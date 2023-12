Ai sở hữu Long Thành Riverside?

Phối cảnh dự án ID Junction do Long Thành Riverside là chủ đầu tư và Tây Hồ Group là đơn vị phát triển.

CTCP Long Thành Riverside mới đây công bố thông tin về việc mua lại 90 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, của mã LTRCH2126001 và mã LTRCH2226001.

Cụ thể, mã trái phiếu LTRCH2126001 có mệnh giá 1 tỷ đồng, phát hành ngày 29/12/2021 với kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 29/12/2026. Khối lượng phát hành theo mệnh giá là 290 tỷ đồng. Khối lượng đang lưu hành theo mệnh giá là 290 tỷ đồng. Ngày 1/12 vừa qua, Long Thành Riverside đã mua lại trước hạn 40 tỷ đồng giá trị đang lưu hành của mã trái phiếu này, qua đó, khối lượng còn lại sau khi mua lại của mã trái phiếu LTRCH2126001 là 250 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 1/12/2023, Long Thành Riverside đã tất toán 50 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của mã trái phiếu LTRCH2226001.

Mã trái phiếu LTRCH2226001 có mệnh giá 1 tỷ đồng với kỳ hạn 1.687 ngày, phát hành ngày 17/5/2022, đáo hạn ngày 29/12/2026. Khối lượng phát hành theo mệnh giá là 50 tỷ đồng.

Theo dữ liệu trên HNX, Long Thành Riverside hiện chỉ còn 250 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã LTRCH2126001.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2023, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 4,1 tỷ đồng, cao gấp 3 lần lãi của cả năm 2022 (năm 2022 lãi 1,4 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu của Long Thành Riverside tại thời điểm cuối tháng 6 tăng khoảng 4 tỷ đồng so với kỳ trước, lên 425 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Long Thành Riverside tại ngày 30/6/2023 là 1.828,7 tỷ đồng, giảm 3,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Theo tìm hiểu, CTCP Long Thành Riverside được thành năm 2011, doanh nghiệp này có vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng, cổ đông sáng lập bao gồm CTCP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ (Tây Hồ Group) 32%, Đặng Quốc Thế 20%, Trần Thị Minh Hồng 20%, Đào Phong Trúc Đại 15%, Phạm Cao Phi 9% và Nguyễn Tiến Nam 4%.

Vào tháng 5/2017, Long Thành Riverside giảm vốn điều lệ xuống 260 tỷ đồng. Tại thời điểm đó, Tây Hồ Group vẫn là cổ đông lớn nhất với 45% vốn điều lệ, tương đương 117 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính năm 2019 của Tây Hồ Group, trong năm 2019, Long Thành Riverside tăng vốn từ 260 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng. Trong đó, Tây Hồ phải góp bổ sung khoảng 77 tỷ, ứng với sở hữu tỷ lệ 48,41% vốn.

Tháng 10/2020, Long Thành Riverside thay đổi người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc từ ông Trần Ngọc Phương sang bà Nguyễn Thu Thuỷ. Được biết, bà ngoài chức vụ tại Long Thành Riverside bà còn là Trưởng ban kiểm soát Tây Hồ Group.

Một dữ liệu của PV cho thấy, Chủ tịch Tây Hồ Group là bà Trần Minh Thu và Tổng giám đốc là bà Nguyễn Hương Giang trong năm 2021 đã trở thành cổ đông của Long Thành Riverside, số lượng cổ phần của 2 cá nhân trên không được tiết lộ, song cả Chủ tịch và Tổng giám đốc Tây Hồ Group đều mang cổ phần làm tài sản đảm bảo tại MBBank.

Ngoài ra CTCP Long Thành Riverside được biết đến là chủ đầu tư dự án Long Thành Riverside với quy mô 40,7ha gồm 650 nhà thấp tầng và 2.000 căn hộ cao tầng nằm ở vị trí đắc địa tiếp giáp cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây. Tên thương mại của dự án này là ID Junction và Tây Hồ Group là đơn vị phát triển dự án.

ID Junction khởi công từ ngày 24/3/2021 và được rao bán từ năm 2021 với mức giá tham khảo từ 53 triệu đồng/m2 trở lên. So với khu vực này, đây là mức giá khá cao, chỉ thấp hơn The Stella Ever Green 2 (55 triệu đồng/m2).

Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm, mức giá dự án đã nhích nhẹ lên 55 triệu đồng/m2 tại khu Spring, 56,5 triệu đồng/m2 tại Spring+. Một số khu khác có mức giá cao hơn rất nhiều như Bliss (59 triệu đồng/m2), Infinity (63 triệu đồng/m2), Garden shophouse - trường học (63 triệu đồng/m2) và Garden shophouse - thể thao (73 triệu đồng/m2).