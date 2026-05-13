Ai mua lại mảng sản xuất xe của VinFast?

Trí Đức | 13-05-2026 - 19:31 PM | Doanh nghiệp

Ngày 12/5/2026, trên Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC), VinFast Auto Ltd. đã chính thức công bố kế hoạch chia tách một số tài sản của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) thành một pháp nhân mới, đồng thời thoái toàn bộ cổ phần phổ thông mà công ty nắm giữ tại VFTP.

Theo công bố này, bên chi ra 13.309,6 tỷ đồng (530 triệu USD) để mua lại VFTP gồm 3 đơn vị. Nhóm Tuong Lai (Tương Lai) sẽ mua lại 49%, Ngoc Quy (Ngọc Quý) với 46,5%, và ông PNV với 4,4%.

Tuong Lai là Novatech, chính là đơn vị được tách ra từ VinFast vào tháng 8/2025 rồi được ông chủ VinFast Phạm Nhật Vượng mua lại với giá 1,6 tỷ USD.

Hiện tại, Tuong Lai đang có các cổ đông lớn là Nguyen Hoai Nam, Pham Khac Phuong, Nguyen Thuy Ha. VinFast cho biết Nguyen Thuy Ha và Pham Khac Phuong đều là đối tác kinh doanh lâu năm với chủ tịch Phạm Nhật Vượng, kể từ thời kỳ sơ khai là Technocom ở Ukraine. Bà Ha từng là tổng giám đốc Technocom còn ông Phuong từng là giám đốc nhà máy Technocom.﻿

Ngoc Quy cũng là đối tác lâu năm của ông Phạm Nhật Vượng, theo hồ sơ của VinFast.﻿

Theo đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại Ngọc Quý được thành lập từ tháng 8/2023, trụ sở tại KĐT Dream City (tỉnh Hưng Yên) gắn liền với tên tuổi Vinhomes.﻿

5 chủ sở hữu của Ngọc Quý là Ngạc Văn Lượng, Phạm Xuân Đức, Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Quốc Nhật, Nguyễn Văn Thu.﻿

Đáng chú ý, Ngọc Quý vừa có 1 màn tăng vốn khủng, gấp đôi từ 10.527 tỷ đồng lên 21.177,6 tỷ đồng vào tháng 1/2026.﻿

Người mua còn lại là ông PNV chính là tỷ phú Phạm Nhật Vượng mua 4,4%.

﻿530 triệu USD sẽ dùng cho việc gì?

Theo công bố của VinFast﻿, trong 530 triệu USD này, khoảng 10.162,3 tỷ đồng (404,8 triệu USD) sẽ được dùng để trả một khoản nợ cũ cho Vingroup và VIG — hai thực thể do chính ông Phạm Nhật Vượng, nhà sáng lập kiêm CEO của VinFast, kiểm soát. VinFast chỉ giữ lại khoảng 125 triệu USD tiền mặt cho hoạt động kinh doanh.

Khoản nợ này ban đầu là 50.000 tỷ đồng ﻿và lần trả nợ này sẽ kết thúc khoản nợ.

Không chỉ xử lý xong một khoản nợ, VinFast cũng cho biết việc tái cấu trúc sẽ loại bỏ khoảng 2,5 tỷ USD nợ vay và 831 triệu USD nợ thuê tài chính khỏi bảng cân đối kế toán hợp nhất. Tức là trên sổ sách, 3,3 tỷ USD nợ sẽ "biến mất".

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều là màu hồng với giao dịch này. Đơn vị mới được thành lập là VinFast Việt Nam (VFVN) sẽ không được ưu đãi thuế nữa mà sẽ phải trả thuế thu nhập doanh nghiệp (Corporate Income Tax-CIT) 20%.

Trước đó, với nhiều miễn và giảm thuế, VinFast chịu mức thuế CIT 0% vào năm 2023 và 2024, và 5% vào năm 2025.﻿

Giao dịch dự kiến hoàn tất trong quý III/2026

