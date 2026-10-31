Đọc nhãn chăn ga cuối năm: tránh trả tiền cho chữ "lụa"

Giữa tháng 11, các gian hàng chăn ga ở trung tâm thương mại bắt đầu treo biển giảm giá đón mùa cưới và Tết dương lịch. Trên mặt túi nilon của nhiều bộ chăn ga, chữ to nhất thường là "lụa" hoặc "silk", in kèm hình bông hoa. Dòng chữ nhỏ ghi thành phần sợi lại nằm ở mặt sau, cỡ chữ bằng nửa, và hầu như không ai lật lên đọc.

Khoảng chênh giữa hai dòng chữ ấy chính là chỗ người mua hay mất tiền oan.

"Lụa" trên nhãn thường là cách gọi, không phải sợi tơ

Trong ngành vải, satin là một kiểu dệt cho bề mặt trơn và hơi ánh, chứ không chỉ định sợi làm ra nó. Người ta có thể dệt satin từ tơ tằm, từ cotton, hoặc từ polyester. Giá ba loại chênh nhau nhiều lần dù nhìn ảnh trên sàn thì khá giống nhau.

Vì vậy, cụm "lụa gấm", "lụa cao cấp", "silk touch" trên bao bì gần như luôn là tên thương mại do người bán tự đặt. Thứ duy nhất đáng tin là dòng thành phần: 100% cotton, 100% Lyocell, hay 100% polyester. Nếu nhãn chỉ ghi "lụa" mà không có dòng thành phần nào, mặc định nên hiểu đó là sợi tổng hợp.

Ba nhóm vải thường gặp và điểm yếu của từng nhóm

Cotton satin là cotton dệt satin. Mặt vải có ánh nhẹ, đứng dáng, trải giường lên nhìn phẳng và gọn, chịu được giặt máy nhiều lần. Nhược điểm là sau giặt vẫn cần là nếu muốn phẳng hoàn toàn, và vào ngày nóng ẩm thì không mát bằng nhóm sợi gốc gỗ.

TENCEL™ Lyocell là sợi kéo từ bột gỗ bạch đàn. Sợi này hút hơi ẩm vào lõi rồi nhả dần ra ngoài, nên mặt vải giữ được cảm giác mát và khô, hợp với những đêm còn oi ở miền Nam. Đổi lại, vải rủ xuống theo trọng lực, không đứng dáng như cotton satin, ai thích giường căng phẳng kiểu khách sạn sẽ thấy hơi mềm quá.

Washed cotton là cotton đã qua công đoạn giặt xử lý ngay tại xưởng. Mua về là mềm sẵn, mặt vải nhăn tự nhiên nên gần như không phải là.

Polyester in chữ "lụa" thì bóng hơn cả ba loại trên, giá rẻ nhất, nhưng không hút ẩm. Mồ hôi đọng lại giữa da và vải, nằm lâu thấy bí. Mùa hanh lại dễ tích điện.

Chi số và mật độ sợi: hai con số nên nhìn

Chi số sợi, ký hiệu kiểu 40s hay 60s, cho biết sợi mảnh tới đâu. Số càng lớn, sợi càng mảnh, vải càng mịn tay và nhẹ. Mật độ sợi tính bằng số sợi trên mỗi inch vuông, viết tắt TC, cho biết vải dệt dày hay thưa.

Hai con số này nên đi cùng nhau. Mật độ cao mà sợi thô thì vải nặng và cứng. Sợi mảnh nhưng dệt thưa lại dễ xô và nhanh xuống mặt.

Ở nhóm hàng trong nước, các dòng ga giường cotton satin Melinen ghi rõ 60s và 310TC trên mô tả sản phẩm, tương tự dòng TENCEL™ Lyocell 60s mật độ 310 sợi/inch, nên người mua có cơ sở để đối chiếu thay vì đoán theo ảnh.

Mặt vải cotton satin 60s, ánh nhẹ đặc trưng của kiểu dệt satin.

Ba phép thử nhanh trước khi quyết định

Nếu đang đứng trước tấm vải thật, có vài cách kiểm tra chỉ mất một phút.

1.Vò một góc vải trong lòng bàn tay chừng mười giây rồi thả ra. Cotton để lại nếp nhăn khá rõ. Polyester gần như bật lại nguyên trạng vì sợi nhựa có tính đàn hồi.

2.Nhỏ vài giọt nước lên mặt vải. Sợi tự nhiên và Lyocell thấm xuống, vệt nước loang và sẫm màu. Polyester để giọt nước đọng tròn trên bề mặt một lúc rồi mới ngấm.

3.Đốt một đoạn chỉ thừa ở đường may trong. Sợi gốc cellulose cháy thành tro xốp, bóp là tan. Polyester co lại, vón thành hạt cứng và có mùi khét kiểu nhựa.

Phép đốt nên làm ở nhà với mẩu chỉ thừa sau khi đã mua, hoặc xin người bán một mảnh vải mẫu. Không ai cho đốt hàng đang bày.

Vì sao vẫn nên sờ vải thật trước khi chốt

Ảnh chụp sản phẩm đã qua chỉnh sáng khiến polyester bóng và cotton satin trông na ná nhau trên màn hình. Độ nặng tay, độ rủ, cảm giác mát khi áp lòng bàn tay xuống thì ảnh không truyền được. Với một món dùng hằng đêm suốt vài năm, bỏ nửa buổi đi sờ thử là hợp lý.

Cửa hàng của Melinen ở 33 Thảo Điền, phường An Khánh, TP.HCM là một trong những nơi khách có thể trực tiếp so ba loại vải cạnh nhau. Nếu không tiện đi, ít nhất nên yêu cầu người bán chụp ảnh nhãn thành phần.

Bộ TENCEL 60s hoạ tiết Lupins.

Đối chiếu giá: mua lẻ hay mua bộ

Biết mình mua loại sợi nào rồi thì giá mới so được với nhau. Trên website Melinen, một chiếc ga cotton satin màu trơn có giá 900.000 đến 1.350.000 đồng tuỳ kích thước, ga TENCEL 60s 1.050.000 đến 1.500.000 đồng, ga washed cotton 1.250.000 đến 1.500.000 đồng.

Bộ năm món có thêm vỏ chăn thì lên 2.550.000 đến 3.150.000 đồng tuỳ chất liệu và cỡ giường. Ga lại chia theo chiều rộng giường từ 1m2 đến 2m và theo độ dày nệm, nên đo nệm trước rồi hãy mở bảng giá.

Bài cho CafeF · Tiểu mục · link bắt buộc: "ga giường cotton satin Melinen" → https://www.melinen.vn/products/ga-giuong-cotton-satin