Phúc Anh tổ chức hội thảo “Business Take Air”, kết nối doanh nghiệp với giải pháp công nghệ hiện đại

‏Kết nối doanh nghiệp với công nghệ‏

‏Ngày 29/10/2026, tại Khách sạn Novotel Hà Nội, Phúc Anh phối hợp cùng Synnex FPT tổ chức hội thảo "Business Take Air", tập trung vào MacBook Air và khả năng ứng dụng dòng máy tính xách tay này trong môi trường doanh nghiệp.‏

‏Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng được chú trọng, việc lựa chọn thiết bị phù hợp đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổ chức công việc và nâng cao hiệu quả vận hành. Bên cạnh cấu hình và chi phí đầu tư, doanh nghiệp còn cần cân nhắc tính linh hoạt, trải nghiệm sử dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu công việc của đội ngũ nhân sự.‏

‏Từ thực tế đó, hội thảo được tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa đơn vị phân phối công nghệ với khách hàng doanh nghiệp, đồng thời tạo không gian trao đổi trực tiếp về sản phẩm và nhu cầu sử dụng. Thông qua chương trình, khách tham dự có thêm thông tin để đánh giá, so sánh và lựa chọn thiết bị phù hợp với đặc thù hoạt động của tổ chức.‏

‏Sự phối hợp giữa Phúc Anh và Synnex FPT cũng thể hiện nỗ lực đưa thông tin công nghệ đến gần hơn với thị trường doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ khách hàng trong quá trình tìm hiểu và cân nhắc các phương án đầu tư thiết bị. ‏

‏MacBook Air và góc nhìn ứng dụng trong môi trường doanh nghiệp‏

‏Là dòng máy tính xách tay của Apple, MacBook Air được định hướng theo sự cân bằng giữa thiết kế gọn nhẹ, hiệu năng và trải nghiệm sử dụng. Những đặc điểm này phù hợp với nhu cầu làm việc linh hoạt, đặc biệt đối với người dùng thường xuyên di chuyển hoặc xử lý công việc trong nhiều bối cảnh khác nhau. ‏

‏MacBook Air là tâm điểm nội dung chia sẻ tại hội thảo "Business Take Air".‏

‏Đối với doanh nghiệp, lựa chọn máy tính không chỉ phụ thuộc vào thông số kỹ thuật mà còn cần gắn với mục đích sử dụng, ngân sách và hệ thống công nghệ hiện có. Một thiết bị phù hợp có thể hỗ trợ nhân sự thực hiện công việc thuận tiện hơn, đồng thời đáp ứng yêu cầu về tính linh hoạt trong quá trình làm việc. ‏

‏Tại hội thảo "Business Take Air", các diễn giả chia sẻ thông tin về MacBook Air, những đặc điểm nổi bật của sản phẩm và khả năng ứng dụng trong môi trường làm việc doanh nghiệp. Đây là dịp để khách tham dự cập nhật kiến thức, tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm và có thêm cơ sở thực tiễn khi cân nhắc lựa chọn thiết bị. ‏

‏Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của‏‏ Mai Anh Thi - Host kênh YouTube "Cảm Tình Mac", với vai trò khách mời đặc biệt. ‏‏Sự tham gia của Mai Anh Thi mang đến góc nhìn gần gũi về hệ sinh thái Mac, trải nghiệm sử dụng và khả năng ứng dụng thiết bị trong công việc cũng như đời sống.‏

‏Sự kết hợp giữa thông tin chuyên môn từ các diễn giả và khách mời góp phần làm phong phú nội dung trao đổi, giúp người tham dự tiếp cận sản phẩm từ nhiều khía cạnh. Qua đó, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn những yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn thiết bị phục vụ nhu cầu làm việc và định hướng phát triển của tổ chức.‏

‏Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm, chương trình còn tạo điều kiện để khách hàng trao đổi về những yêu cầu thực tế trong quá trình trang bị thiết bị, tổ chức công việc và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận.‏

‏Phúc Anh và hành trình phát triển cùng thị trường công nghệ‏

‏Được thành lập ngày 08/08/2000, Công ty TNHH Kỹ nghệ Phúc Anh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, phân phối thiết bị công nghệ và cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin tại Việt Nam. Từ nền tảng kinh doanh máy tính và thiết bị văn phòng, doanh nghiệp từng bước mở rộng hoạt động, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và phát triển dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. ‏

‏Khách hàng chia sẻ thông tin về MacBook Air và hỏi đáp về khả năng ứng dụng trong môi trường doanh nghiệp. ‏

‏Hiện nay, danh mục kinh doanh của Phúc Anh bao gồm máy tính, linh kiện, điện thoại, thiết bị văn phòng, phần mềm và các sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin. Song song với hoạt động phân phối, doanh nghiệp chú trọng tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng trong các giai đoạn trước, trong và sau mua hàng.‏

‏Việc phát triển hệ thống showroom cùng kênh bán hàng trực tuyến giúp Phúc Anh mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và lựa chọn sản phẩm của nhiều nhóm khách hàng. Trước những thay đổi nhanh chóng của ngành công nghệ, doanh nghiệp tiếp tục chú trọng cập nhật sản phẩm, hoàn thiện dịch vụ và nâng cao chất lượng hỗ trợ. ‏

‏Bên cạnh khách hàng cá nhân, Phúc Anh hướng đến nhóm khách hàng doanh nghiệp và tổ chức thông qua việc cung cấp thiết bị, tư vấn lựa chọn sản phẩm và hỗ trợ các nhu cầu công nghệ phù hợp. Với nhóm khách hàng này, việc đầu tư thiết bị cần được xem xét trên cơ sở đặc thù công việc, khả năng triển khai và hiệu quả sử dụng trong dài hạn.‏

‏Các chương trình chuyên đề như "Business Take Air" là một trong những hoạt động góp phần tăng cường kết nối giữa Phúc Anh với đối tác và cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua những buổi trao đổi trực tiếp, doanh nghiệp có thêm cơ hội tìm hiểu nhu cầu thị trường, đồng thời hỗ trợ khách hàng tiếp cận thông tin sản phẩm một cách cụ thể hơn. ‏

‏Diễn giả Phúc Anh chia sẻ tại hội thảo "Business Takes Air"‏

‏Mở rộng hợp tác, đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi số‏

‏Chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc đầu tư công nghệ mà còn liên quan đến lựa chọn công cụ phù hợp, cải thiện phương thức làm việc và nâng cao hiệu quả vận hành. Trong quá trình này, việc tiếp cận thông tin đầy đủ và được tư vấn theo nhu cầu thực tế có thể giúp doanh nghiệp chủ động hơn khi đưa ra quyết định đầu tư.‏

‏Thông qua sự phối hợp cùng Synnex FPT, hoạt động chia sẻ của các diễn giả và sự góp mặt của khách mời Mai Anh Thi tại hội thảo "Business Take Air", Phúc Anh tiếp tục thúc đẩy các hoạt động kết nối, cập nhật kiến thức sản phẩm và trao đổi về khả năng ứng dụng công nghệ trong môi trường kinh doanh.‏

‏Trong thời gian tới, Phúc Anh định hướng tiếp tục mở rộng hợp tác với đối tác, tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp và nâng cao chất lượng tư vấn, hỗ trợ khách hàng. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục phát triển các hoạt động phù hợp với nhu cầu thị trường, hướng đến xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài. ‏

‏ Hội thảo "Business Takes Air" góp phần tăng cường kết nối giữa Phúc Anh, Synnex FPTvà cộng đồng doanh nghiệp.‏

‏Với nền tảng hoạt động từ năm 2000, Phúc Anh tiếp tục theo đuổi định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, chú trọng chất lượng dịch vụ và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình ứng dụng công nghệ. ‏

‏Độc giả có thể tìm hiểu thêm về các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ do Phúc Anh cung cấp tại website chính thức: ‏‏https://www.phucanh.vn‏‏ ‏

‏Phúc Anh - Đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển bằng công nghệ.‏