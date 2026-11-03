Máy làm đá PEMIC cam kết đạt sản lượng theo công bố

Những năm gần đây, ngành dịch vụ ăn uống (F&B) chứng kiến làn sóng chuyển dịch mạnh theo hướng chuyên nghiệp hóa, kéo theo nhu cầu lớn về trang thiết bị phục vụ vận hành. Tuy nhiên, việc sử dụng ở cường độ cao khiến nhiều thiết bị hoạt động không ổn định hoặc không đạt công suất tối đa, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh. Trong bối cảnh đó, việc chọn nhà cung cấp có sản phẩm chất lượng, năng lực kỹ thuật và chính sách hậu mãi rõ ràng trở thành yếu tố quan trọng giúp các cơ sở duy trì hiệu suất và kiểm soát chi phí dài hạn.

Tại Coffee Expo Vietnam 2026 diễn ra từ ngày 29 đến 31/10/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, thương hiệu PEMIC giới thiệu hệ thống thiết bị đồng bộ đáp ứng nhiều mô hình kinh doanh, từ quán cà phê, quán ăn quy mô nhỏ đến nhà hàng, khách sạn và các chuỗi F&B chuyên nghiệp.

Hệ thiết bị đồng bộ cho nhiều quy mô kinh doanh

Danh mục sản phẩm của PEMIC trải rộng từ máy làm đá viên và máy pha cà phê đến hệ thống xử lý nước đầu vào.

Trong đó, các dòng máy làm đá viên PEMIC nhận được sự quan tâm của đông đảo khách tham quan nhờ dải công suất linh hoạt, phủ được cả hộ kinh doanh nhỏ lẫn cơ sở quy mô lớn. Với gia đình, văn phòng hoặc quán nhỏ, nhóm máy cỡ nhỏ đáp ứng nhu cầu vài chục kilogram đá mỗi ngày.

Hệ thiết bị F&B của PEMIC trưng bày tại triển lãm

Về cấu tạo, máy sử dụng lớp vỏ inox không gỉ kết hợp nhựa ABS, giúp dễ vệ sinh và hạn chế va đập trong môi trường vận hành liên tục. Cụm tản nhiệt đặt bên ngoài giúp giảm hơi nóng và tiếng ồn cho khu vực pha chế — chi tiết đáng chú ý với các quầy bar đặt trong không gian kín.

Sản lượng công bố kèm điều kiện đo

Theo ông Ôn Bái Tường, Giám đốc Công ty TNHH TM DV Phú Du (PEMIC), toàn bộ sản lượng mà doanh nghiệp công bố đều được đo ở nhiệt độ nước 25°C và nhiệt độ môi trường 30°C, và PEMIC cam kết máy đạt đủ 100% con số đó trong điều kiện này.

"Chủ quán không mua một con số trên catalogue, họ mua số ký đá thực tế mỗi ngày. Vì vậy chúng tôi công bố sản lượng kèm điều kiện đo, để khách có căn cứ đối chiếu", ông Tường nói.

Đây là điểm đáng lưu ý khi so sánh giữa các nhà cung cấp. Phần lớn máy làm đá trên thị trường công bố sản lượng mà không nêu điều kiện đo, trong khi cùng một chiếc máy, đo ở nước 15°C sẽ cho con số cao hơn đáng kể so với đo ở nước 25°C. Theo ghi nhận của PEMIC, mặt bằng chung các máy trên thị trường thường chỉ đạt khoảng 65–70% sản lượng công bố khi vận hành thực tế.

Đại diện PEMIC cho biết thêm, công nghệ làm lạnh của hãng tạo ra viên đá trong, lâu tan, giúp giữ trọn hương vị đồ uống và đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Ôn Bái Tường bên cạnh máy làm kem PEMIC

Tự chủ nguồn đá giúp kiểm soát chi phí đầu vào

Việc tự sản xuất đá tại chỗ không chỉ giúp cơ sở F&B chủ động nguồn cung mà còn kiểm soát được chi phí nguyên liệu.

Anh Thanh Hùng, chủ một chuỗi cà phê tại TP.HCM, cho biết trung bình mỗi ly nước sử dụng khoảng 100 gram đá; hệ thống của anh tiêu thụ 200–300 kg đá mỗi ngày, chưa tính lượng dự phòng cho ngày cao điểm. "Từ khi dùng máy của PEMIC, chúng tôi tiết kiệm đáng kể chi phí nguyên liệu và yên tâm hơn về an toàn thực phẩm", anh Hùng nói.

Chất lượng nước đầu vào cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đá và tuổi thọ máy. PEMIC khảo sát và lắp đặt hệ thống lọc nước phù hợp theo từng khu vực, gồm lọc RO, lọc phèn và lọc vôi.

Thiết bị quầy bar và khu chế biến

Bên cạnh máy làm đá, gian hàng còn trưng bày máy xay sinh tố công nghiệp dùng cho quầy pha chế và máy làm kem cho các mô hình có phục vụ tráng miệng.

Ra mắt giấm trái cây Bách Gia Trân từ Đài Loan

Cũng tại gian hàng lần này, PEMIC giới thiệu giấm trái cây Bách Gia Trân — thương hiệu Đài Loan có lịch sử hơn 53 năm, thành lập từ năm 1973. Sản phẩm hiện có mặt tại Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia, Singapore, Úc và Việt Nam.

Dòng giấm trái cây cô đặc được pha loãng theo tỷ lệ trước khi dùng, phù hợp với các quán cà phê, trà sữa và quầy bar đang tìm nền vị mới cho thực đơn đồ uống. Một chai cô đặc có thể dùng cho nhiều món, từ soda trái cây đến trà pha giấm.

Hệ thống showroom và chính sách hậu mãi

Đến nay, Công ty TNHH TM DV Phú Du đã xây dựng hệ thống showroom tại TP.HCM và Cần Thơ cùng xưởng kỹ thuật trực thuộc. Doanh nghiệp duy trì đội kỹ thuật riêng cho khâu khảo sát, lắp đặt và bảo trì thay vì thuê ngoài, nhằm giữ sản lượng và chất lượng ổn định trong suốt quá trình sử dụng.

Showroom PEMIC tại TP.HCM

Nói về định hướng phát triển, ông Ôn Bái Tường cho biết doanh nghiệp đặt chất lượng sản phẩm, tính minh bạch và trải nghiệm sử dụng thực tế làm trọng tâm.

"Thời gian tới, PEMIC mở rộng mạng lưới đại lý, nhà phân phối và đối tác trong ngành F&B trên toàn quốc, đồng thời đa dạng hóa danh mục sản phẩm và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng", ông Tường cho biết thêm.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH TM DV Phú Du – PEMIC

Showroom TP.HCM: 919 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Lớn, TP.HCM

Showroom Cần Thơ: 39 Võ Văn Tần, Phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Xưởng kỹ thuật: 225 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông, TP.HCM

Hotline: 0886 128 448 | Chăm sóc khách hàng: 0817 161 818

Website: https://pemic.com.vn/