AIFIN khai trương: Bắt tay chiến lược Việt - Sing kiến tạo tương lai AI

Sự kiện không chỉ là màn ra mắt không gian công nghệ đỉnh cao mà còn là lễ ký kết hợp tác song phương chiến lược giữa Việt Nam và Singapore, mang đến hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo toàn diện và thực tiễn.

Tầm nhìn thực tiễn: Công nghệ phải giải quyết bài toán thật

Tại buổi lễ khai trương diễn ra trang trọng ở trụ sở 200A Gò Dầu, CEO Khắc Huy đã mang đến một góc nhìn sắc bén về thời đại trí tuệ nhân tạo. Ông nhấn mạnh rằng một doanh nghiệp công nghệ có giá trị không chỉ đo lường bằng những gì họ tạo ra, mà bằng những vấn đề họ có thể giải quyết cho xã hội. Giữa bối cảnh AI đang thay đổi toàn diện cách thức vận hành, AIFIN không xem công nghệ như một xu hướng để trình diễn bề nổi. Ngược lại, công ty kiên định với chiến lược biến công nghệ thành những giải pháp có tính ứng dụng cao, giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và nâng cao hiệu suất.

Cầu nối chiến lược: Sự cộng hưởng giữa Việt Nam và Singapore

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Điểm nhấn của sự kiện là lễ ký kết hợp tác chiến lược song phương giữa Công ty Cổ phần AIFIN Company Global (Việt Nam), do CEO Nguyễn Khắc Huy làm đại diện, và AIFIN Systems Technologies (Singapore), do CEO Frederic Thieltgen làm đại diện. Sự kiện mở ra một chương mới cho sự phát triển của hệ sinh thái AIFIN. Mối quan hệ đối tác này là sự kết hợp hoàn hảo giữa năng lực công nghệ, tư duy quản trị chuẩn quốc tế và nguồn nhân lực trẻ, đầy khát vọng sáng tạo của thị trường Việt Nam.

Sự cộng hưởng này không chỉ nâng tầm năng lực nội tại của AIFIN mà còn hiện thực hóa tham vọng mở rộng vươn tầm khu vực Đông Nam Á. Thông qua sự hợp tác này, AIFIN khẳng định Việt Nam không chỉ là nơi tiếp nhận công nghệ, mà hoàn toàn đủ năng lực để phát triển những giải pháp mang sức cạnh tranh trên trường quốc tế.

Hệ sinh thái công nghệ ưu việt: Đỉnh cao của sự kết nối

Đông đảo khách tham quan hào hứng trải nghiệm nhân vật lễ tân 3D tương tác theo thời gian thực bên trong tủ kính Holo AIFIN AURA 2M.

AIFIN mang đến một hệ sinh thái công nghệ toàn diện. Từ nền tảng cốt lõi là các phần mềm AI ưu việt, hệ thống quản trị doanh nghiệp, cho đến những gói web AI thông minh, mỗi sản phẩm đều được thiết kế sát với nhu cầu thực tế của thị trường.

Công nghệ của AIFIN được thể hiện rõ nét qua các thiết bị tương tác thế hệ mới. Sự xuất hiện của các dòng robot trợ lý kết hợp với công nghệ Hologram hiện đại đã tạo ra những nhân viên số (Digital Human) sống động. Những giải pháp đột phá này không chỉ thay đổi hoàn toàn trải nghiệm khách hàng mà còn trực tiếp giải quyết bài toán nhân sự, tối ưu hóa quy trình làm việc và hỗ trợ các nhà quản lý đưa ra quyết định chính xác hơn.

Tại không gian trải nghiệm của AIFIN, giải pháp được đưa ra bằng những thiết bị rất sinh động:

Robo AIFIN DESK ONE: Chú robot nhỏ gọn để bàn (cao chừng 25 – 30 cm) biết gật đầu chào, trò chuyện rôm rả bằng tiếng Việt tự nhiên và hỗ trợ giải đáp nhanh các thắc mắc thường gặp tại quầy tư vấn.

Robo AIFIN MOVE ONE: Phiên bản robot di chuyển tự hành (cao 60 – 80 cm) có thể tự lăn bánh đón khách ngay từ cửa ra vào, giới thiệu sơ đồ tòa nhà hay dẫn khách đến đúng phòng chức năng.

Tủ kính người ảo Holo AIFIN AURA 2M & Màn hình 3D 86 inch: Tái hiện nhân vật lễ tân 3D sống động như người thật mà không cần đeo kính chuyên dụng. Không chỉ thay thế những tấm standee giấy đơn điệu, "cô lễ tân ảo" này còn có thể đối đáp tức thì và tích hợp camera thông minh đếm lượng khách ra vào chuẩn xác.

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Dấu ấn tương lai và lời chúc mừng

Khép lại sự kiện, thông điệp "AIFIN – Kiến tạo tương lai bằng AI" của CEO Khắc Huy đã để lại dấu ấn mạnh mẽ. Lễ khai trương ngày hôm nay không chỉ là một cột mốc đánh dấu sự hiện diện của AIFIN tại thị trường Việt Nam, mà còn là minh chứng rõ nét cho khát vọng biến những ý tưởng thành thực tế. AIFIN đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái vững chắc, nơi AI là cơ sở tri thức toàn diện phục vụ con người, trực tiếp gánh vác và tối ưu hóa những nhọc nhằn trong vận hành kinh doanh.

AIFIN giải quyết điều này bằng 3 "trợ lý ảo" thực tế:

Trực tin nhắn khách hàng 24/7: Không phải ai cũng đủ ngân sách nuôi đội ngũ trực ca đêm. Trợ lý AI của AIFIN sẽ thay nhân viên trả lời khách mượt mà vào ban đêm, nắm bắt nhu cầu, xin số điện thoại và chuyển giao ngay cho bộ phận bán hàng vào sáng hôm sau.

Cổng tra cứu tài liệu nội bộ (RAG) chuẩn xác: Thay vì bới tung hàng trăm tệp PDF cũ để tìm một điều khoản hợp đồng hay quy định bảo hành, nhân viên chỉ cần gõ câu hỏi. AI sẽ trích xuất ngay câu trả lời kèm chỉ rõ nằm ở trang bao nhiêu, dòng nào và dẫn link mở đúng file gốc để đối chiếu – hoàn toàn nói không với việc AI "bịa chuyện".

Phê duyệt công việc từ xa chỉ bằng một chạm: Đơn nghỉ phép, đề xuất tạm ứng chi phí hay hóa đơn thanh toán đều được AI kiểm tra tính hợp lệ trước khi chuyển thẳng về điện thoại người quản lý. Người chủ chỉ việc bấm "Duyệt" hoặc "Từ chối" là quy trình vận hành trôi chảy, cắt giảm tới 80% thao tác nhập liệu Excel cồng kềnh.

Thông tin liên hệ & Trải nghiệm giải pháp:

Đơn vị tại Việt Nam: Công ty Cổ phần AIFIN Company Global – Đại diện: Ông Nguyễn Khắc Huy

Showroom & Văn phòng TP.HCM: 200 – 200A Đường Gò Dầu, P. Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện Miền Bắc: 1A Phan Bội Châu, phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên

Hotline / Zalo: 0769 323 188 | Website: aifincompany.vn

Đơn vị đối tác tại Singapore: AIFIN Systems Technologies Pte. Ltd. – Đại diện: Ông Frederic Thieltgen