Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá xăng dầu tác động chỉ số CPI tháng 7 ra sao?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo số liệu Cục Thống kê - Bộ Tài chính vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 giảm 0,12% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu giảm theo diễn biến giá nhiên liệu thế giới và giá lương thực, thực phẩm hạ nhờ nguồn cung dồi dào. So với tháng 12/2025, CPI tăng 3,08% và tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 7 tháng, lạm phát cơ bản tăng 4,19% so với cùng kỳ năm trước.

CPI tháng 7 giảm 0,12% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu giảm theo giá nhiên liệu thế giới.

Trong tháng 7, 3 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm. Nhóm giao thông giảm mạnh nhất do giá xăng dầu đi xuống. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng giảm nhờ giá lương thực, thực phẩm hạ nhiệt, trong khi nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm do giá gas thế giới đi xuống.

Ở chiều ngược lại, 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng mạnh nhất 1,96%, chủ yếu do mức đóng bảo hiểm y tế tăng 7,90% theo mức lương cơ sở mới được điều chỉnh.

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,52%. do nhu cầu du lịch hè tăng cùng với chi phí tổ chức tour tăng, đặc biệt là chi phí di chuyển, lưu trú và dịch vụ du lịch; khách sạn, nhà khách tăng.

Nhóm giáo dục tăng 0,24%, chủ yếu do một số cơ sở giáo dục và trung tâm đào tạo điều chỉnh tăng học phí. Bên cạnh đó, chỉ số giá các nhóm đồ uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép; thiết bị và đồ dùng gia đình; thông tin và truyền thông; thuốc và dịch vụ y tế... cũng tăng.

Giá vàng trong nước giảm theo xu hướng của thị trường thế giới. Chỉ số giá vàng tháng 7 giảm 3,02% so với tháng trước, nhưng bình quân 7 tháng vẫn tăng 51,86% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chỉ số giá USD tháng 7 tăng nhẹ 0,18%; bình quân 7 tháng tăng 1,55%.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 660 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chiếm khoảng 80% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tính chung 7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu hơn 20,5 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu hơn 10,3 tỷ USD.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch hơn 100 tỷ USD. Trong khi đó, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với 138,6 tỷ USD.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

Từ Khóa:
xăng dầu, cpi

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một chỉ tiêu kinh tế của Việt Nam tăng kỷ lục trong gần 1 thập kỷ: Toàn bộ 34 tỉnh, thành đều ghi nhận tăng trưởng

Một chỉ tiêu kinh tế của Việt Nam tăng kỷ lục trong gần 1 thập kỷ: Toàn bộ 34 tỉnh, thành đều ghi nhận tăng trưởng Nổi bật

"Gã khổng lồ" Nhật Bản muốn xây KCN hơn 2.650 tỷ đồng, quy mô 132 ha tại một tỉnh phía Bắc, mở ra loạt cơ hội việc làm mới

"Gã khổng lồ" Nhật Bản muốn xây KCN hơn 2.650 tỷ đồng, quy mô 132 ha tại một tỉnh phía Bắc, mở ra loạt cơ hội việc làm mới Nổi bật

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân

11:56 , 03/08/2026
TP Hồ Chí Minh rà soát, truy thu thuế nhiều ngành, nghề

TP Hồ Chí Minh rà soát, truy thu thuế nhiều ngành, nghề

11:47 , 03/08/2026
Chủ tịch Quốc hội: Không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước

Chủ tịch Quốc hội: Không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước

11:00 , 03/08/2026
Kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Kiến tạo động lực tăng trưởng mới

10:25 , 03/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên