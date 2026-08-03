AI và dữ liệu định hình tương lai ngành bảo hiểm

Mới đây, Hội nghị Cấp cao Bảo hiểm Việt Nam 2026 (Vietnam Insurance Summit 2026) đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Sự kiện thường niên này được tổ chức bởi Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn IEC, nhằm tạo ra một diễn đàn uy tín cho các chuyên gia trong ngành bảo hiểm.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường bảo hiểm đang đối mặt với yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ. Các doanh nghiệp bảo hiểm cần nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ, những biến động của thị trường và kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng về trải nghiệm cá nhân hóa. Trong khi đó, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và các mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng đang mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra nhiều thách thức về quản trị, bảo mật và phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, khẳng định, sau hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển, thị trường bảo hiểm Việt Nam từng bước khẳng định vai trò là một bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia. Không chỉ góp phần bảo vệ người dân và doanh nghiệp trước các rủi ro, ngành bảo hiểm còn là kênh huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, góp phần thúc đẩy đầu tư và ổn định an sinh xã hội.

Trước giai đoạn phát triển mới, khách hàng ngày nay không chỉ mong muốn được bồi thường nhanh hơn, mà còn kỳ vọng các doanh nghiệp bảo hiểm có thể đồng hành, dự báo và hỗ trợ họ phòng ngừa rủi ro ngay từ sớm.

"Chính vì vậy, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang trở thành những năng lực cốt lõi của ngành bảo hiểm hiện đại. Khi được khai thác một cách hiệu quả và có trách nhiệm, AI không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành mà còn mở ra khả năng hiểu khách hàng sâu sắc hơn, phát triển các sản phẩm phù hợp hơn và cung cấp những dịch vụ chủ động, cá nhân hóa hơn", ông Nguyễn Xuân Việt khẳng định.

Ông Ngô Việt Trung, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) khẳng định, lĩnh vực bảo hiểm - nơi niềm tin của khách hàng là nền tảng của sự phát triển, việc ứng dụng AI cần bảo đảm tính minh bạch, khả năng giải trình trong quá trình ra quyết định, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin và cơ chế quản lý rủi ro hiệu quả. Đây cũng đang là những ưu tiên của nhiều cơ quan quản lý và thị trường bảo hiểm trên thế giới trong quá trình xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm số an toàn và bền vững.

Đối với Việt Nam, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được Đảng và Chính phủ xác định là động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong lĩnh vực bảo hiểm, nhiều doanh nghiệp đã tích cực đầu tư vào dữ liệu, AI và các nền tảng số nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới. Điều này cho thấy ngành bảo hiểm Việt Nam đang chủ động nắm bắt các xu hướng công nghệ của thế giới để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, ông Ngô Việt Trung khẳng định.

Ở giải pháp vĩ mô hơn, ông Sang Lee, Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á & New Zealand kiêm Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam, nhấn mạnh đến ba định hướng trọng tâm phát triển trong thời gian tới gồm: nâng cao hiệu quả phân phối, khai thác thông minh hơn các nền tảng và dữ liệu, và xây dựng mô hình giải quyết quyền lợi bảo hiểm chủ động hơn.

Ông cho rằng, để chuyển đổi thành công, không chỉ cần công nghệ mà còn phải thay đổi toàn diện về mô hình kinh doanh, năng lực tổ chức và văn hóa doanh nghiệp, từ đó xây dựng một ngành bảo hiểm có khả năng thích ứng cao hơn, lấy khách hàng làm trọng tâm.

Cùng quan điểm, ông Kevin Kwon, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam, nhấn mạnh rằng trong kỷ nguyên AI, niềm tin vẫn là nền tảng quyết định sự phát triển bền vững của ngành bảo hiểm. Ông cho rằng thách thức hiện nay không phải là thiếu nhu cầu bảo hiểm, mà là làm sao chuyển hóa nhu cầu đó thành hành động thông qua việc nâng cao chuẩn quản trị, lấy khách hàng làm trọng tâm và củng cố năng lực tư vấn.

Sự chuyển mình của ngành bảo hiểm Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ, và việc nắm bắt cơ hội trong kỷ nguyên số sẽ là yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Toàn cảnh sự kiện

Trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng trở nên quan trọng, việc ứng dụng AI một cách có trách nhiệm là yếu tố then chốt để gia tăng tính minh bạch và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Điều này không chỉ củng cố niềm tin mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành bảo hiểm.

AI đang tái định hình quy trình phát triển phần mềm, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp bảo hiểm tăng tốc đổi mới sản phẩm, tối ưu hóa vận hành và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ. Tuy nhiên, thách thức không chỉ nằm ở việc tạo mã nguồn bằng AI, mà còn ở khả năng tích hợp tri thức nghiệp vụ, yêu cầu pháp lý và quy tắc kinh doanh đặc thù vào quá trình chuyển đổi số.

Ông Vũ Hải Tùng, Giám đốc quản lý khách hàng chiến lược của Amazon Web Services (AWS) và ông Varun Vijan, Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á của insureMO, cho rằng việc kết hợp AI, kiến trúc cloud-native và các nền tảng công nghệ chuyên biệt cho bảo hiểm sẽ giúp doanh nghiệp đổi mới nhanh hơn, đồng thời đảm bảo yêu cầu về quản trị, tuân thủ và khả năng chống chịu trong vận hành.

Ông Vũ Hải Tùng, Giám đốc quản lý khách hàng chiến lược của Amazon Web Services (AWS).

Tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES, AI được xem là một chiến lược dài hạn, triển khai đồng bộ trên ba trụ cột: con người, khách hàng và quy trình vận hành.

Ông Bạch Ngọc An, Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng Công nghệ của OPES, cho biết các mô hình Generative AI đã được tích hợp vào hoạt động chăm sóc và hỗ trợ đối tác, giúp tự động hóa nhiều tác vụ, rút ngắn thời gian phản hồi và nâng cao trải nghiệm dịch vụ. AI cũng được ứng dụng trong thẩm định, giám định và bồi thường, đặc biệt trong bảo hiểm xe cơ giới, thông qua các mô hình xử lý hình ảnh và tài liệu do OPES phát triển. Ngoài ra, AI còn hỗ trợ phát hiện gian lận, nâng cao độ chính xác và tăng năng suất vận hành.

Bà Ngô Thùy Anh, Quản lý phát triển thị trường của AM Best, đã chia sẻ những đánh giá mới nhất về triển vọng phân khúc bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Bà phân tích các động lực chính dự kiến sẽ thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường, bao gồm các yếu tố nền tảng, sự thay đổi trong nhu cầu và các xu hướng mang tính cấu trúc. Bà cũng chỉ ra những thách thức có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và khả năng sinh lời trong ngắn và trung hạn. Việc ứng dụng công nghệ số và mở rộng mạng lưới phân phối được xem là yếu tố quan trọng để duy trì triển vọng ổn định cho phân khúc bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Song song với các chương trình hội thảo, Triển lãm Công nghệ Bảo hiểm đã diễn ra với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp bảo hiểm và công nghệ trong nước và quốc tế, như Bảo hiểm Chubb Việt Nam, Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam, Bảo hiểm OPES, AM Best, Viettel Cyber Security, Datadog, FPT, GreenNode, và nhiều đơn vị khác. Các giải pháp và sản phẩm trưng bày trải rộng trên nhiều lĩnh vực như bảo hiểm số, AI, quản trị dữ liệu, tự động hóa quy trình, trải nghiệm khách hàng, an ninh mạng, phòng chống gian lận, nền tảng phân phối và hiện đại hóa hệ thống lõi.



