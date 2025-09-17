Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Diễn viên lùn nhất Việt Nam" bị đá xéo vì chăm chăm khoe của: "Có tuổi rồi nên tôi ít phông bạt lại!"

17-09-2025 - 15:06 PM | Lifestyle

Trong clip, nữ diễn viên thừa nhận đã quen với kiểu sống này từ khi còn trẻ.

Dù hiện tại không còn hoạt động nghệ thuật, cuộc sống của diễn viên Trương Phương vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Sau khi về chung một nhà với chồng ngoại quốc người New Zealand, cô đã chuyển sang nước ngoài sinh sống.

Trên kênh TikTok cá nhân có 1,2 triệu người theo dõi, Trương Phương mới đây lên tiếng phản pháo khi bị chê bai chỉ biết sống khoe mẽ: "Phông bạt khoe nhà thì phải khoe cả xế hộp nữa". Từ trước tới nay, cô luôn là người thẳng thắn và không ngại đối diện với những bình luận tiêu cực. Trương Phương còn làm hẳn một clip để phản hồi về việc bị cho rằng sống "phông bạt".

Cô chia sẻ: "Thật ra lúc trẻ tôi phông bạt rồi, mười mấy năm trước tôi có khoe. Vì mình cũng có tuổi nên cái sự khoe của mình giảm bớt. Già rồi bớt phông bạt lại, nên cũng không có ô tô để đi đâu. Có nhà để ở là may mắn lắm rồi các tình yêu ạ". Trong clip, cô còn flex việc đã sở hữu nhiều xe sang tiền tỷ đi dự sự kiện từ hơn 10 năm trước, như để đáp trả lại lời bình phẩm của netizen. 

Trương Phương lên tiếng khi bị đá xéo chỉ biết sống "phông bạt"

"Diễn viên lùn nhất Việt Nam" bị đá xéo vì chăm chăm khoe của: "Có tuổi rồi nên tôi ít phông bạt lại!"- Ảnh 1.

Trong clip, cô thừa nhận đã khoe mẽ từ khi còn trẻ

"Diễn viên lùn nhất Việt Nam" bị đá xéo vì chăm chăm khoe của: "Có tuổi rồi nên tôi ít phông bạt lại!"- Ảnh 2.

Nữ diễn viên còn khéo léo flex chuyện đã sở hữu hàng loạt xe hơi tiền tỷ từ hơn mười năm trước

Sau khi kết hôn với chồng thứ 2, cô chăm chỉ làm video chia sẻ cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội. Cuối tháng 6 vừa qua, một netizen cũng từng mỉa mai Trương Phương: "Ăn sẵn để chồng nuôi nó coi thường đó, phụ nữ đi làm tự kiếm tiền mới được trân trọng, chứ mỗi lần xin tiền chồng lại phải nhìn sắc mặt chồng khổ lắm". Nữ diễn viên 8x không né tránh mà trực tiếp đưa ra quan điểm: "Em hèn nên chỉ thích nép sau bóng lưng chồng, ở nhà nội trợ vun vén gia đình thôi, nhường bạn nữ cường tài giỏi ra ngoài xông pha nhé".

Trương Phương từng cho biết việc bản thân mua sắm là để cho nửa kia có thêm động lực để làm việc. "Một việc cực kỳ quan trọng đấy là tạo động lực cho chồng em ạ. Mình phải đi mua sắm 1 xíu để cho chồng có động lực kiếm tiền, người làm ra phải có người tiêu giúp nhưng vẫn phải tiết kiệm nhé. Sau đó tôi phải đi mua đồ ăn ngon về, tối đến lao thẳng vào bếp nấu ăn ngon cho chồng. Mỗi lần tôi nấu ăn ngon là ông xã khoái lắm", cô cho hay.

"Diễn viên lùn nhất Việt Nam" bị đá xéo vì chăm chăm khoe của: "Có tuổi rồi nên tôi ít phông bạt lại!"- Ảnh 3.

Hậu kết hôn với chồng người New Zealand, Trương Phương chuyển sang nước ngoài sinh sống

"Diễn viên lùn nhất Việt Nam" bị đá xéo vì chăm chăm khoe của: "Có tuổi rồi nên tôi ít phông bạt lại!"- Ảnh 4.

Cô khiến không ít người "mắt tròn mắt dẹt" vì thường xuyên flex được chồng cưng chiều, tận hưởng cuộc sống giàu có

Từ vài năm trở lại đây, Trương Phương tạm gác lại công việc diễn xuất để chuyển hướng sang sáng tạo nội dung, kinh doanh. Với chiều cao chỉ 1m50 cùng vóc dáng tròn trịa, cô được gọi với cái tên “nữ diễn viên lùn nhất màn ảnh Việt”, “nữ diễn viên lùn nhất Vbiz”.

Về cuộc sống riêng tư, Trương Phương từng trải lòng rằng bạn đời của mình hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Trước khi tìm thấy hạnh phúc hiện tại, nữ diễn viên cũng đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân.

"Diễn viên lùn nhất Việt Nam" bị đá xéo vì chăm chăm khoe của: "Có tuổi rồi nên tôi ít phông bạt lại!"- Ảnh 5.

Trương Phương đã dừng hoạt động nghệ thuật và chuyển hướng sang kinh doanh

Nữ diễn viên từng bị mẹ "gán" cho tỷ phú, hiện lấy chồng kém tuổi, giàu sang viên mãn, dạy con rất hay

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

