World Tea Connect: Ngoại giao văn hoá mở lối hợp tác toàn cầu tại AEF 2026

Tâm điểm của sự kiện này là phiên họp cấp cao CEO 500 - Tea Connect 500, nơi DOIDEP đồng hành giới thiệu tinh hoa trà Việt, mang nghi thức mời trà quốc tế đến với cộng đồng tinh hoa toàn cầu.

Nghi thức mời trà: Cánh cửa mở đầu kỷ nguyên kết nối mới

Không khí trang trọng nhưng cởi mở của phiên CEO 500 năm nay được khởi xướng bằng một nghi thức mang đậm bản sắc Việt nhưng được chuẩn hóa theo chuẩn mực quốc tế: nghi thức mời trà. Văn hóa thưởng trà không chỉ dừng lại ở một trải nghiệm truyền thống mà đã được nâng tầm thành một ngôn ngữ ngoại giao mềm mại, quốc tế hóa toàn diện.

Nghi thức mời trà - Trải nghiệm truyền thống được nâng tầm thành một ngôn ngữ ngoại giao mềm mại

Dưới sự chủ trì và định hình ý tưởng từ thương hiệu DOIDEP, nghi thức này đã mở đầu câu chuyện đối thoại chiến lược cho hàng trăm nhà hoạch định chính sách hàng đầu, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức tài chính quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Giữa những thách thức và cơ hội của kinh tế toàn cầu, chén trà ấm áp trở thành biểu tượng của sự thấu hiểu, lòng hiếu khách và cam kết đồng hành hướng tới một tương lai bền vững.

Từ Tea Connect đến World Tea Connect: Tầm nhìn kết nối toàn cầu

Từ một điểm nhấn văn hóa độc đáo tại các sự kiện ngoại giao, chương trình Tea Connect đã chính thức được nâng tầm thành biểu tượng World Tea Connect. Sự phát triển mang tính chiến lược này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng: đưa nét đẹp trà Việt từ một hoạt động giao lưu văn hóa trở thành một thương hiệu ngoại giao mềm mang quy mô quốc tế, nơi các giá trị di sản được hòa quyện cùng tư duy phát triển hiện đại.

DOIDEP phục vụ trà trong không gian Diễn đàn công nghệ tương lai Việt Nam - Lào

Việc nâng tầm thành World Tea Connect giúp chương trình định hình rõ nét sứ mệnh trở thành hoạt động thường niên không thể thiếu của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu trong những năm gần đây và thời gian tới. Đây không chỉ là nơi tôn vinh nghệ thuật thưởng trà mà còn là cầu nối ngoại giao mềm, hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động ngoại thương, thu hút đầu tư và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác công - tư giữa Việt Nam và quốc tế.

Các chuyên gia kinh tế và ngoại giao có mặt tại sự kiện nhận định rằng, việc lồng ghép văn hóa trà vào một diễn đàn kinh tế tầm cỡ như WEF - CEO 500 là một bước đi sáng tạo. Nó không chỉ làm mềm hóa các cuộc đàm phán thương mại khô khan mà còn kiến tạo một không gian đối thoại tin cậy, nơi các quyết định đầu tư lớn và các thỏa thuận hợp tác xuyên quốc gia được nhen nhóm từ sự đồng điệu trong văn hóa và tầm nhìn.

DOIDEP và hành trình vun đắp di sản trà Việt trên trường quốc tế

Việc đồng hành cùng AEF 2026 tiếp tục khẳng định sứ mệnh kiên định của thương hiệu DOIDEP trong hành trình đưa nông sản và văn hóa trà Việt Nam vươn tầm thế giới. Trước đó, thương hiệu này đã liên tục ghi dấu ấn qua các sự kiện ngoại giao văn hóa lớn, các liên hoan trà quốc tế và các giải thưởng tôn vinh từ các tổ chức uy tín toàn cầu.

Thông qua mô hình World Tea Connect, Đôi Dép không chỉ quảng bá giá trị của những búp trà thượng hạng vùng cao nguyên Việt Nam mà còn truyền tải thông điệp về hòa bình, hợp tác hữu nghị và phát triển bền vững. Khi các nhà lãnh đạo kinh tế thế giới nâng chén trà mở màn cho phiên CEO 500, đó cũng là khoảnh khắc hình ảnh một Việt Nam đổi mới, giàu bản sắc và đầy triển vọng được khắc họa rõ nét nhất trong tâm trí bạn bè quốc tế.

Các nhà lãnh đạo kinh tế nâng chén trà mở màn cho phiên CEO 500 tại AEF 2026

Khép lại phiên đối thoại CEO 500 tại Diễn đàn kinh tế mùa thu 2026 tiếp tục lan tỏa, khẳng định văn hóa chính là nền tảng vững chắc nhất để kết nối các nền kinh tế, vượt qua mọi khoảng cách địa lý và hướng tới một tương lai thịnh vượng chung.

AEF 2026 là diễn đàn kinh tế - đối thoại chính sách quy mô quốc tế do Việt Nam phối hợp cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức. Nhằm hiện thực hóa định hướng kết nối toàn diện giữa Tài chính xanh và Ngoại giao văn hóa. Trong đó, Nam A Bank đóng vai trò trụ cột cung cấp các giải pháp tài chính chuyển đổi xanh và thúc đẩy dòng vốn đầu tư quốc tế, DOIDEP đảm nhận vai trò kết nối ngoại giao thông qua chuỗi trải nghiệm văn hóa trà World Tea Connect. Sự kết hợp này khẳng định cam kết mạnh mẽ của hai thương hiệu Việt trong việc lan tỏa bản sắc dân tộc và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên trường quốc tế.

Bên cạnh các hoạt động đồng hành tại AEF 2026, Nam A Bank và Đôi Dép sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong việc phát triển các chương trình giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại và quảng bá trà Việt. Thông qua những hoạt động này, hai đơn vị hướng đến mục tiêu tôn vinh giá trị di sản trà, mở rộng cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới.