The Maris Vũng Tàu: 3 giá trị cốt lõi cho cuộc sống khỏe, an tâm và tiện nghi

Tiện nghi hiện đại với bộ đôi giải pháp "trợ lý cư dân"

Ngày 31/10/2026, TDG Group chính thức công bố ứng dụng cư dân và quản lý tòa tháp My Maris, cùng giải pháp Lễ tân AI được triển khai tại sảnh Alaric - The Maris Vũng Tàu.

Thông qua My Maris, cư dân có thể chủ động cập nhật thông tin và xử lý các nhu cầu ngay trên điện thoại, từ đặt sử dụng tiện ích, theo dõi điện nước, thanh toán phí đến đăng ký sửa chữa hay gửi phản ánh đến Ban Quản lý.

Đặc biệt, Lễ tân AI do AirCity phát triển được ứng dụng tại sảnh đón khách, mang đến phương thức phục vụ hiện đại với khả năng tương tác nhanh chóng và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Thông qua giao diện nhân vật 3D thân thiện, cư dân có thể chủ động tra cứu thông tin, cập nhật thông báo, tìm hiểu các dịch vụ tiện ích và gửi yêu cầu hỗ trợ ngay tại sảnh.

Bộ đôi giải pháp này mở rộng khả năng hỗ trợ cư dân, đồng thời giúp đội ngũ nhân sự tập trung chăm sóc những nhu cầu cần tư vấn và hỗ trợ trực tiếp. Đây là bước tiến trong việc ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ và mang đến sự thuận tiện cho cư dân ngay trong những nhu cầu thường nhật.

An tâm với hệ thống an ninh và an toàn đa lớp

Sự riêng tư và an toàn là những tiêu chuẩn được TDG Group đặt lên hàng đầu trong quá trình phát triển The Maris Vũng Tàu. Với đặc thù của khu compound nghỉ dưỡng cao cấp, chủ đầu tư chú trọng tổ chức hệ thống an ninh đa lớp, kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra vào và các khu vực chức năng, kết hợp công tác giám sát, quản lý vận hành nhằm duy trì môi trường sống an toàn, riêng tư cho cộng đồng cư dân.

Sự đầu tư cho an toàn còn được thể hiện qua hệ thống phòng cháy chữa cháy với các thiết bị đến từ những thương hiệu quốc tế uy tín. Trong đó, hệ thống báo cháy Siemens (Đức) có khả năng phát hiện, cảnh báo sớm và xác định chính xác vị trí căn hộ phát sinh tín hiệu báo cháy, hỗ trợ công tác xác minh và xử lý sự cố kịp thời. Cùng với đó, đầu phun chữa cháy Viking (Mỹ) góp phần kiểm soát đám cháy, kết hợp thang máy chữa cháy chuyên dụng hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Việc đầu tư hệ thống an ninh, phòng cháy chữa cháy và kiểm soát chất lượng xây dựng thể hiện trách nhiệm của TDG Group đối với chất lượng công trình và cuộc sống sau bàn giao. Đây là nền tảng để duy trì môi trường sống riêng tư, an toàn, giúp cư dân an tâm tận hưởng cuộc sống và chủ sở hữu thêm tin tưởng vào chất lượng quản lý, chăm sóc tài sản tại The Maris Vũng Tàu.

Bên cạnh chất lượng công trình, TDG Group luôn đề cao tính minh bạch pháp lý và tuân thủ các quy định trong suốt quá trình phát triển dự án. The Maris Vũng Tàu được triển khai trên cơ sở hồ sơ pháp lý và thiết kế xây dựng được cấp phép, đồng thời thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định ngay từ giai đoạn thi công. Hiện chủ đầu tư đang tích cực hoàn thiện các thủ tục hành chính liên quan, chuẩn bị cho những bước kiểm tra và tiếp nhận tiếp theo, hướng đến việc đưa công trình vào vận hành theo đúng quy định.

Sống khỏe chủ động giữa không gian compound bên biển

Với 600m bờ biển riêng tư, The Maris Vũng Tàu sở hữu lợi thế về không gian thiên nhiên và hệ thống tiện ích đa dạng, tạo điều kiện để cư dân duy trì những thói quen tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giữa thiên nhiên khoáng đạt, The Maris mở ra một không gian sống khỏe chủ động đầy cảm hứng. (Nguồn ảnh: TDG Group)

Tại đây, nhịp sống khỏe được khuyến khích qua những hoạt động hằng ngày như đi bộ đón bình minh bên biển, tập luyện yoga, pickleball, tham gia thể thao ngoài trời, thư giãn tại hồ bơi hoặc dành thời gian kết nối cùng gia đình, cộng đồng.

Tinh thần Wellness Travel tại The Maris Vũng Tàu được thể hiện qua những hoạt động vận động, thư giãn, chăm sóc thể chất và kết nối cộng đồng, để mỗi lần trở về The Maris đều là dịp tái tạo năng lượng, cân bằng cảm xúc và tận hưởng cuộc sống bên những người thân yêu.

Để phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động một cách bài bản, TDG Group đã hợp tác cùng Tsukui Plan Việt Nam, đơn vị khai thác nền tảng chuyên môn từ Tsukui Group (Nhật Bản) với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Trên cơ sở đó, hai bên hướng đến phát triển các chương trình sống khỏe chủ động phù hợp với nhiều thế hệ, kết hợp phương pháp chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn Nhật Bản cùng lợi thế thiên nhiên và hệ tiện ích tại The Maris Vũng Tàu.

TDG Group đồng hành cùng chất lượng sống của cư dân

Tiện nghi công nghệ hiện đại, an toàn đa lớp và sống khỏe chủ động là ba giá trị được TDG Group chú trọng phát triển tại The Maris Vũng Tàu. Mỗi yếu tố đáp ứng những nhu cầu thiết thực của cư dân, đồng thời góp phần hoàn thiện chất lượng sống tại khu compound nghỉ dưỡng cao cấp.

Từ quá trình phát triển sản phẩm, thi công, bàn giao đến tổ chức vận hành, chủ đầu tư liên tục đầu tư các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, duy trì môi trường sống và chăm sóc tài sản của khách hàng. Với sự đầu tư xuyên suốt từng giai đoạn, The Maris Vũng Tàu hướng đến một môi trường sống nơi cư dân được chăm sóc chu đáo, an tâm tận hưởng những giá trị sống chất lượng và chủ sở hữu có thể tin tưởng vào sự đồng hành lâu dài của chủ đầu tư.