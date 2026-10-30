Pin thể rắn: Bước tiến công nghệ mở ra giới hạn mới cho xe điện Geely

Khi công nghệ pin quyết định giới hạn của xe điện

Với xe điện, pin ảnh hưởng trực tiếp đến phạm vi di chuyển, thời gian sạc, khả năng vận hành và chi phí sử dụng. Vì vậy, cuộc đua công nghệ ngày càng đi sâu vào vật liệu, mật độ năng lượng và khả năng quản lý nhiệt.

Geely phát triển công nghệ pin từ cell, module, hệ thống quản lý pin (BMS) đến pack hoàn chỉnh. Trung tâm R&D của ENERGEE - đơn vị phát triển pin thuộc hệ sinh thái Geely - tập trung nghiên cứu vật liệu mới và pin thể rắn, đồng thời phát triển hệ thống thử nghiệm về sạc nhanh và an toàn.

Đáng chú ý, Geely đã công bố lộ trình thử nghiệm pin thể rắn trên xe từ năm 2027. Ở phiên bản công nghệ cao nhất, hãng đặt mục tiêu mật độ năng lượng lên tới 500 Wh/kg và phạm vi di chuyển trên 1.000 km mỗi lần sạc.

Hơn 1.000 km từ bước tiến về mật độ năng lượng

Một giới hạn của xe điện là bài toán cân bằng giữa dung lượng pin và trọng lượng. Tăng dung lượng thường đồng nghĩa tăng kích thước và khối lượng bộ pin, trong khi pin thể rắn mở ra hướng tiếp cận khác nhờ thay đổi cấu trúc và vật liệu.

Với mục tiêu mật độ năng lượng tới 500 Wh/kg, Geely kỳ vọng có thể lưu trữ nhiều năng lượng hơn trong cùng khối lượng pin. Nếu được hiện thực hóa trên sản phẩm thương mại, công nghệ này có thể giảm nhu cầu sạc giữa hành trình và mở rộng phạm vi sử dụng xe điện.

Điểm đáng chú ý là Geely không chỉ tìm cách tăng kích thước bộ pin mà tập trung nâng hiệu quả lưu trữ năng lượng từ cấp độ vật liệu và cell.

Tăng tính năng sạc siêu nhanh

Với người dùng xe điện, thời gian nạp lại năng lượng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự thuận tiện.

Geely giới thiệu hệ thống Geely Smart Charging, kết hợp trí tuệ nhân tạo với quản lý năng lượng và kiểm soát nhiệt. Trong các thử nghiệm được hãng công bố, một mẫu xe sử dụng công nghệ này có thể sạc từ 10% lên 70% trong 4 phút 30 giây và từ 10% lên 97% trong 8 phút 40 giây. Đây là kết quả trên các mẫu xe cụ thể, không đồng nghĩa mọi xe Geely đều có cùng tốc độ sạc.

Hệ thống quản lý nhiệt có nhiệm vụ dự đoán nhiệt độ pin và điều chỉnh công suất theo điều kiện thực tế. Geely cho biết công nghệ hướng tới việc duy trì nhiệt độ trung bình của pin 55°C và giới hạn nhiệt độ đỉnh dưới 65°C trong quá trình sạc nhanh.

Điều này cho thấy sạc nhanh không chỉ là câu chuyện tăng công suất. Khi tốc độ nạp năng lượng tăng, kiểm soát nhiệt trở thành yếu tố quan trọng để duy trì hiệu suất và độ ổn định của pin.

Sạc nhanh nhưng vẫn phải bền

Với công nghệ lithium-ion pulse restoration, sử dụng các dòng điện vi xung nhằm hỗ trợ phục hồi hoạt động của các ion lithium sau quá trình sạc nhanh lặp lại. Theo công bố của hãng, giải pháp này có thể giúp tăng tới 20% vòng đời chu kỳ của pin.

Song song đó, Geely phát triển Ultra Short Blade Battery với công nghệ hàn laser tại các điểm kết nối cell và nắp pin. Hãng cho biết giải pháp này giúp giảm khoảng 10% nhiệt phát sinh khi sạc và nâng tốc độ sạc cực đại lên 6C.

Từ mục tiêu hơn 1.000 km mỗi lần sạc của pin thể rắn trong tương lai đến khả năng sạc 10-70% trong 4 phút 30 giây ở các thử nghiệm hiện tại, Geely đang phát triển công nghệ pin theo nhiều hướng: tăng mật độ năng lượng, rút ngắn thời gian nạp và kéo dài tuổi thọ.

Từ pin thể rắn đến hệ sinh thái công nghệ pin

Pin thể rắn là một phần trong lộ trình tương lai, nhưng Geely cũng phát triển nhiều thế hệ pin lithium-ion hiện hữu, trong đó có LFP và Short Blade Battery.

Theo báo cáo ESG của Geely, Aegis Short Blade Battery do Geely Auto tự phát triển và sản xuất có mật độ năng lượng cell lên tới 192 Wh/kg. Hãng cho biết cấu trúc này hỗ trợ lưu trữ nhiều năng lượng hơn trong cùng thể tích, qua đó góp phần tăng phạm vi hoạt động.

Geely đồng thời xây dựng hệ thống kiểm thử pin ở nhiều cấp độ, từ cell, module đến pack và khi tích hợp trên xe. Các bài thử được hãng công bố gồm ngâm nước biển, nhiệt độ cực thấp, va đập, cào xước gầm và tác động nhiệt ở mức cao.

Bên cạnh phạm vi di chuyển, hiệu suất, khả năng kiểm soát nhiệt và độ tin cậy cũng là những yếu tố then chốt của pin. Dù pin thể rắn chưa có mặt trên các mẫu xe Geely tại Việt Nam, những bước tiến nghiên cứu cho thấy tiềm lực công nghệ và dư địa phát triển trong tương lai. Tại thị trường Việt Nam, Geely đang từng bước xây dựng trải nghiệm sở hữu thông qua danh mục sản phẩm hiện có, kết hợp cùng hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi do Tasco Auto phát triển.