỏi: Ai giàu nhất “vũ trụ VFC”?

Với danh sách phú bà, phú ông dài dằng dặc thì công chúng sẽ có nhiều đáp án nhưng chắc chắn sẽ có sự xuất hiện của nam thần kiêm đại gia Nguyễn Quốc Trường.

Sau vai diễn Vũ "sở khanh" trong Về Nhà Đi Con - bộ phim đã làm nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ Việt, tên tuổi Quốc Trường bỗng chốc trở thành từ khóa hot. Bởi bản thân Quốc Trường vốn đã được xem là đại gia ngầm với khối tài sản khổng lồ, đến mức nhiều người còn nói đùa anh chàng đóng phim vì đam mê.

Đồng sáng lập “đế chế” mì cay nổi tiếng

Sự thành công của Quốc Trường không chỉ ở nghệ thuật mà còn từ sự mát tay trong kinh doanh. Anh là một trong những người đồng sáng lập và nằm trong ban hội đồng quản trị của thương hiệu mì cay nổi tiếng. Ban đầu, đây chỉ là một mô hình kinh doanh nhỏ, nhưng với tầm nhìn và sự quyết tâm, Quốc Trường cùng các cộng sự đã biến nó thành một chuỗi nhà hàng khổng lồ.

Hệ thống này đã phát triển mạnh mẽ, có hơn 100 chi nhánh trải dài khắp Việt Nam, thậm chí còn mở rộng sang các nước láng giềng như Lào và Campuchia. Tuy nhiên Quốc Trường cũng làm rõ, anh chỉ trực tiếp quản lý khoảng 20 nhà hàng, số còn lại hoạt động theo mô hình nhượng quyền.

“Thương hiệu mì cay mà Trường sáng lập có hơn 100 chi nhánh trên toàn quốc, nhưng không phải tất cả đều thuộc sở hữu của riêng Trường. Trường và 2 người bạn cùng nhau sáng lập và phát triển thương hiệu này. Việc mình có mặt trên truyền thông nhiều hơn dễ khiến mọi người hiểu lầm là mình sở hữu toàn bộ, nhưng thật ra mình làm cùng 2 người bạn nữa” - Quốc Trường từng chia sẻ về thương hiệu của mình.

Bên cạnh chuỗi mì cay, Quốc Trường còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác như nhà hàng, quán cà phê, bất động sản. Thời gian gần đây, anh tiếp tục ra mắt thương hiệu mỹ phẩm cho nam giới.

Với sự nổi tiếng của mình, Quốc Trường còn có nguồn thu khủng từ quảng cáo. Sau Về Nhà Đi Con, Quốc Trường từng tiết lộ anh có thể kiếm được 500 triệu đồng mỗi ngày từ các hợp đồng quảng cáo trên MXH. Tuy nhiên, anh khẳng định mình chỉ nhận những dự án phù hợp, không chạy theo số lượng, bởi đối với anh, giá trị của công việc không chỉ nằm ở số tiền mà còn ở uy tín bản thân.

Khối tài sản gây choáng ngợp với biệt thự, xe sang và đồng hồ bạc tỷ

Khối tài sản của Quốc Trường là minh chứng rõ nhất cho sự thành công của anh. Nam thần VFC cũng không ngại chia sẻ về những tài sản này.

Tại TP.HCM, Quốc Trường sở hữu một căn biệt thự sang trọng, rộng hơn 300m² nằm trong khu nhà giàu quận 7. Ở Cần Thơ, Quốc Trường xây căn biệt thự 700m² để dành tặng bố mẹ.

Về giá trị 2 bất động sản này, Quốc Trường từng chia sẻ vào hồi tháng 6/2025: “Với căn biệt thự ở Cần Thơ mà Trường tặng ba mẹ, ngày xưa Trường mua với giá chỉ mười mấy tỷ, bây giờ thị trường đẩy giá lên khoảng 30 tỷ. Thế là ai cũng nói: 'Trời, Quốc Trường tặng bố mẹ căn nhà mấy chục tỷ’, nhưng thật ra lúc Trường đầu tư thì con số có đến 30 tỷ đâu.

Tương tự, căn biệt thự Trường đang ở tại TP.HCM, thời điểm mua đất chỉ mười mấy tỷ, xây dựng tốn thêm khoảng 10 tỷ nữa. Tổng đầu tư khi đó là trên 20 tỷ, nhưng bây giờ giá trị đã tăng hơn 40 tỷ”.

Nhà Quốc Trường và gia đình ở Cần Thơ

Căn nhà cực rộng, có thiết hiện đại

Biệt thự của Quốc Trường ở TP.HCM

Bên cạnh bất động sản, Quốc Trường còn sở hữu nhiều món đồ đắt đỏ như xe sang Mercedes-Benz S450 L Luxury có giá gần 5 tỷ đồng tại thời điểm mua, đồng hồ Patek Philippe trị giá gần 60.000 USD (hơn 1,5 tỷ đồng),...

Với tổng khối tài sản ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng, Quốc Trường không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là một doanh nhân giàu có, thành công trong cả hai lĩnh vực, trở thành hình mẫu đáng mơ ước của nhiều người.

Những món đồ xa xỉ của Quốc Trường



