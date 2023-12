Một DN công nghệ bảo hiểm vừa gọi thêm 36 triệu USD vốn vòng Pre-Series C, định giá tăng 50% và sẵn sàng để mở rộng tại Việt Nam

Igloo – một công ty công nghệ bảo hiểm - vừa thông báo huy động thành công 36 triệu USD ở vòng gọi vốn Pre-Series C. Dẫn dắt vòng gọi vốn này là công ty đầu tư toàn cầu Eurazeo, thông qua quỹ công nghệ bảo hiểm của mình và được hỗ trợ bởi công ty bảo hiểm BNP Paribas Cardif, Openspace và La Maison. Được biết, các quỹ đầu tư từng tham gia ở các vòng gọi vốn Series B và Series B+ của Igloo.

Trong đó, Eurazeo đầu tư thông qua quỹ công nghệ bảo hiểm của mình, chú trọng đầu tư vào những công nghệ và ý tưởng sáng tạo có khả năng trong lĩnh vực bảo hiểm. Trong khi đó, khoản đầu tư của Openspace được giải ngân thông qua quỹ OSV+, vốn tập trung vào các vòng gọi vốn Series C và D của các công ty công nghệ trong khu vực Đông Nam Á.

Về Igloo, được biết đến là công ty công nghệ bảo hiểm toàn diện đầu tiên tại Singapore. Công ty có văn phòng tại Singapore, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Việt Nam và Malaysia, với các trung tâm công nghệ tại Ấn Độ và Trung Quốc.

Vòng gọi vốn này diễn ra chỉ 10 tháng sau khi vòng gọi vốn Series B+ của Igloo được thực hiện dưới sự dẫn dắt của quỹ InsuResilience Investment Fund II được quản lý bởi BlueOrchard. Tổng cộng, Igloo đã huy động thành công 100 triệu USD.

Đáng chú ý, vòng gọi vốn Pre-Series C của Igloo hoàn tất ở thời điểm mà giá trị của doanh nghiệp này tăng 50% so với thời điểm diễn ra vòng gọi vốn Series B+ vào năm 2022 và cũng đang tiến gần hơn đến mục tiêu có lãi vào năm 2024.

Igloo đã triển khai hơn 500 triệu hợp đồng bảo hiểm và đặt mục tiêu gấp đôi số phí bảo hiểm khai thác tính từ 2022. Đến hiện tại, Igloo đã thiết lập quan hệ hợp tác với 75 đối tác ở 6 quốc gia, mở rộng phạm vi bảo hiểm sang các lĩnh vực tài chính tiêu dùng, thương mại điện tử và logistic.

Số vốn huy động lần này sẽ được chi để tìm kiếm cơ hội M&A. Igloo cho biết đã có thêm giấy phép đại lý trên toàn khu vực ASEAN trong năm nay, bên cạnh giấy phép tại thị trường Indonesia. Igloo cũng sẽ gia tăng số lượng nhân sự về kỹ thuật, thương mại, chiến lược và các mảng liên quan trực tiếp đến bảo hiểm lên 20%.

“Với tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm thấp, chỉ 3,3%, Việt Nam là thị trường vô cùng tiềm năng cho ngành bảo hiểm, do đó, đây vẫn luôn là thị trường trọng điểm của Igloo. Khoản vốn huy động được lần này , chúng tôi cũng sẽ chi để thúc đẩy các sáng kiến mở rộng hơn nữa tại thị trường Việt Nam, bao gồm việc ra mắt các sản phẩm mới cũng như các mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong mọi lĩnh vực”, ông Nguyễn Hữu Tự Trí, Giám đốc Igloo Việt Nam, chia sẻ.

Về thị trường bảo hiểm, châu Á ghi nhận vẫn đang còn nhiều dư địa, nhất là ở các thị trường đang phát triển như Indonesia, Việt Nam và Philippines. Dù cho số người mua bảo hiểm đang tăng lên, rất nhiều người vẫn chưa được tiếp cận với bảo hiểm. Đây cũng chính là nhóm khách hàng mà nhiều nhà đầu tư nổi bật như Igloo hướng đến.

Trong năm 2022, Ignite by Igloo, một nền tảng số giúp thúc đẩy hiệu quả của đại lý và nhân viên bán bảo hiểm, được chính thức đưa vào vận hành tại Việt Nam và Indonesia. Ignite by Igloo hiện làm việc cùng mạng lưới 22.000 nhân viên bán bảo hiểm và đối tác đại lý trên toàn khu vực, với mục tiêu đạt 50.000 đại lý bảo hiểm vào cùng kỳ năm 2023, khi mà Igloo mở rộng sang các thị trường khác. Sản phẩm này phù hợp với mục tiêu của Igloo trong việc tăng khả năng tiếp cận tài chính cho những nhóm đối tượng chưa được phục vụ, với hơn 60% đối tác đại lý của Ignite by Igloo là nữ giới. Việt Nam là quốc gia đầu tiên Igloo giới thiệu nền tảng Ignite. Kể từ khi ra mắt vào đầu năm 2022, Ignite đã thu hút được hơn 35.000 đại lý tại Việt Nam, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành trong cả nước với hơn 70.000 hợp đồng bảo hiểm được phát hành.