Mùa thu Thượng Hải: Chiêm ngưỡng cảnh sắc đẹp như tranh với tour 5 ngày từ 14,99 triệu đồng

‏Đáp ứng xu hướng này, Đất Việt Tour phối hợp cùng Sun PhuQuoc Airways và Lữ Hành Việt giới thiệu hai hành trình Thượng Hải No Shopping 5 ngày 4 đêm, đồng thời triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng lên kế hoạch du xuân Tết 2027.‏

‏Khi trải nghiệm trở thành tiêu chí chọn tour‏

‏Với nhiều người, một chuyến du lịch trọn gói cần giải quyết được hai bài toán: Tiết kiệm thời gian chuẩn bị và bảo đảm quỹ thời gian tại điểm đến được sử dụng hợp lý. Bên cạnh lịch trình, phương tiện di chuyển và mức giá, cách tổ chức trải nghiệm cũng ngày càng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm.‏

‏Từ định hướng đó, Đất Việt Tour hợp tác cùng Sun PhuQuoc Airways và Lữ Hành Việt giới thiệu hai ‏‏tour Thượng Hải‏‏ khám phá vùng Giang Nam theo hình thức No Shopping. Các chương trình kết hợp đường bay thẳng, những điểm tham quan đặc trưng và thời gian trải nghiệm được ưu tiên trong lịch trình.‏

‏Đất Việt Tour chú trọng trải nghiệm trong từng hành trình khám phá (Ảnh: Đất Việt Tour)‏

‏Hai hành trình khám phá Thượng Hải và vùng Giang Nam mùa thu‏

‏Hai sản phẩm mang đến lựa chọn kết hợp giữa nhịp sống đô thị hiện đại và nét cổ kính đặc trưng của vùng Giang Nam, Trung Quốc.‏

‏Thượng Hải - Ô Trấn - Hàng Châu 5 ngày 4 đêm | No Shopping có giá từ 14.990.000 đồng/khách. Hành trình đưa du khách từ Thượng Hải sôi động đến Ô Trấn với hệ thống kênh đào, cầu đá và những dãy nhà mang kiến trúc truyền thống, sau đó đến Hàng Châu - thành phố gắn liền với cảnh sắc Tây Hồ.‏

‏Thượng Hải - Ô Trấn - Hàng Châu: Khám phá Giang Nam từ 14.990.000 đồng (Ảnh: Đất Việt Tour)‏

‏Tại Thượng Hải, Bến Thượng Hải và khu tài chính Lục Gia Chủy cho thấy diện mạo hiện đại của một trung tâm kinh tế lớn. Trong khi đó, đường Wukang gây ấn tượng với những công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử, hàng cây xanh và nhịp sống đô thị trầm lắng hơn.‏

‏Nếu muốn mở rộng phạm vi khám phá, du khách có thể lựa chọn Thượng Hải - Nam Kinh - Hàng Châu - Ô Trấn 5 ngày 4 đêm | No Shopping, giá từ 15.990.000 đồng/khách. Bên cạnh các điểm đến nổi bật của Thượng Hải, Hàng Châu và Ô Trấn, chương trình bổ sung Nam Kinh - thành phố lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử, văn hóa của Trung Quốc.‏

‏Tại đây, đại lộ Ngô Đồng, Lăng Tôn Trung Sơn, Phu Tử Miếu và khu vực sông Tần Hoài là những điểm tham quan tiêu biểu. Việc bổ sung Nam Kinh giúp lịch trình có thêm chiều sâu văn hóa, phù hợp với những người muốn tìm hiểu nhiều khía cạnh của vùng đất này trong cùng một chuyến đi.‏

‏Thêm Nam Kinh, thêm trải nghiệm Giang Nam, giá từ 15.990.000 đồng (Ảnh: Đất Việt Tour)‏

‏Cả hai chương trình đều sử dụng đường bay thẳng của Sun PhuQuoc Airways. Theo hướng No Shopping, lịch trình không bố trí các điểm dừng mua sắm bắt buộc, ưu tiên cho hoạt động tham quan và trải nghiệm tại điểm đến. Du khách cũng được lưu trú tại các khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao theo chương trình, trong đó có một đêm tại khách sạn 5 sao ở Ô Trấn.‏

‏Ẩm thực địa phương là một phần khác của hành trình, với những trải nghiệm như mì cua lông và lẩu Trung Hoa. Đây cũng là cách để du khách tiếp cận văn hóa điểm đến qua những món ăn đặc trưng, thay vì chỉ khám phá cảnh quan.‏

‏Ưu đãi du xuân Tết 2027: Đặt sớm để chủ động ngân sách‏

‏Chuẩn bị cho mùa Tết 2027, Đất Việt Tour khởi động với chương trình "Du Xuân Như Ý - Rước Lộc Phú Quý" cùng nhiều ưu đãi dành cho khách hàng. Đặc biệt, 100% khách hàng đều nhận lì xì đầu năm, khách đặt dịch vụ sớm còn có cơ hội tiết kiệm chi phí cho kỳ nghỉ Tết.‏

‏Đặt tour Tết 2027 sớm nhận ưu đãi hấp dẫn và lì xì may mắn đầu năm từ Đất Việt Tour.‏

‏Với tour nước ngoài, đăng ký trước 60 ngày được ưu đãi lên đến 4.000.000 đồng/khách. Bên cạnh đó khi đi theo nhóm từ 3 - 5 khách sẽ được giảm thêm 3.000.000 đồng/nhóm, đi càng đông nhận ưu đãi càng lớn. Chưa hết, đặt tour nước ngoài Tết 2027 du khách còn có cơ hội nhận các quà tặng giá trị từ Đất Việt Tour như vali cao cấp, balo, túi xách, gối tựa cổ,... ‏

‏Với tour bay trong nước, nhận ưu đãi 300.000 đồng/khách khi đăng ký trước 60 ngày, nhóm từ 4 khách trở lên cũng sẽ được giảm 1.000.000 đồng/nhóm. Trong khi đó, tour xe khởi hành dịp Tết 2027 cũng có chính sách khuyến mãi dành cho khách hàng đặt tour sớm khi đăng ký trước 45 ngày được giảm 200.000 đồng/khách; Mua 10 vé tặng ngay 01 vé miễn phí; Đi theo nhóm cũng có mức ưu đãi lên đến 1.200.000 đồng.‏

‏Nếu du khách muốn chủ động hơn trong chuyến du lịch Tết 2027 này, Đất Việt Tour cũng mang đến các sản phẩm dịch vụ combo du lịch (xe đưa đón, voucher khách sạn/resort) và voucher nghỉ dưỡng khách sạn/resort với mức giá tốt và có chính sách ưu đãi đặt sớm trước 30 ngày: Giảm 200.000 đồng/phòng/đêm đối với dịch vụ phòng hoặc 300.000 đồng/khách đối với combo, tùy sản phẩm áp dụng.‏

‏Từ hai tour Thượng Hải No Shopping kết hợp đường bay thẳng đến chương trình ưu đãi du xuân Tết 2027, Đất Việt Tour mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng đang tìm kiếm những chuyến đi phù hợp với sở thích, thời gian và ngân sách. Đây cũng là cơ hội để săn tour giá tốt, tiết kiệm chi phí, chủ động đặt tour sớm để tận dụng ưu đãi và chuẩn bị cho kỳ nghỉ trọn vẹn hơn.‏

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại cũng như những tour du lịch mùa thu 2026 và dịp Tết 2027 của Đất Việt Tour Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp tại:

Công ty CP ĐT TM DV Du lịch Đất Việt (Đất Việt Tour)

Trụ sở chính: 198-0.10 Phan Văn Trị, Phường Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh. Tổng đài: 1800 6700

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