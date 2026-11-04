Softdreams nhận giải thưởng “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026” do VCCI tổ chức

Chương trình bình chọn và vinh danh "Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026" do VCCI tổ chức triển khai, mang chủ đề lan tỏa giá trị văn hóa, kiến tạo niềm tin và đồng hành phát triển cùng nền kinh tế.

Lễ công bố diễn ra trang trọng dưới sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương gồm đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Chương trình cũng trân trọng đón nhận lẵng hoa chúc mừng từ Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Về phía VCCI có sự hiện diện của PGS.TS Hồ Sỹ Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VCCI, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình, cùng đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch Hội đồng bình chọn.

Uy tín từ năng lực tuân thủ và chuẩn mực đạo đức kinh doanh

Trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều biến động, tiêu chí đánh giá sức mạnh của một doanh nghiệp đã không còn dừng lại ở quy mô doanh thu hay tốc độ tăng trưởng ngắn hạn. Nhấn mạnh tại buổi lễ, PGS.TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI chỉ ra rằng uy tín doanh nghiệp không chỉ thể hiện qua kết quả kinh doanh mà còn phải được tạo dựng từ chính niềm tin của khách hàng, đối tác, người lao động và toàn xã hội.

Niềm tin đó phải soi chiếu qua từng quyết định quản trị, chất lượng sản phẩm dịch vụ và việc thực hiện nghiêm túc các cam kết đã đề ra. Văn hóa kinh doanh không phải là nhiệm vụ tách rời với phát triển kinh tế, mà chính là nền tảng cốt lõi để xây dựng một nền kinh tế lành mạnh và bền vững.

Khác biệt hoàn toàn so với các chương trình đánh giá thương mại thông thường, quy trình thẩm định của VCCI đòi hỏi sự khắt khe về tính pháp lý, mức độ minh bạch trong quản trị điều hành, tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng và trách nhiệm xã hội gắn liền với việc thực hành sáu quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam. Việc Softdreams xuất sắc vượt qua các vòng xét duyệt toàn diện để góp mặt trong "Top 50 Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026" chính là sự chứng nhận khách quan cho mô hình kinh doanh chuẩn mực mà doanh nghiệp theo đuổi.

Đối với Softdreams, văn hóa doanh nghiệp chưa bao giờ tồn tại ở dạng khẩu hiệu hình thức. Triết lý ấy được chuyển hóa trực tiếp thành hành động thực tiễn trong từng quy trình làm việc hằng ngày, từ việc tôn trọng và bảo vệ quyền lợi người lao động, thiết lập môi trường làm việc nhân văn sáng tạo, cho đến việc kiên định thực hiện trách nhiệm xã hội và thượng tôn pháp luật.

Khát vọng kiến tạo và nâng tầm vị thế trong kỷ nguyên mới

Trải qua chặng đường gần 15 năm hình thành và phát triển với hơn 350.000 khách hàng, 1000 nhân sự, 6000 đại lý/CTV toàn quốc, hệ sinh thái phần mềm quản trị doanh nghiệp đầy đủ hơn 10 phần mềm như: phần mềm kế toán EasyBooks, phần mềm nhân sự EasyHRM, phần mềm bán hàng EasyPOS, phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice, phần mềm hợp đồng văn bản điện tử EasyDocs, Chữ ký số EasyCA…

Softdreams thấu hiểu sâu sắc rằng sự tăng trưởng bền vững của một doanh nghiệp công nghệ luôn gắn liền với sự phát triển chung của cộng đồng. Mỗi giải pháp phần mềm, mỗi hệ sinh thái số mà Softdreams mang đến cho thị trường đều được kết tinh từ sự tâm huyết, năng lực sáng tạo và cam kết đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của hàng triệu doanh nghiệp Việt Nam.

Danh hiệu "Top 50 Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026" chính là minh chứng rõ nét cho niềm tin cậy vững chắc mà Quý khách hàng, Quý đối tác cùng các cơ quan quản lý nhà nước đã dành trọn cho Softdreams. Giải thưởng này là nguồn động lực to lớn để tập thể Softdreams tiếp tục kiên định với chiến lược lấy văn hóa làm nền tảng cạnh tranh cốt lõi. Trong giai đoạn tiếp theo, Softdreams cam kết đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực công nghệ và chất lượng dịch vụ, góp phần cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam kiến tạo một nền kinh tế minh bạch, thịnh vượng và tự tin vươn tầm quốc tế.

Trong danh sách doanh nghiệp Việt Nam được vinh danh lần này cùng Softdreams có sự xuất hiện của các tập đoàn, tổng công ty hàng đầu Việt Nam như Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam PetroVietnam, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng MB, Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines, Liên doanh Vietsovpetro, PVEP, May 10, Tập đoàn Hoa Sen, Công ty Yến sào Khánh Hòa… cùng nhiều thương hiệu lớn khác.

Thông tin về giải thưởng quý khách hàng có thể xem thêm tại website www.softdreams.vn.