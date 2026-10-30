Chuyện ở Beck team: Nơi những người trẻ vừa đá bóng phong trào, vừa kể chuyện số

‏Beck team bắt đầu từ năm 2016, khi những người có chung niềm yêu thích bóng đá tập hợp để thường xuyên ra sân sau giờ làm. Qua thời gian, từ một hoạt động gắn với niềm vui chơi bóng, những trận đấu của đội dần trở thành chất liệu để Beck team ghi lại và chia sẻ trên môi trường số.‏

‏Khi người chơi bóng cũng trở thành người kể chuyện‏

‏Ban đầu, Beck team mang camera ra sân để lưu lại những bàn thắng đẹp, pha bóng đáng nhớ hay vài tình huống vui để các thành viên cùng xem lại. Nhưng càng ghi hình, họ càng nhận ra một trận bóng phong trào có nhiều thứ đáng kể hơn tỷ số như biểu cảm sau một pha bỏ lỡ, một câu nói bên đường biên, vài giây tranh luận hay phản ứng bất ngờ của các thành viên. Những chi tiết tưởng như rất nhỏ lại giúp trận đấu được kể lại với cả diễn biến lẫn cảm xúc trên sân.‏

‏Khi các video bắt đầu nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội, việc ghi hình cũng dần được đầu tư nghiêm túc hơn.‏‏ "Đằng sau mỗi video bóng đá mà khán giả xem trong vài phút thực ra là khá nhiều công việc. Một video có thể chỉ dài vài phút nhưng để hoàn thiện nó, đôi khi khối lượng công việc còn lớn hơn rất nhiều so với thời gian thi đấu"‏‏, đại diện Beck team chia sẻ.‏

‏Những khoảnh khắc trong và ngoài sân cỏ đều trở thành chất liệu cho các nội dung của Beck team. (Ảnh: NVCC)‏

‏Nội dung cũng không chỉ xoay quanh những bàn thắng đẹp hay cầu thủ chơi nổi bật. Những pha bỏ lỡ, phản ứng hài hước hoặc tình huống ngoài dự kiến đều có thể giúp kể lại trận đấu và làm rõ tính cách của từng thành viên. "‏‏Chúng tôi không cố xây dựng hình ảnh một tập thể hoàn hảo mà muốn thể hiện những con người và cảm xúc chân thực nhất của bóng đá phong trào"‏‏, đại diện đội cho biết.‏

‏Từ sân bóng phong trào đến hàng trăm nghìn người theo dõi‏

‏Từ sân bóng, câu chuyện của Beck team tiếp tục được đưa lên Facebook, TikTok và Instagram, mở rộng phạm vi tiếp cận vượt ra ngoài những người trực tiếp có mặt trong mỗi trận đấu. Hiện tại, Facebook của Beck team đã có khoảng 145.000 người theo dõi, trên Instagram, con số này ở mức 31.600 người. Đáng chú ý hơn là TikTok với khoảng 180.000 người theo dõi và 6,4 triệu lượt thích. Trên TikTok, một số video của đội đã đạt lượng xem ở quy mô hàng triệu, trong đó có video ghi nhận khoảng 3,7 triệu lượt xem và một video khác vượt 2,2 triệu lượt xem.

Beck team trong chuyến du đấu tại Hà Giang. (Ảnh: NVCC)

‏Theo Beck team, sự quan tâm thậm chí không dừng lại ở khán giả Việt Nam. Đội cho biết từng nhận được phản hồi từ người xem ở nhiều quốc gia khác nhau. "‏‏Điều khiến chúng tôi bất ngờ nhất là những video bóng đá phong trào Việt Nam có thể thu hút hàng triệu lượt xem và nhận được sự quan tâm từ khán giả quốc tế. Điều đó cho thấy bóng đá có thể kết nối mọi người bất kể ngôn ngữ hay quốc gia"‏‏, đại diện Beck team chia sẻ.‏

‏Những phản hồi này cũng tác động trở lại cách Beck team làm nội dung. Đội chú trọng hơn đến nhịp dựng, cách lựa chọn tình huống và khả năng truyền tải bằng hình ảnh, để ngay cả người không hiểu tiếng Việt vẫn có thể theo dõi và cảm nhận được diễn biến của trận đấu.‏

‏Những trận đấu giao lưu cũng là dịp để Beck team kết nối với các đội bóng và những người cùng chung niềm yêu thích bóng đá. (Ảnh: NVCC)‏

‏Sau 10 năm, sản xuất nội dung đã trở thành một phần trong hoạt động của Beck team bên cạnh việc duy trì những trận bóng. Từ những thước phim ban đầu để các thành viên cùng xem lại, câu chuyện trên sân giờ có thể tiếp cận hàng trăm nghìn người theo dõi trên các nền tảng số.‏

‏Môi trường số không thay thế đời sống trên sân bóng, mà giúp những khoảnh khắc ấy đi xa hơn khi một bàn thắng được xem lại, một pha bỏ lỡ trở thành câu chuyện và những trận bóng sau giờ làm tìm thấy những người xem chưa từng đứng chung sân với họ.‏