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Ái nữ thừa kế gia tộc giàu có nước Đức và bạn thân bị bắn chết bí ẩn: Đã rõ nguyên nhân thảm kịch

| | Tài chính quốc tế

Thi thể của cô được tìm thấy chỉ một ngày sau khi thi thể của người bạn thân kiêm cố vấn được phát hiện.

Gia đình của nữ thừa kế ngành vận tải biển người Đức Caroline von Rantzau, người được phát hiện đã tử vong tại trang trại săn bắn Leeuwfontein Safaris trong tháng này, đã lên tiếng về cái chết của cô.

Trong một tuyên bố được đưa ra thông qua đại diện pháp lý của họ tại Nam Phi và Đức vào thứ Hai (15/6), gia đình Von Rantzau cho biết những cái chết này được cho là kết quả của việc tự sát, đồng thời nói thêm rằng “không nghi ngờ có hành vi mờ ám nào”.

Ái nữ thừa kế gia tộc giàu có nước Đức và bạn thân bị bắn chết bí ẩn: Đã rõ nguyên nhân thảm kịch- Ảnh 1.

Caroline von Rantzau

Trước đó, Caroline von Rantzau, 26 tuổi, đã bị bắn tại khu bảo tồn săn bắn sang trọng Leeuwfontein thuộc sở hữu của gia đình vận tải biển giàu có của cô vào ngày 1 tháng 6.

Cái chết của cô xảy ra ngay sau khi một người bạn thân, cộng sự đáng tin cậy, giám đốc tài chính Arno Koën, 44 tuổi, cũng được tìm thấy bị bắn chết trong cùng khuôn viên vào ngày hôm trước.

2 vụ việc này đã thu hút sự chú ý vì tính chất bí ẩn và nghi vấn có sự liên hệ với nhau.

Các báo cáo ban đầu từ doanh nghiệp gia đình đã thông tin sai lệch rằng von Rantzau đã tử vong trong một vụ tai nạn xe hơi vào ngày 1 tháng 6. Các nhà chức trách sau đó xác nhận cả hai cái chết đều do súng gây ra.

Koën được tìm thấy vào ngày 31 tháng 5 sau khi bị bắn hạ bằng một khẩu súng lục 9mm, nhưng sau đó, tiếng súng được cho là lại vang lên ở một nơi khác trong khuôn viên. Von Rantzau sau đó được phát hiện với những vết thương chí mạng gây ra bởi một khẩu súng trường săn bắn.

Theo tờ Bild, một nhân chứng cho biết vũ khí này có thể đã được lấy từ tủ súng thuộc sở hữu của cha cô, Tiến sĩ Eberhart Rantzau.

Thảm kịch này đã gây chấn động gia đình von Rantzau, một tên tuổi lớn trong ngành vận tải biển của Đức.

Von Rantzau từng được xem là một gương mặt đầy triển vọng trong đế chế kinh doanh có trụ sở tại Hamburg. Cha cô là giám đốc điều hành của Deutsche Afrika-Linien GmbH, công ty đã bán nhánh vận tải container cho Hapag-Lloyd vào năm 2022. Gia đình này cũng nắm giữ các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng container tại Nam Phi.

Nguồn: News24

Theo Chi Chi

Đời sống pháp luật

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